L’étendue de la blessure de Neymar en Coupe du monde révélée

La star s’est fait remarquer lors du match d’ouverture de son équipe contre la Serbie

Neymar manquera certainement le prochain match de Coupe du monde du Brésil et pourrait également être absent du troisième match de phase de groupes de l’équipe au Qatar, selon des informations.

L’attaquant a été expulsé à la 80e minute de la première victoire 2-0 du Brésil contre la Serbie jeudi après s’être blessé à la cheville droite.

Le médecin de l’équipe Rodrigo Lasmar a déclaré vendredi que Neymar et le défenseur Danilo avaient subi des scanners et manqueraient tous les deux la rencontre du groupe G avec la Suisse lundi.

“Neymar et Danilo ont passé une IRM vendredi après-midi et nous avons trouvé des lésions ligamentaires à la cheville des deux”, dit Lasmar.

“Ils rateront le prochain match à coup sûr et nous serons prudents car ils subiront un traitement afin d’essayer de les remettre en forme afin qu’ils puissent jouer à nouveau en Coupe du monde.”

Selon Reuters, Neymar sera également exclu du troisième match de phase de groupes du Brésil contre le Cameroun vendredi.

Cela signifie que la star fait face à une course pour être en forme pour les huitièmes de finale, si le Brésil se qualifie comme prévu.

Le joueur de 30 ans, qui a déjà indiqué que ce serait sa dernière Coupe du monde, a partagé un message sur les réseaux sociaux pour assurer aux fans qu’il le ferait “tout est possible” à figurer à nouveau au Qatar.

“Rien dans ma vie n’est venu facilement et j’ai toujours dû travailler pour mes rêves et mes objectifs. Je n’ai jamais rien souhaité de mal à personne et j’ai toujours aidé qui en avait besoin », écrit l’attaquant du Paris Saint-Germain.

“Je suis blessé, oui ce n’est pas agréable, ça va faire mal mais je suis sûr que j’aurai la chance de revenir car je ferai tout mon possible pour aider mon pays, mes coéquipiers et moi-même.”

Neymar a déjà souffert d’une blessure à la Coupe du monde, ratant la demi-finale contre l’Allemagne à domicile en 2014 après s’être fracturé une vertèbre en quart de finale contre la Colombie.

Le Brésil, quintuple vainqueur de la Coupe du monde, a remporté une première victoire contre la Serbie au Qatar grâce à un doublé en seconde période de l’ailier de Tottenham Hotspur Richarlison – dont le deuxième était un prétendant acrobatique au but du tournoi.

L’équipe de Tite fait partie des favoris du Qatar et reste sur une série de 16 matchs sans défaite.