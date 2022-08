L’été tumultueux qui a changé le monde

En Afghanistan, le mois d’août 2021 a commencé de manière inquiétante.

Les Américains et leurs alliés quittaient le pays, mettant enfin fin à leur longue guerre après avoir conclu un accord avec les talibans, et laissant la défense du pays aux forces de sécurité qu’ils avaient entraînées et fournies pendant des années. Mais les forces afghanes commençaient déjà à céder. À la fin de l’été, les insurgés s’étaient emparés de dizaines de districts, balayant rapidement la campagne alors que les avant-postes se repliaient.

Mais aucune des 34 capitales provinciales n’était tombée. Encore.

Les États-Unis fournissaient un soutien aérien limité aux forces afghanes assiégées en dessous et il restait un petit espoir que la puissance de feu parrainée par les États-Unis continuerait après le retrait complet des États-Unis. Le président Ashraf Ghani a remanié sa direction militaire et des unités de milice dirigées par les puissants et notoires seigneurs de guerre du passé afghan ont pris les armes pour défendre leurs fiefs économiques.

Puis, le 6 août, Zaranj, la capitale de la province de Nimroz à la frontière avec l’Iran, est soudainement tombée aux mains des talibans. Comme des dominos, d’autres capitales provinciales ont également commencé à s’effondrer, même dans des endroits comme Kandahar où les forces afghanes s’étaient bien défendues pendant des mois.