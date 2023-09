L’été touche à sa fin. Comment vérifier votre peau et les derniers traitements contre le cancer de la peau

Nous approchons de la fin d’un été chaud record. Pour beaucoup de gens, cela signifie que les après-midi passés à se prélasser au soleil touchent à leur fin.

Alors qu’il y a des tas de les bienfaits du soleil (vitamine D et amélioration de l’humeur, pour n’en nommer que quelques-uns), la fin de l’été est une bonne occasion de parler du dépistage du cancer de la peau, de la sensibilisation aux différentes façons dont il peut se manifester en fonction du teint et de certaines nouvelles recherches prometteuses dans le traitement. pour le type de cancer de la peau le plus grave, le mélanome.

Le cancer de la peau est le type de cancer le plus répandu aux États-Unis. Selon la Skin Cancer Foundation, 1 sur 5 Les Américains le développeront avant l’âge de 70 ans. Heureusement, de nombreux cas de cancer de la peau (comme cellule basale et squameuse cancer) ne se propagent pas à d’autres parties du corps et peuvent généralement être éliminés par une intervention chirurgicale mini-invasive. Le mélanome, cependant, peut se propager à d’autres parties du corps et il est nécessaire de le détecter tôt pour minimiser le risque de maladie.

Un nouveau vaccin donne des résultats prometteurs contre le cancer de la peau

Un vaccin contre le cancer de la peau est en préparation et s’est jusqu’à présent avéré réduire le risque de récidive du mélanome par rapport au traitement traditionnel seul. Un vaccin à ARNm de Moderna et Merck s’est avéré efficace à 44 % pour réduire le risque de décès et de rémission du mélanome lorsqu’il est utilisé avec une immunothérapie traditionnelle prescrite pour le mélanome (pembrolizumab), par rapport à la seule immunothérapie seule.

Résultats positifs Les résultats de l’essai de phase 2b ont été publiés au printemps dernier et un essai clinique de stade avancé sur le vaccin devait commencer cet été. Bien que cela signifie que nous sommes probablement dans quelques années avant une éventuelle approbation de la Food and Drug Administration des États-Unis, les découvertes sur le vaccin à ARNm contre le cancer de la peau pourraient ouvrir la voie au traitement non seulement du cancer de la peau, mais également d’autres types de cancer. selon le Dr Jeffrey Weber, chercheur principal de l’étude et professeur de médecine à la NYU Grossman School of Medicine.

« Bien qu’il y ait eu de nombreux essais cliniques de vaccins contre le cancer, il n’y a jamais eu de vaccin contre le cancer qui ait clairement montré des avantages cliniques reproductibles », a déclaré Weber.

À quelle fréquence dois-je subir un contrôle de dépistage du cancer de la peau ?

Le Groupe de travail préventif américain, qui fait des recommandations en matière de soins de santé préventifs ou de dépistage du cancer, affirme qu’il n’y a pas de preuves « suffisantes » pour recommander ou ne pas recommander des dépistages visuels chez les adolescents et les adultes ne présentant aucun symptôme de cancer de la peau par un médecin de premier recours. Mais comme l’Académie américaine de dermatologie fait remarquer, il ne s’agit pas d’une déclaration sur la valeur des examens cutanés effectués par un dermatologue : les personnes ayant des antécédents de cancer de la peau ou celles qui remarquent des taches sur leur peau devraient consulter un dermatologue pour un examen professionnel. Chacun est encouragé à faire des contrôles réguliers de sa propre peau en en suivant ces étapes.

En termes de timing, la fin de l’été pourrait être une période idéale pour un examen cutané – attendre que votre bronzage d’été commence à s’estomper peut faciliter la détection des imperfections potentiellement problématiques, selon un rapport du Austin American Statesman.

Vous devriez également Si vous avez un grain de beauté ou une tache de rousseur que vous posez des questions, vous devriez passer un examen cutané.

Un signe d’avertissement serait une tache qui a récemment changé d’apparence. Rappelez-vous ces signes « ABCDE » indiquant qu’une imperfection, un grain de beauté ou une tache de rousseur nécessite des soins médicaux, car ils peuvent être mélanomeselon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis :

UN symétrique (une partie de l’imperfection est différente de l’autre).

symétrique (une partie de l’imperfection est différente de l’autre). B ordre (il a un contour irrégulier ou irrégulier).

ordre (il a un contour irrégulier ou irrégulier). C couleur (la couleur est inégale).

couleur (la couleur est inégale). D iamètre (c’est plus gros qu’un pois).

iamètre (c’est plus gros qu’un pois). Eévolutif (il change de taille, de forme ou de couleur au fil du temps).

En plus du mélanome, qui, selon l’Académie américaine de dermatologie, est considéré comme le type de cancer de la peau le plus grave en raison de sa capacité à se propager, d’autres types de cancer de la peau plus rares peuvent également se propager. Ceux-ci incluent le carcinome sébacé et Carcinome à cellules de Merkel.

Le cancer de la peau chez les personnes au teint plus foncé peut être moins fréquent, mais plus risqué

Les personnes d’origine noire, hispanique ou asiatique sont beaucoup moins susceptibles de développer un cancer de la peau, y compris un mélanome, que les personnes blanches. En effet, les teints plus foncés contiennent plus de mélanine, ce qui aide à protéger la peau des rayons UV nocifs, la cause la plus fréquente du cancer de la peau.

Mais cela ne veut pas dire qu’avoir une peau plus foncée ne représente aucun risque. En fait, les personnes ayant une peau plus foncée ont des proportions plus élevées de mélanome à différents endroits sur le corps où on ne nous a pas forcément appris à surveiller les signes de cancer de la peau, comme la paume des mains, la plante des pieds, sous les ongles et même les zones rectales et vaginales. Ces types de cancer ont « des mécanismes moléculaires différents », a déclaré Weber, ils ne sont donc pas liés à la lumière du soleil ou à l’exposition aux UV.

Ces types de mélanomes moins courants peuvent également être plus susceptibles d’échapper à un médecin et de conduire à diagnostics tardifs ou manqués chez les personnes à la peau plus foncée que ceux qui ont la peau plus claire. UN étude publié cet été, comme le rapporte Le Washington Post, a révélé que les hommes noirs avaient un risque plus élevé de mourir d’un mélanome (une augmentation de 26 %) que les hommes blancs. Cela s’appuie sur un 2019 rapport du CDC, qui a constaté que les taux de survie au mélanome chez les Noirs américains étaient « à la traîne » par rapport aux Américains blancs, malgré un nombre global de cas inférieur. Dans le même rapport, le CDC a appelé à une plus grande sensibilisation des prestataires et des patients au mélanome lentigineux acral (cancer des pieds et des paumes).

Comment réduire votre risque de cancer de la peau

Pour minimiser votre risque de mélanome et d’autres types de cancer de la peau, vous devez vous protéger des rayons UV – selon le ministère de la Santé de l’Illinois, plus de 90% des cancers de la peau sont causés par l’exposition au soleil. Pour ce faire, optez pour un écran solaire ou envisagez de porter un chapeau et d’autres vêtements respirants à l’extérieur.

Et vous connaissez probablement déjà celui-ci, mais il convient de le répéter : s’abstenir des lits de bronzage intérieurs.

Au-delà de la prise de rendez-vous avec un dermatologue pour examiner votre peau, si vous avez passé beaucoup de temps au soleil, si vous avez une imperfection suspecte ou si vous pensez que c’est une bonne idée de vous faire examiner, vous devriez surveiller votre peau à la maison. Il existe même des applications qui peuvent vous aider dans votre recherche.

