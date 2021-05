L’été tordu de Colman Domingo

Colman Domingo – acteur, dramaturge, dramaturge, producteur, professeur et le gars qui s’est présenté aux Oscars de cette année dans un costume Versace rose vif à paillettes – est probablement mieux connu pour son personnage de Victor à la télévision «Fear the Walking Dead». Il a également apporté une émotion sensible à l’éventail de personnages qu’il a dépeints dans certains des films noirs les plus importants de la dernière décennie: «The Butler», «Selma», «42», «The Birth of a Nation», «If Beale Street could Talk »et« Black Bottom de Ma Rainey ».



Le public du cinéma verra une autre facette de Domingo dans deux des films les plus attendus de cet été: en tant que vieux du quartier dans «Candyman», Une suite d’horreur réalisée par Nia DaCosta; et en tant que proxénète nommé X dans le film indépendant « Zola», Réalisé par Janicza Bravo et basé sur un fil de tweet viral sur deux strip-teaseuses lors d’un road trip fou. Discutant (via Zoom) dans des vêtements d’entraînement natty depuis sa maison de Los Angeles, il a expliqué comment Hollywood se débat avec le calcul racial du pays, même de manière apparemment petite mais cruciale, et pourquoi il est d’accord pour parler pour l’expérience des Noirs. Ce sont des extraits édités de la conversation. Jordan Peele est l’un des scénaristes de «Candyman». Aviez-vous déjà travaillé avec lui? Je n’avais pas. Nous avons eu une assemblée générale le lendemain de sa victoire l’Oscar. Littéralement le lendemain. Je pensais – clairement qu’il allait annuler ce rendez-vous parce que, je ne sais pas, il est resté toute la nuit à faire ce que les gens font après les Oscars. C’était une réunion à 10 heures. Jordan est descendu, nous avons parlé pendant 45 minutes et sommes devenus rapidement amis. Il a écrit le personnage pour moi.

J’ai aussi regardé «Zola», qui – wow. Est-ce que je te fais flipper maintenant, Cara?

Vos personnages apportent toujours cette âme sage – et puis il y a ce type. Ensuite, il y a X. J’ai lu les trois premières pages du script et je me suis dit: «Whoa, je n’ai jamais rien lu de tel». C’était si net, c’était si sombre, mais c’était si honnête. Janicza m’a poursuivi. Je m’en vais « Si Beale Street pouvait parler, » [and playing] d’autres hommes merveilleux aimants qui aiment leurs filles et qui élèvent vraiment les femmes. Je suis comme ‘Quoi? Qu’est-ce qu’elle a vu en moi? Parce qu’il joue sur les parties les plus sombres de nous-mêmes. Et j’ai pensé, parce que je suis une féministe si fervente, qu’il est encore plus logique de déconstruire et d’examiner la psyché d’un homme qui trafiquerait des femmes. Il est basé sur un vrai gars, un immigrant s’appropriant les expressions familières américaines. Cela va sembler vraiment étrange – je dois le considérer du point de vue du fait qu’il s’agit d’une histoire d’immigrants pour mon personnage. Il a découvert ce qu’il pouvait utiliser pour le commerce, ce qui est terrible et terrifiant, mais il a trouvé son chemin et il voulait ce que tout le monde veut. Les gens qui ne me connaissent pas par scène ne savent pas que j’ai toujours joué des personnages sombres et des méchants. Comment était-ce pour vous, revenir aux personnages sombres? C’était génial. Il me semble que je travaille très bien avec les femmes parce que je pense qu’elles n’ont pas peur de mes forces et de ce que j’aime aller, et qu’elles peuvent ensuite aider à le guider. «Ma Rainey»Était une autre immersion profonde. Nous voyons plus de films grand public sur la vie des Noirs, mais cela vous fait également prendre conscience de la rareté de films comme ceux-ci auparavant.

J’ai l’impression que c’est pour cela que je suis un peu plus utile maintenant dans l’espace cinématographique. Les gens m’appellent, non seulement pour utiliser ma voix en tant qu’acteur, mais ils veulent entendre ce que j’ai à dire en tant que dramaturge. Quelque chose change-t-il enfin à Hollywood? Je pense que c’est la vérité. J’ai été tellement sollicité en tant qu’écrivain – pour les comédies musicales de Broadway, pour vous le nom. Nous avons été ici et avons attendu et fait notre propre travail et créé nos propres univers et maintenant – maintenant nous sommes invités à entrer. Je me souviens que je suis revenu pour la saison 7 de «Fear the Walking Dead», et j’ai finalement vu un Assistant de production du camp de base noir. Et ces jolies femmes blanches qui prennent soin de moi – elles ont fait des pas sur la pause pour s’entraîner pour mes cheveux. Et mes cheveux et ma maquilleuse sont allés voir ce gars à Houston pour apprendre à prendre soin de ma barbe.