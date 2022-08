« L’été s’est plutôt bien passé » pour La Salle-Pérou – Shaw Local

L’équipe de football de La Salle-Pérou cherche à pérenniser son récent succès en entrant dans la saison 2022.

En 2019, les Cavaliers ont obtenu leur première place en séries éliminatoires en une décennie, puis ont enchaîné avec une saison 5-0 au printemps 2021.

La saison dernière, LP est allé 5-5 et s’est à nouveau qualifié pour les séries éliminatoires.

Les Cavs ont obtenu un bon diplôme de l’équipe de l’année dernière, y compris la mention honorable du secondeur de tous les États Chris Swayne, leurs quatre meilleurs coureurs, dont le quart-arrière Sean Whitfield, les porteurs de ballon Matt Carico et le porteur de ballon / receveur Tre’von Hunter et son compatriote All-Kishwaukee River / Interstate 8 All-Conference choisit Aidan VanDuzer (monteur de ligne) et Will Daugherty (ailier défensif).

Cependant, l’entraîneur de huitième année Jose Medina était satisfait des efforts déployés par les Cavs cet été dans la salle de musculation et lors de deux 7 contre 7 et du camp la dernière semaine de juillet.

“Je pense que les enfants sont arrivés et ont travaillé dur”, a déclaré Medina. « Nous nous sommes améliorés et nous avons corrigé certaines erreurs. Nous avons eu une assez bonne participation, ce qui est la clé. Vous avez besoin de tous ces gars ici pour faire fonctionner un entraînement et vous assurer qu’ils sont prêts pour la saison. Je pense que, dans l’ensemble, l’été s’est plutôt bien passé.

Le secondeur Antonio Rodriguez, un partant de retour, a déclaré que les Cavs avaient un état d’esprit positif après l’été.

“Nous sommes confiants”, a déclaré Rodriguez. «Nous pouvons certainement continuer à travailler. Nous n’allons pas ralentir, mais nous sommes confiants. Nous allons continuer à bosser cette saison et j’espère que ça se passera bien pour nous.

Offensivement, les Cavs seront à nouveau mis à rude épreuve, mais Medina a déclaré que certains changements avaient été apportés à l’avant au cours de l’été.

LP a récolté en moyenne 217,6 verges au sol par match la saison dernière, mais a eu du mal sur la durée, avec une moyenne de 129,7 verges au sol au cours des trois derniers matchs – y compris une défaite de 42-0 contre Morris au premier tour des séries éliminatoires – tout en marquant seulement 20 points sur ceux trois matchs.

“Une fois de plus, nous devons établir ce jeu de course”, a déclaré Medina. «Nous avons un peu peaufiné certaines choses, alors j’espère que cela nous donnera un peu plus de production dans le jeu en cours.

« Nous avons changé le schéma de blocage. C’est le plus gros, mais cela se résume à ces gars à l’avant qui tirent le ballon et établissent cette ligne de mêlée. Je pense que nous avons un groupe solide là-bas.

Nik Belski, qui a reçu des offres des écoles FCS et Division II, et Creed McCormick sont de retour pour ancrer la ligne offensive.

“Nous avons travaillé sur nos étapes”, a déclaré Belski. « Nous avons parlé plus. Nous avons travaillé pour mieux entrer dans nos blocs et nos affectations. Si nous obtenons nos missions, nous pouvons déplacer cette balle.

Défensivement, les Cavs ont passé l’été à chercher à combler les vides laissés par l’obtention du diplôme.

« Nous avons fait beaucoup de progrès [this summer]”, a déclaré Rodriguez. « Les enfants qui sont nouveaux, ils apprennent beaucoup. Ils sont en compétition pour les places, donc je pense que ça va être bien. Nous recevons de l’aide de nos entraîneurs. Nous posons des questions, nous devrions donc être mis en défense.

La communication était un point important pour LP défensivement cet été.

“Défensivement, la communication est la chose la plus importante”, a déclaré Medina. “Nous avons beaucoup d’enfants qui en ont après et sont agressifs, mais je pense que la communication est la seule chose sur laquelle nous devions nous concentrer et je pense [Friday] était le meilleur jour pour ça. Ils ont appelé les formations, ont vraiment compris ce qui se passait et l’ont vraiment suivi.

Après que l’IHSA ait imposé la semaine morte la première semaine d’août, les Cavs ouvrent les entraînements officiels le 8 août.

LP ouvre la saison à 19 h le 26 août au Howard Fellows Stadium contre United Township.