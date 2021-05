L’été sera à faible risque pour Covid, mais l’hiver pourrait être délicat

La menace du coronavirus aux États-Unis sera probablement plutôt faible cet été, mais il n’est pas garanti qu’elle le reste plus tard cette année, a déclaré vendredi le Dr Scott Gottlieb à CNBC.

« Je ne pense pas que nous devrions déclarer la mission accomplie. Je pense que nous devrions déclarer une victoire à court terme », a déclaré l’ancien commissaire de la Food and Drug Administration sur « Squawk Box ».

Les cas de coronavirus dans le pays ont chuté alors que de plus en plus d’Américains se font vacciner contre Covid. La moyenne sur sept jours des nouvelles infections quotidiennes est d’environ 23 000, selon une analyse CNBC des données de l’Université Johns Hopkins. C’est une baisse de plus de 50 % depuis le début du mois de mai seulement.

« Je pense que nous en avons fait assez pour nous donner la possibilité de profiter de l’été et d’être à faible risque cet été », a déclaré Gottlieb, qui a dirigé la FDA de 2017 à 2019 et siège désormais au conseil d’administration du fabricant de vaccins Pfizer. Cependant, il a ajouté: « Je pense que cela va être un risque à l’approche de l’automne et probablement plus probablement de l’hiver. »