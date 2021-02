A tous les fans qui aiment À tous les garçons que j’ai aimés avant, avons-nous des nouvelles pour vous.

Amazon Prime Video développe une série télévisée basée sur L’été je suis devenue jolie, un autre livre de À tous les garçons auteur Jenny Han. Han écrit et co-présente également la nouvelle série, ce qui signifie que les fans du livre et de ses deux suites peuvent probablement croire que la série restera fidèle à son matériel source.

L’été je suis devenue jolie suit Isabel « Belly » Conklin, une adolescente qui passe des étés à la plage avec sa mère, son frère, le meilleur ami de sa mère et les deux jolis fils de ce meilleur ami. Un triangle amoureux émerge entre Belly et les deux fils, et la trilogie (qui comprend également Ce n’est pas l’été sans toi et Nous aurons toujours l’été), suit ses personnages principaux des jeunes adolescents aux adultes adultes et aborde également la relation entre une mère et ses enfants et le pouvoir de l’amitié féminine.

Ce sera le premier crédit d’écriture télévisée de Han, mais elle sera co-showrunning avec Gabrielle Stanton, qui a écrit sur L’anatomie de Grey, Le flash, The Vampire Diaries, Château et plus.