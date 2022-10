L’été prolongé de la Colombie-Britannique bat plus de records, mais le bureau météorologique annonce que la pluie approche – Kelowna Capital News

Plusieurs villes de la Colombie-Britannique ont enregistré les températures les plus chaudes au Canada le week-end alors que le temps estival persiste dans la majeure partie de la province, mais Environnement Canada affirme qu’un changement est à venir.

Dimanche, des records de température maximale quotidienne ont été établis dans 25 communautés de la Colombie-Britannique, y compris à Port Alberni, le point chaud de la province à 26,3 ° C, où un record vieux de 115 ans a été brisé de trois degrés.

Le bureau météorologique indique que d’autres records de la journée ont été établis le long des côtes sud, centrale et nord, ainsi que dans le centre de l’intérieur et le sud-est de la Colombie-Britannique.

De nombreuses régions de la province n’ont pas eu de pluie en octobre ni de précipitations importantes depuis le début de juillet, provoquant de graves conditions de sécheresse, mais les prévisionnistes prévoient des averses et de possibles averses de neige à Fort Nelson d’ici vendredi.

De la pluie est également attendue sur la côte sud vendredi et le bureau météorologique affirme que le changement pourrait nettoyer le ciel enfumé qui a déclenché des avis sur la qualité de l’air dans les régions de Peace et Similkameen, de l’île de Vancouver, du Grand Vancouver et de la vallée du Fraser.

Les incendies de forêt dans le sud de la Colombie-Britannique et dans l’État de Washington, ainsi qu’un grand incendie dans le nord-est de la Colombie-Britannique qui brûle depuis la fin août, sont accusés d’avoir causé le ciel trouble.

