L’été pluvieux et humide de l’Île-du-Prince-Édouard a laissé certains producteurs de céréales dans « beaucoup de souffrances »

Les producteurs de céréales de l’Île-du-Prince-Édouard ont connu des années meilleures, mais certains n’ont pas connu de pires années que celle-ci.

À Meadowbrook Farms à Winsloe, David Mol profitait du soleil de jeudi pour couper un champ de blé Helena meunier avant les prévisions d’un autre système météorologique torrentiel pour samedi et dimanche.

« Malheureusement, à cause de la quantité de pluie que nous avons eue, un certain nombre de cultures auraient dû être coupées. Elles ont dépassé leur maturité et n’ont pas encore été coupées », a déclaré Mol. « La qualité de certains pois et de l’orge n’est donc certainement pas celle qu’elle aurait dû être. »

Mol a déclaré que la malchance de cette année remonte directement au début de saison sec.

« Le fait de ne pas avoir pu planter certaines cultures aussi tôt que nous le souhaitions et le temps frais ont fait qu’elles n’ont pas commencé à pousser aussi vite », a-t-il expliqué.

Un gros plan du blé meunier Helena que David Mol récoltait jeudi dans sa ferme de Winsloe. (Tony Davis/CBC)

Puis juillet a apporté une longue période de chaleur humide, à laquelle les céréales de climat tempéré ne sont pas habituées.

« Les céréales se sont précipitées pour arriver à maturité », a expliqué Mol. Pendant un moment, les choses allaient bien.

Alors pas si bon.

« Nous avons commencé à recevoir toutes ces pluies intempestives et cela a gardé les champs humides, les cultures humides et nous nous sommes retrouvés avec beaucoup de pression de maladies cette année, une pression que nous n’avons probablement pas vue depuis 2009, 2010. »

En plus de cela, Mol a déclaré que les vents violents signifiaient beaucoup de verse, les cultures reposant à plat sur le sol dans de grandes parties des champs.

Cela rend plus difficile la coupe des tiges et augmente le risque que des cultures sous-ensemencées se mélangent aux grains, les rendant « moins appétissantes et moins utilisables », a déclaré Mol.

Les céréales contenant trop de toxines ne peuvent pas être vendues

Neil Campbell, directeur général de la PEI Grain Elevator Corporation, a déclaré que les régimes de pluie variaient à travers la province, laissant certaines fermes dans une situation pas trop grave.

« C’est très aléatoire sur l’île », a-t-il déclaré. « Mais il y a certainement beaucoup de blessés. »

Neil Campbell, directeur général de la PEI Grain Elevator Corporation, affirme que de nombreux producteurs sont confrontés à des récoltes humides et invendables. « C’est très aléatoire à travers l’île », a-t-il déclaré. « Mais il y a certainement beaucoup de blessés là-bas. » (Tony Davis/CBC)

La « pression de la maladie » mentionnée par Mol implique le déoxynivalénol (DON), également connu sous le nom de vomitoxine. Il s’agit d’une mycotoxine libérée par un champignon qui pousse sur les grains dans des conditions chaudes et humides.

« Les cultures céréalières n’aiment pas avoir les racines mouillées et la tête mouillée en même temps », a déclaré Campbell.

Lorsqu’une récolte céréalière contient trop de DON, elle ne peut pas être vendue. En manger peut vous rendre malade, de sorte que la récolte ne peut pas être utilisée pour fabriquer de la farine destinée à la consommation humaine. C’est également mauvais pour le bétail.

C’est pourquoi des échantillons de chaque chargement d’orge fourragère, de blé fourrager et de blé de meunerie cultivés sur l’île et destinés à la vente sont analysés à l’exploitation de Campbell.

Les directives canadiennes stipulent que les aliments généraux pour animaux ne peuvent pas contenir plus de deux parties par million de mycotoxine, a déclaré Campbell.

« Cela provoque des avortements… Personne ne veut perdre des veaux, des agneaux ou des porcelets à cause de ce type de problème », a-t-il déclaré.

À cause de toutes les pluies de cette année, certaines récoltes sont encore humides lorsqu’elles arrivent dans les silos à grains, ce qui n’est pas une bonne chose.

Certains grains arrivent pour être transformés sur un site de la PEI Grain Elevator Corp. (Tony Davis/CBC)

« Il y a beaucoup de céréales à forte teneur en humidité qui arrivent à environ 18 pour cent [moisture]. Il doit être séché à moins de 15 pour cent », a déclaré Campbell. « Nos séchoirs font l’objet d’un bon entraînement.

« Nous allons avoir moins de produits cette année à cause de cela. »

« Nous ne pouvons pas faire grand-chose de différent »

De retour à Winsloe, Mol espère que l’assurance-récolte l’aidera à couvrir certaines de ses pertes. Il a déclaré que tout produit couvert par sa réclamation « finira par aller dans les bois ou être composté ».

Mol ne pense pas que les agriculteurs auraient pu faire quoi que ce soit cette saison pour réduire les dégâts causés aux cultures les plus touchées.

« En utilisant toute la technologie disponible aujourd’hui, nous ne pouvons pas faire grand-chose de différent, à part peut-être, vous savez, examiner de près les variétés qui ont une certaine résistance à certains des problèmes auxquels nous sommes confrontés, avec la variabilité accrue de ce que le changement climatique nous apporte. »