L’été où la réalité a rattrapé la fiction climatique

Cet été, les États-Unis ont rôti comme jamais. Des personnes ont été brûlées au troisième degré simplement en tombant sur un trottoir brûlant en Arizona et en faisant le plein tous les lits au centre des brûlés du comté de Maricopa. Une humidité élevée s’est associée à la pire vague de chaleur que le Midwest ait connue depuis des années pour faire grimper l’indice de chaleur, ou la température ressentie, au-dessus de 130 degrés Fahrenheit dans certaines parties du Kansas, envoyant enregistrer des numéros des personnes frappées par la chaleur aux urgences. Au large de la Floride, l’océan s’est réchauffé à températures du spaentraînant une mort massive dans les récifs coralliens.

Les catastrophes sont devenues un aspect familier de l’été, que certains scientifiques appellent désormais «saison dangereuse», mais les désastres de l’été qui vient de s’écouler semblaient avoir atteint un nouveau niveau. Une sécheresse soudaine à Maui a transformé les graminées envahissantes en petit bois, ouvrant la voie à un incendie rapide qui a englouti la ville de Lahaina en l’un des incendies les plus meurtriers dans l’histoire américaine. Plus que 1 000 incendies brûlés à travers les forêts du Canada, brûlant Sept fois la superficie qui brûle habituellement en un an. Dans une tournure étrange, les catastrophes ont commencé à échapper à leur limites géographiques et saisonnières habituelles. La fumée des feux de forêt canadiens s’est propagée vers le sud et a étouffé New York, Washington, DC et Chicago; une rare tempête tropicale s’est abattue sur la Californie du Sud ; les incendies de forêt ont brûlé les bayous de Louisiane.

Ce qui paraissait autrefois farfelu, comme le matériau d’un roman dystopique, ressemble de plus en plus à la réalité. Alors, que est censé faire un écrivain de fiction ? Pendant des décennies, les auteurs ont spéculé sur ce à quoi pourrait ressembler le monde lorsque le climat de l’enfer arriverait. Considérer Guerre américaine d’Omar El Akkad, qui se déroule en 2074, au moment où éclate une guerre civile déclenchée par l’interdiction des énergies fossiles, lorsque la Floride est rayée de la carte et que la Louisiane est à moitié sous l’eau. Au cours des six années écoulées depuis la publication du livre, les États-Unis sont devenus le pays le plus une démocratie profondément polarisée dans l’histoire récente; l’intensité des vagues de chaleur et d’autres catastrophes ont éclipsé les attentes. Plus tôt cette année, le magazine Recueil de l’écrivain appelé Guerre américaine un « récit édifiant bien trop réaliste ».

Mais El Akkad n’a jamais voulu que ce soit réaliste. Je lui ai demandé si j’avais l’impression que le roman commençait à devenir réalité. « Je pensais que la façon dont je l’avais structuré était suffisamment une extrapolation pour ne pas avoir à traiter précisément de la question que vous posez », m’a dit El Akkad. « Et cela a été effacé ces dernières années. Cela, pour moi, est terrifiant.

Les conditions météorologiques extrêmes ont effacé la distinction entre réalité et fiction. Comme l’a décrit El Akkad, le réchauffement climatique ne semble pas lent et régulier ; on a plutôt l’impression de tomber dans les escaliers, avec de grosses chutes qui bouleversent vos attentes. Un instant, vous faites une sieste chez vous ; le suivant, tu es courir pour ta vie d’un incendie de forêt. Cette année, un phénomène météorologique naturellement plus chaud appelé El Niño a commencé à s’installer, ajoutant de la chaleur supplémentaire au changement climatique auquel nous sommes habitués. Juillet a été le mois le plus chaud jamais enregistré sur la planète, atteignant 1,5 degrés C (2,4 F) plus chaud que la moyenne préindustrielle. Les catastrophes de cet été servent de un aperçu de ce que le monde pourrait voir au cours d’une année typique au début des années 2030. Nous n’avons plus besoin d’auteurs ou de scientifiques pour l’imaginer ; l’expérience du monde réel fait l’affaire pour quiconque y prête une attention particulière.

« Pendant longtemps, les lecteurs pouvaient revenir à un monde réel dans lequel ils pouvaient imaginer que les personnes dont la vie était détruite seraient toujours quelqu’un d’autre », a déclaré Kim Stanley Robinson, l’écrivain de science-fiction à l’origine de plusieurs romans importants sur le climat. changement, y compris Le Ministère de l’Avenir et New York 2140, dans un e-mail. « Aujourd’hui, alors que de plus en plus de catastrophes se produisent dans le monde réel, les histoires de science-fiction sur le futur proche – ce que nous devons maintenant appeler la fiction climatique – ne sont que du réalisme. »

Certes, les histoires sur le changement climatique semblent se rapprocher de la réalité depuis un certain temps. Prenez celui d’Octavia Butler Parabole du semeur, une dystopie écrite en 1993 qui retrace le voyage d’un adolescent migrant vers le nord, loin d’une Californie frappée par la sécheresse et les incendies. « S’il y a quelque chose de plus effrayant qu’un roman dystopique sur l’avenir, c’est bien un roman écrit dans le passé qui a déjà commencé à se réaliser », a observé Gloria Steinem, la militante féministe. en 2016.

Pour les auteurs qui tentent d’imaginer les limites de ce qui est plausible, le rythme des récents extrêmes du monde réel a conduit à des révisions de leurs versions. C’est arrivé à Stephen Markley, auteur de Le délugeun livre de près de 900 pages regorgeant de catastrophes depuis la tempête de poussière de 2028 jusqu’au super-ouragan qui réduit les Carolines en ruines en 2039. Alors qu’il révisait le livre en juin 2021, une vague de chaleur anormale a frappé le nord-ouest du Pacifique, envoyant des températures allant jusqu’à 121 degrés F en Colombie-Britannique, hors des charts de ce que les climatologues croyaient possible à l’époque. En repensant à son projet, Markley a déclaré que ce qui semblait autrefois être des températures surprenantes pour Londres et DC du futur « avaient tous l’air si ridicules ».

Une ou deux fois par semaine, quelqu’un envoie à Markley un message suggérant que la réalité commence à être parallèle à son livre – avec un lien vers un article de presse sur l’incendie de Lahaina, par exemple, qui présente des similitudes avec l’incendie de Los Angeles de son livre en 2031. « Ce que j’ai Ce à quoi j’ai en quelque sorte dû m’adapter, dit-il, c’est que mon roman va se réaliser pour le reste de ma vie.

Pour de nombreux Américains, l’été 2023 pourrait rester dans les mémoires comme le moment où le changement climatique est devenu personnel. Fin juin, 110 millions de personnes, plus d’un tiers de la population américaine, ont été soumis à des alertes sur la qualité de l’air alors que la fumée en provenance du Canada dérivait sur la moitié est du pays. Alors que le mois de juillet touchait à sa fin, 170 millions Les Américains étaient sous une alerte à la chaleur ; à nouveau fin août, 130 millions fait face à des avertissements de chaleur. À la fin de l’été, pratiquement aucune région du pays n’était épargnée par des conditions météorologiques extrêmes, et aucune partie du globe non plus : 98 pour cent de la population mondiale a été exposée à des températures plus élevées liées au changement climatique.

Dans le domaine de la fiction, des événements alarmants comme ceux-ci précèdent souvent une réponse de grande envergure. Le Ministère de l’Avenir commence par une vague de chaleur épouvantable en Inde qui provoque la mort rapide de 20 millions de personnes. Le reste du monde a haussé les épaules, mais la catastrophe a provoqué un bouleversement politique en Inde. Les citoyens ont élu un nouveau parti au pouvoir, un parti axé sur la lutte contre le changement climatique et les inégalités ; l’abandon du charbon et la construction de batteries de stockage et de centrales éoliennes, solaires et hydroélectriques sont devenus une priorité nationale. Au fil des années, le livre regorge de tentatives pour faire face au changement climatique, depuis les solutions de politique économique, comme une « pièce de carbone » qui encourage la réduction et la séquestration du carbone, jusqu’aux solutions scientifiques, comme essayer de sauver les glaciers en pompant le carbone. l’eau en dessous d’eux, leur permettant de recongeler jusqu’à la roche.

Les catastrophes climatiques de cet été susciteront-elles une réponse similaire ? Robinson fait valoir que le monde réel réagit au changement climatique encore mieux que dans son livre, même si une grande partie en est au stade de plans et de promesses. Il a évoqué des traités internationaux qu’il ne s’attendait pas à voir si tôt, comme le récent objectif mondial de conservation 30 pour cent des terres et de l’eau de la planète d’ici 2030. « J’ai décrit les années 2030 comme des « années zombies » », a déclaré Robinson. « C’était une erreur : nos années 2030 ne seront pas comme ça, car nous sommes déjà au cœur de la lutte pour y faire face. »

On pense souvent que lorsque les inondations, la chaleur et les incendies frappent une maison, cela déclenchera une sorte de prise de conscience et ouvrira les yeux des gens sur le problème. Les gens l’ont certainement remarqué : avant même cet été infernal, sondages effectués ce printemps, la moitié des Américains étaient déjà convaincus que les gens subissent les conséquences du réchauffement climatique « à l’heure actuelle ». Mais la frontière entre prise de conscience et action face à une crise planétaire n’est pas simple : le soutien populaire ne se traduit pas directement par un changement politique, même s’il peut affecter la façon dont les gens votent. « Nous vivons dans un monde où les riches doivent être convaincus de quelque chose avant qu’une politique ne soit adoptée », a déclaré El Akkad.

Il existe néanmoins des preuves selon lesquelles le fait de vivre personnellement un temps chaud peut avoir un effet sur l’inquiétude des gens. « Nous avons constaté que les gens réagissent au changement climatique, mais de manière assez limitée », a déclaré Parrish Bergquist, professeur de sciences politiques à l’Université de Pennsylvanie. En étudiant les sondages d’opinion publique et les conditions météorologiques, ses recherches en 2017 ont constaté que lorsque les températures moyennes d’un État augmentaient de 1 degré C (1,8 degrés F) d’une année à l’autre, cela entraînait une augmentation d’environ 1 pour cent du nombre d’habitants qui s’inquiètent du changement climatique. L’effet ne s’est manifesté que pour la température, pas pour d’autres impacts liés au climat comme les inondations, et il s’est atténué avec le temps.

« Mais d’une certaine manière, j’ai l’impression que nous vivons une époque où le signal devient de plus en plus important », a déclaré Bergquist. Il est difficile de savoir si cela signifie que nous approcherons d’un point critique pour agir, ou simplement que nous obtiendrons habitué à une nouvelle normalité qui ne cesse de se détériorer.

Quoi qu’il en soit, attendre des catastrophes pour sortir les gens de leur indifférence n’est pas une bonne stratégie pour lutter contre le changement climatique. « Le mouvement doit venir d’un autre endroit que d’attendre que la prochaine calamité frappe », a déclaré Markley. Étant donné que les solutions technologiques et politiques permettant de réduire rapidement les émissions sont déjà à portée de main, le débat sur les catastrophes climatiques devrait s’accompagner d’une réflexion approfondie sur ce qui pourrait être fait pour éviter le pire, a-t-il déclaré : « Parfois, la boucle catastrophique conduit à un fatalisme qui n’est pas justifié compte tenu des incroyables progrès politiques que nous avons réalisés ces dernières années.»

Prenez l’Inflation Reduction Act, la législation climatique la plus radicale jamais adoptée aux États-Unis, signé il y a un an par le président Joe Biden. Contenant 369 milliards de dollars de crédits d’impôt pour les énergies propres et de financement pour des programmes climatiques et énergétiques, la loi devrait réduire les émissions entre 29 pour cent à 42 pour cent d’ici 2030, par rapport aux niveaux de 2005. Déjà, les entreprises envisagent de verser 240 milliards de dollars en investissements dans les véhicules électriques, les batteries et l’énergie propre, selon les chiffres de la Maison Blanche.

Le sentiment que nous sommes au cœur de la vie sur une planète plus chaude a incité certains auteurs à se demander si la « fiction climatique » peut durer. « La « cli-fi » est souvent interprétée comme un sous-ensemble de la « science-fiction », et on s’attend donc à ce qu’elle contienne un élément spéculatif », Jeff VanderMeer, l’auteur de Annihilation, a écrit dans Esquire plus tôt cette année. « Pourtant, en ce moment, inconfortablement enveloppé dans [the] crise climatique, comme piégé dans un porc-épic retourné, la question n’est pas spéculative. Lydia Millet, l’auteur de Une Bible pour enfants, a également argumenté contre la catégorie. « Mis à part quelques sources communes, les romans très divers parfois appelés cli-fi ont peu de points communs au-delà de la reconnaissance du terrible poids culturel et émotionnel d’une biosphère en évolution rapide », écrit Millet dans le Los Angeles Times en 2021.

Selon El Akkad, la cli-fi pourrait ne pas survivre très longtemps simplement parce que le changement climatique sera la toile de fond de tout ce qui est écrit, fiction ou non. « Si vous voulez dire quelque chose sur ce que signifie être humain, vous ne pouvez pas ignorer le seau primordial dans lequel se trouve toute l’humanité, à savoir cette planète. Et à partir de là, vous ne pouvez pas ignorer ce que nous avons fait à cette planète. … Cela me laisse perplexe de voir comment quelqu’un peut écrire quoi que ce soit sans considérer le contexte plus large dans lequel cette chose se produit.

Cette histoire a été initialement publiée par Blé à moudre. Inscrivez-vous à Grist’s newsletter hebdomadaire ici. Grist est une organisation médiatique indépendante à but non lucratif qui se consacre à raconter des histoires sur les solutions climatiques et un avenir juste.