“L’été où je suis devenue jolie” est une lettre d’amour aux adolescentes du monde entier

Je suis entré dans The Summer I Turned Pretty en pensant que je savais comment ça allait se passer. Je n’avais pas lu les livres de Jenny Han, mais j’en ai tiré suffisamment de la description pour prédire ce que la comédie romantique d’été pour adolescents de Prime Video avait à offrir : un jeune et beau casting, des paysages magnifiques et de fortes vibrations de plage qui me feraient aspirer à la mer salée de l’océan. brise.

Je n’aurais pas dû être aussi arrogant. Bien sûr, vous devinez peut-être la destination finale, mais j’ai été surpris de voir à quel point j’ai apprécié le voyage. Le secret de ce succès ne devrait pas être remarquable, mais c’est quelque chose qui est en fait étonnamment insaisissable dans les émissions pour adolescents : les créateurs connaître leur public principal d’adolescentes. Et ils utilisent tous les outils de leur arsenal pour les atteindre, y compris l’écriture, le casting et le choix de la musique.

The Summer I Turned Pretty, ou TSITP, est la preuve que les showrunners n’ont pas besoin de réinventer la roue pour attirer le public. Les adolescentes sont, à juste titre, parmi les publics les plus exigeants, et elles méritent des émissions qui ne tiennent pas leur audience pour acquise. Et je suis heureux d’annoncer que grâce à tous leurs efforts, TSITP est l’une des meilleures comédies romantiques pour adolescents.

“Cet été sera différent”

La saison de sept épisodes suit les nombreuses relations amoureuses d’Isabel “Belly” Conklin, 16 ans, tout au long de ses vacances d’été dans la ville balnéaire fictive de Cousins. Belly (Lola Tung) est amoureuse de Conrad Fisher (Christopher Briney) depuis aussi longtemps qu’elle se souvienne, mais Conrad l’a toujours considérée comme une petite sœur. Le jeune frère de Conrad, Jeremiah ( Gavin Casalegno ), est également amoureux de Belly. Ajoutez une fête à chaque épisode, beaucoup d’alcool et beaucoup de mauvaise communication, et vous obtenez un drame classique pour adolescents en forme de triangle amoureux.

Mais, ce n’est pas si dramatique. L’une des choses que Jenny Han, créatrice de l’émission TSITP, fait très bien, c’est de faire preuve de retenue lorsqu’il s’agit d’encadrer des relations de fin du monde, ce qui est trop courant dans les émissions pour adolescents. Les relations amoureuses sont au centre de la série, mais lorsqu’une relation se termine ou commence, les personnages passent à autre chose. C’est peut-être parce qu’il y a juste tant relations à traverser dans la courte série, mais le message selon lequel la vie continue après la fin des relations est important, en particulier pour un jeune public.

Ce n’est pas la seule chose qui sépare ce spectacle de ses contemporains clichés. Belly est étonnamment réaliste, une héroïne consciente d’elle-même. Elle n’est pas toujours fluide, comme dans sa relation douloureusement difficile à regarder avec Cam, mais son optimisme et son charme semblent authentiques et attachants plutôt qu’irritants. Dans le rôle principal, Tung apporte une innocence convaincante à sa performance sincère qui m’a toujours enraciné pour l’équipe Belly, malgré certaines décisions vraiment dignes d’intérêt que Belly prend tout au long de la saison.

Une autre remarque importante sur la différence entre TSITP et les autres émissions pour adolescents : la distribution est adaptée à l’âge, ou du moins aussi proche que possible. Merci, directeurs de casting du TSITP, du fond du cœur, de ne pas caster des trentenaires à l’adolescence. Tung, 19 ans, ressemble en fait à un adolescent, comme tous les autres jeunes acteurs. Cela peut sembler une petite chose, mais le fait d’avoir des adolescents (ou quelques années seulement) rend le spectacle beaucoup plus crédible.

L’été Belly n’était pas le personnage principal

Peter Taylor/Premier vidéo



Les personnes qui ont lu les livres auront sans aucun doute des surprises, même si les changements sont pour la plupart positifs.

Les fans des livres, dont le premier est raconté uniquement du point de vue de Belly, pourraient être agréablement surpris que la série s’étende au-delà des relations de Belly. Il aborde les relations parentales fracturées des deux familles, le jumelage de Steven et de sa petite amie avant-gardiste Shayla, et la véritable histoire d’amour de la série: l’amitié de plusieurs décennies de Laurel et Susannah.

Mais il y a beaucoup de sujets que la série aborde brièvement mais n’explore pas au-delà d’une ou deux scènes superficielles : le racisme vécu par Steven en travaillant au country club des Cousins, la différence financière et la tension entre les Conklins et les Fisher, la sexualité fluide de Jere. Toutes ces choses affectent profondément les personnages et les situations dans lesquelles ils se trouvent tout au long de la série, mais on ne leur donne pas le temps nécessaire pour être pleinement explorées. Pour les téléspectateurs qui n’ont pas lu les livres, cela peut être frustrant.

Même si la deuxième saison revient sur ces questions, les voix off de Belly ramènent continuellement le spectateur au point de vue de Belly. Les voix off interrompent systématiquement le flux d’une scène et ajoutent rarement de nouvelles informations ou un contexte plus clair que le spectateur ne pourrait pas obtenir autrement.

Dans les saisons à venir, ce serait formidable si la série coupait complètement les voix off ou passait le micro à d’autres personnages pour garder l’accent sur celui qui est le personnage principal du scénario de l’épisode.

Aller encore plus loin et embrasser ces autres scénarios comme égaux en valeur aux relations amoureuses de Belly ferait de la série une montre beaucoup plus riche et nuancée.

L’été j’ai hurlé la BO du TSITP

Je ne sais pas quel était le budget de la bande originale. Tout ce que je sais, c’est que c’était de l’argent bien dépensé. Olivia Rodrigo, Lizzo, Phoebe Bridgers, Ariana Grande, Tyler the Creator, Dua Lipa et Billie Eilish sauvegardent les moments clés de la série. Sans oublier le meilleur placement de chanson de tous les temps : “The Way I Loved You (Taylor’s Version)” de Taylor Swift dans l’épisode final. Mon pauvre cœur de Swiftie s’est évanoui.

Outre l’importance thématique des chansons – Brutal d’Olivia Rodrigo lors d’une scène de combat, par exemple – la sélection musicale montre que l’équipe de production de l’émission a clairement compris son public cible jeune et féminin. Ce sont les chansons et les artistes que de nombreuses adolescentes écoutent réellement, comme si elles provenaient directement de leurs téléphones et de leurs listes de lecture. La sélection musicale a amélioré tant de scènes car elle a pu ajouter un niveau émotionnel plus profond. Il y a eu plusieurs moments où j’ai pensé : « Ouais, c’est ce que j’écouterais après que quelque chose comme ça m’est arrivé.

La bande originale a également suscité de nombreuses discussions en ligne, notamment L’incroyable série de réactions TikTok en quatre parties de Lizzo. En plus de publier la playlist officielle de la série, Amazon Prime a également donné carte blanche aux acteurs et créé des playlists spécifiques aux personnages, pleines de chansons qu’ils utilisaient pour entrer dans le personnage et quelques-unes de leurs propres chansons préférées. La liste de lecture Belly de Tung est particulièrement bon.

L’été Chris Briney : des performances exceptionnelles

Dana Hawley/Premier vidéo



L’une des performances notables est Conrad de Christopher Briney. Conrad pourrait facilement s’intégrer dans le cliché maussade du bon garçon devenu méchant, mais même dès le premier épisode, le personnage de Conrad semble être plus qu’il n’y paraît en surface. Alors que l’écriture prépare déjà Conrad à subvertir les attentes, la performance de Briney apporte une toute nouvelle couche de profondeur émotionnelle et de nuance. Regarder Briney’s Conrad est une classe de maître sur la vulnérabilité, quelque chose qui peut être difficile à trouver chez les adolescents.

L’éclat de Briney réside dans sa capacité à montrer subtilement tous les chemins et rôles conflictuels que Conrad veut prendre : le frère aîné gardant sa famille unie, l’ami de l’auteur local Cleveland Castillo et un adolescent têtu qui ne peut pas totalement décider de ce qu’il ressent pour Ventre. C’est une ligne délicate à suivre, mais Briney parvient à en révéler juste assez pour garder les téléspectateurs engagés et curieux des comportements pas si maussades de Conrad. Lorsque vous revenez en arrière et regardez à nouveau l’émission en sachant à quoi Conrad a affaire, la performance de Briney ne fait que devenir plus impressionnante.

La pièce de résistance de la performance de Briney survient lors de l’épisode 6. Après avoir vu Briney enterrer et détourner si habilement les émotions de Conrad pour toute la série, il navigue dans ce moment dévastateur avec un chagrin réservé qui est à la fois difficile à regarder et impossible à détourner du regard – vous enfin voir comment tous les morceaux de Conrad se connectent. C’est une belle scène vulnérable, et c’est celle dans laquelle Briney brille.

L’été des adaptations romanesques du livre à l’écran

Il y a eu une vague de films et d’émissions romantiques qui sont revenus à la demande générale ces dernières années, y compris celui de Sarah Dessen En route pour la balade, The Hating Game de Sally Thorne, la première adaptation livre-écran de Jenny Han, To All The Boys I Loved Before, et The Kissing Booth, basé sur le livre initialement publié sur Wattpad. TSITP les surpasse désormais tous.

Pour être juste, certaines de ces adaptations sont destinées à un public légèrement plus âgé, tout comme leur matériel source. Mais tant de ces émissions et films sont commercialisés auprès des adolescentes, et si souvent les personnes derrière ces émissions n’ont aucune idée de qui sont ces filles, de ce qu’elles veulent ou de la meilleure façon de les représenter.

Souvent, les adolescentes sont rabaissées ou moquées pour ce qu’elles aiment, elles ont l’impression que leurs intérêts ne sont que la dernière mode passagère, indignes du temps ou de l’énergie qu’il faudrait pour vraiment les comprendre. Il serait facile pour le TSITP de se rabattre sur les stéréotypes, d’ajouter quelques références culturelles et de s’arrêter là. Il est plus difficile de créer une vedette féminine qui prend des décisions douteuses, se débat dans ses amitiés et ne vit pas et ne meurt pas par son intérêt amoureux actuel, car aucune de ces choses n’est associée à l’adolescente typique de la télévision. Mais ce sont toutes des choses qui s’appliquent à Belly. Et ils la rendent, ainsi que la série, tellement plus intéressante, car elle semble réel.

Dans un genre sursaturé, The Summer I Turned Pretty montre que les créateurs ne comprennent pas seulement les adolescentes, ils les valorisent également – ​​en tant que personnes à part entière, avec des sentiments, des relations et des objectifs compliqués. Cela distingue la série, de la meilleure façon possible. Avec une base solide établie dans la saison 1 et tant de sujets à explorer, j’ai hâte d’être à nouveau surpris dans la saison 2.