L'été ... l'heure du plaisir - Shaw Local

Allons dehors et bougeons. Bon à marcher. C’est bien de voir les choses. C’est bien de faire les choses. C’est bien de l’étirer un peu et d’essayer quelque chose de nouveau. Goûtez quelque chose de nouveau, sentez quelque chose de nouveau, écoutez quelque chose de nouveau, allez dans un nouvel endroit, parlez à de nouvelles personnes, essayez de nouvelles activités.

Voici quelques-uns des conseils de pro de Todd, de bonnes suggestions pour s’amuser en été :

Jouer au tennis. Le sport pour toute une vie. Super truc.

Marcher pieds nus

Écoutez du reggae

Assistez à un vrai match de baseball joué juste devant vous… mieux encore, sortez un gant et une balle et lancez-les dans le jardin – pourquoi pas ?

Préparez de la vraie limonade et sortez un soir d’été en sirotant.

Asseyez-vous dans une balançoire de porche et balancez-la.

Il y a vraiment beaucoup de bonnes choses que vous pouvez faire au lieu de regarder l’écran jusqu’à ce que vos yeux saignants tombent. Même les joueurs le savent profondément. La réalité gagne toujours. Toujours.

Attraper des lucioles

Allez pêcher, même si vous n’êtes qu’un amateur

Levez-vous tôt et regardez le soleil se lever et l’obscurité tomber – assurez-vous d’avoir une bonne vue sur l’horizon.

Portez du madras à carreaux.

Lire un vrai livre

Faire du vélo à l’église

Nous avons beaucoup d’opportunités autour de la région des trois comtés de l’Illinois Valley-Starved Rock Country. Faisons-le.

Boire une bière fraîche avec des amis

Allez camper et faites un bon feu de camp

Procurez-vous du poulet chez Harold’s à Streator

Faites une bataille d’eau; encore mieux avec des pistolets à eau

Manger des sucettes glacées à l’orange

Nager dans la piscine

Pouvez-vous penser à certains, aussi? J’aime l’été. C’est une époque où il n’y a pas d’école. Vous pouvez porter des shorts; lancer des balles de baseball, des frisbees et des ballons de football. Vous veillez tard. Vous vous levez tôt pour ce grand froid d’été calme et tôt le matin. Parce que le coucher du soleil est tardif, vous pouvez en faire plus les soirs d’été.

OK, juste quelques suggestions plus radicales ici.

Portez un chapeau loufoque et – ou – des lunettes de soleil loufoques. (Tu sais de quoi je parle!)

Partir en pèlerinage dans une église ou un sanctuaire spécial

Creusez des boules de pétanque ou de croquet ou de badminton et donnez-leur un swing

Visitez un ciné-parc. Il y en a un à Earlville.

Faites une balade à vélo de plus de cinq miles. Essayez un sentier du canal.

Levez les yeux vers le ciel du soir et voyez les étoiles – connaissez-vous des constellations ?

Boire un bon gin tonic en terrasse

Et je ne peux pas vraiment finir sans le dire : jouez plus au tennis ! C’est bon pour toi.