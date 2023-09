L’été grésille, avec des vagues de chaleur à trois chiffres battant des records

Officiellement, l’automne approche, mais la chaleur accablante continue de ravager les déserts de basse altitude de Californie et d’Arizona. Samedi, Phoenix a établi un nouveau record alors que la ville a connu son 54e jour cette année avec des températures supérieures à 110 degrés Fahrenheit.

Les températures auraient atteint 113 °C dans le vaste complexe métropolitain de Phoenix samedi à 16 heures. Le précédent record de 53 jours à plus de 110 degrés avait été établi en 2020.

Plus tôt cet été, la ville a connu une 31 jours consécutifs de jours sur 110, brisant le précédent record consécutif de 18 jours consécutifs.

Le comté de Maricopa, qui comprend Phoenix, est également en passe d’atteindre une étape plus sombre : un record de décès annuels associés à la chaleur. Dès mercredi le comté a compté 194 décès de ce type en 2023 jusqu’à présent, et 351 décès supplémentaires font l’objet d’une enquête pour déterminer un lien avec la chaleur. À ce stade de l’année 2022, 153 décès dus à la chaleur ont été confirmés et 238 autres font encore l’objet d’une enquête. Le décompte final de l’année dernière 425 décès liés à la chaleur est le plus enregistré au cours d’une année civile depuis que le comté a commencé à en tenir compte en 2006.

Jusqu’à présent, plus de la moitié des décès dus à la chaleur en 2023 concernent des personnes sans abri (44 %) ou dont les conditions de vie sont inconnues (10 %).

Service des parcs et des loisirs de la ville de Phoenix ferme les sentiers de randonnée populaires de 9h à 17h les jours où le National Weather Service émet un avertissement de chaleur excessive. Jeudi, l’agence a publié un tel message avertissement, affirmant qu' »une période de températures très chaudes, même selon les normes locales, se produira ». Quiconque souhaite se promener sur l’emblématique Camelback Mountain de Phoenix ce week-end devra s’y rendre tôt le matin ou plus tard dans la soirée.

Service météorologique national

Ce n’est pas le problème d’une seule ville

Le danger s’étend au-delà du métroplexe chargé de béton de Phoenix, Tucson, Yuma, Palm Springs et les endroits intermédiaires étant également soumis à un avertissement de chaleur excessive ce week-end.

De nombreux records de chaleur dans l’ouest des États-Unis rivalisent généralement avec les records précédents établis au cours de la dernière décennie seulement. Changement climatique et l’augmentation des températures de surface s’est considérablement accélérée au XXIe siècle, déclenchant un risque accru de vagues de chaleur, de sécheresse, d’incendies de forêt et de tempêtes plus violentes.

Le physicien solaire Keith Strong a noté jeudi sur Twitter que les températures record dans le monde triplent les niveaux record.

« Au cours de la semaine dernière, la Terre a établi 1 178 nouveaux records de températures quotidiennes, contre seulement 351 nouveaux records », a déclaré Strong. « Si le climat était en équilibre climatique, ces deux chiffres devraient être statistiquement équivalents, mais ils ne le sont pas. »

Comment rester cool et survivre

Le National Weather Service exhorte toute personne vivant dans une région confrontée à une chaleur excessive à rester hydratée, à éviter l’exposition au soleil pendant la journée, à porter des vêtements légers et amples et à rechercher la climatisation.

Pour en savoir plus sur les types de vêtements qui peuvent vous aider à combattre la chaleur, consultez notre guide détaillé pour rester au frais.

Les prévisionnistes préviennent que les ventilateurs ne seront peut-être pas suffisants pour faire face à des températures supérieures à 110 degrés ce week-end, mais l’accès à la climatisation n’est pas garanti pour tout le monde dans le Sud-Ouest. Heureusement, nous avons compilé 10 façons de se passer de la climatisation lorsque les températures montent en flèche.

Et si vous devez compter sur un ventilateur, le bon placement sera essentiel pour en tirer le meilleur parti et endiguer la transpiration.

De plus, les liquides sans alcool, sans sucre et sans caféine sont plus hydratants, tout comme les petits repas plus fréquents.

Assurez-vous de prendre des nouvelles de vos amis, de votre famille, de vos voisins et de vos animaux de compagnie pour voir comment ils s’en sortent.

De nombreuses communautés offriront des abris publics de refroidissement, notamment à Phoenix et Réseau de secours contre la chaleur de l’Arizona. Vérifiez auprès de votre comté local ou de votre gouvernement municipal pour d’autres ressources.

Enfin, si vous êtes dans une zone chaude, prenez le temps de connaître la différence entre un coup de chaleur et un épuisement dû à la chaleur. Le coup de chaleur peut être mortel, alors consultez notre guide sur les signes, les causes et les mesures à prendre dans un tel scénario.