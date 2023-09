L’été est terminé pour les politiciens britanniques alors que Sunak fait face à une crise liée aux écoles en ruine

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Les législateurs britanniques sont retournés au Parlement lundi après leurs vacances d’été. Mais des milliers d’enfants britanniques ne retourneront pas dans leurs salles de classe cette semaine, car leurs écoles risquent de s’effondrer à cause du béton qui s’effondre.

La nouvelle est un casse-tête de début de mandat pour le Premier ministre Rishi Sunak, alors qu’il s’efforce de consolider un soutien en déclin au Parti conservateur au pouvoir avant les élections nationales de l’année prochaine.

Sunak insiste sur le fait que ce n’est pas de sa faute si plus de 100 écoles ont reçu l’ordre la semaine dernière – quelques jours avant le début de la nouvelle année scolaire – de fermer une partie ou la totalité de leurs bâtiments parce qu’ils contiennent un type de béton léger rempli d’air largement utilisé dans la construction entre les années 1950 et les années 1990.

Les chefs d’établissement se démènent pour trouver des salles de classe dans les établissements voisins ou ont recours à l’enseignement en ligne après la directive de dernière minute du gouvernement, déclenchée lorsque trois écoles considérées comme sûres se sont effondrées au cours de l’été.

Le gouvernement affirme que la « grande majorité » des écoles ne sont pas concernées par les problèmes liés au béton cellulaire armé autoclavé. Le matériau, connu sous le nom de RAAC, est plus léger et moins cher que le béton armé standard, mais également plus résistant, avec une durée de vie utile d’environ 30 ans.

Le gouvernement affirme que le nombre total d’écoles touchées se compte probablement en centaines, mais pas en milliers.

« Je sais que le moment est frustrant, mais je veux donner aux gens une idée de l’ampleur de ce à quoi nous sommes confrontés ici », a déclaré Sunak aux chaînes de télévision. « Il y a environ 22 000 écoles en Angleterre et la chose importante à savoir est que nous prévoyons que 95 % de ces écoles ne seront pas touchées par cette mesure. »

Pour l’opposition, les écoles en ruine sont une métaphore de l’état d’un pays qu’ils prétendent être devenu « la Grande-Bretagne brisée » en raison des coupes budgétaires dans le secteur public au cours des 13 années de règne conservateur.

Un ancien haut fonctionnaire du ministère de l’Éducation, Jonathan Slater, a déclaré lundi qu’en 2021, Sunak, alors chef du Trésor britannique, avait réduit de moitié le nombre d’écoles à rénover chaque année, passant de 100 à 50 – bien moins que les 300 à 400. Slater a dit que c’était nécessaire.

Sunak a déclaré que cette allégation était « complètement et totalement fausse ». Il a déclaré que la rénovation d’environ 50 écoles par an était conforme à ce que les gouvernements précédents avaient fait.

L’utilisation du RAAC ne se limitait pas aux écoles. Les tribunaux, les hôpitaux et autres bâtiments publics ont également été construits en béton cellulaire, souvent pour les toits.

La porte-parole du Parti travailliste en matière d’éducation, Bridget Phillipson, a déclaré que le gouvernement « n’était toujours pas franc sur l’ampleur de ce à quoi nous sommes confrontés » et que « les ministres doivent prendre le contrôle de la situation ».

La crise scolaire apporte d’autres drames indésirables à Sunak, qui a pris ses fonctions il y a 11 mois avec la promesse de rétablir un gouvernement stable après que son prédécesseur, Liz Truss, ait secoué l’économie avec un plan de réductions d’impôts importantes et non financées.

Sunak a déjà du mal à respecter ses cinq engagements clés, notamment la réduction de moitié de l’inflation par rapport à son sommet de 11 % d’ici la fin de l’année (elle était de 6,8 % en juillet) et la réduction du nombre de migrants arrivant au Royaume-Uni à travers la Manche à bord de petits bateaux. . Les sondages d’opinion placent les conservateurs jusqu’à 20 points derrière l’opposition travailliste, avec des élections prévues d’ici la fin 2024.

Malgré son avance dans le sondage, le leader travailliste Keir Starmer fait face à des critiques selon lesquelles son approche ennuyeuse et juridique de la politique ne parvient pas à enthousiasmer l’électorat.

Starmer a succédé en 2020 à l’ailier gauche Jeremy Corbyn, qui a mené le parti travailliste à deux défaites électorales. Starmer a tenté de ramener le parti au centre politique qu’il occupait sous l’ancien Premier ministre Tony Blair. Blair est le leader travailliste le plus titré, remportant trois élections successives à partir de 1997, mais reste une figure controversée du parti, vilipendé par certains pour avoir édulcoré les valeurs socialistes du parti et avoir rejoint l’invasion de l’Irak menée par les États-Unis en 2003.

Starmer a tenté de renforcer sa position en secouant sa meilleure équipe lundi dans le but de créer un gouvernement en attente pour se battre aux prochaines élections.

Il a promu plusieurs législateurs de la droite du parti, dont Liz Kendall, Peter Kyle et Pat McFadden, et a rétrogradé sa rivale potentielle Lisa Nandy, considérée par certains comme une future dirigeante.

Il y a eu une promotion pour la chef adjointe Angela Rayner, qui ajoute la responsabilité de « niveler vers le haut » – s’attaquer aux énormes inégalités économiques et sociales de la Grande-Bretagne – à son rôle de chef adjointe. Parfois allié de Corbyn et populaire auprès de la base du parti, Rayner est considéré comme un contraste précieux en termes de style et de ton avec Starmer.

Harriet Harman, la plus ancienne députée travailliste, a déclaré à la BBC que le remaniement ne concernait pas « la politique de gauche, de droite et du centre du Parti travailliste ».

« Le problème est que dans chacun de ces emplois, est-ce quelqu’un qui est compétent et qui peut donner de l’espoir ? » dit-elle.