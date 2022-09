L’été est terminé, mais la saison des voyages en Europe n’est pas terminée

Les dirigeants des compagnies aériennes affirment que la demande de vols vers l’Europe en provenance des États-Unis est restée résiliente jusqu’à l’automne, bien au-delà du pic traditionnel des voyages dans la région, alors que les voyageurs impatients rattrapent le temps perdu et que les compagnies aériennes cherchent à augmenter leurs revenus après plus de deux ans de la pandémie de coronavirus.

“Je n’ai jamais rien vu de tel auparavant de ma vie en termes de demande à l’automne”, a déclaré à CNBC Patrick Quayle, vice-président senior de la planification du réseau mondial et des alliances d’United Airlines.

C’est un changement bienvenu pour les compagnies aériennes alors qu’elles cherchent à augmenter leurs revenus après que les restrictions de voyage et les inquiétudes concernant Covid-19 ont sapé la demande de nombreux voyages européens en 2020 et 2021. Les segments de voyages d’affaires lucratifs ont été plus lents à revenir que les loisirs, faisant de ces voyages tous les plus cruciale.

“Je pense qu’il ne fait aucun doute que l’appétit des gens pour aller en Europe s’est allongé”, a déclaré Kyle Potter, rédacteur en chef de Voyageur économe, un site Web d’offres de voyages et de vols. “Beaucoup de prix de vol vraiment moche ont amené les gens à reporter ce genre de voyages qu’ils reportaient depuis de nombreuses années.”

“Ils ont vu des billets d’avion vraiment bruts de 900 $, 1 200 $ en juillet et août et peut-être qu’ils ont vu un accord pour s’y rendre pour la moitié du prix”, a déclaré Potter cet automne.

De plus, un dollar américain fort rend les voyages d’automne en Europe plus attrayants, faisant baisser les coûts de tout, des achats à Milan aux restaurants haut de gamme à Paris ou à Londres pour de nombreux voyageurs américains.