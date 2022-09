L’été est fini. Et la bataille pour ramener les travailleurs au bureau s’intensifie

Mais maintenant que les vacances d’été et la fête du Travail sont derrière nous, davantage d’employeurs pourraient commencer à adopter une ligne plus dure.

Juste la dureté des entreprises reste cependant une question ouverte.

Actuellement, 69 % des employeurs de moyenne à grande taille déclarent exiger que les employés dont les tâches peuvent être effectuées à distance soient au travail un certain nombre de jours, selon de nouvelles données d’enquête du cabinet de conseil aux entreprises Gartner.

De ce groupe, 26 % exigent que les employés soient sur place trois jours par semaine ; et 17 % optent pour un minimum de deux jours. Un petit nombre (4 %) n’ont besoin que d’une journée, tandis que seulement 5 % exigent que les travailleurs soient au bureau cinq jours par semaine. Un autre 4 % disent exiger que les employés se présentent soit un jour par mois (2 %), soit un jour par trimestre (2 %).

Un bon 31% ont déclaré qu’ils n’avaient fixé aucun minimum. L’une de ces entreprises est JLL, une société mondiale de services immobiliers commerciaux comptant plus de 100 000 employés, dont environ la moitié ont des emplois à distance. Et JLL n’a pas l’intention de fixer une exigence cet automne.

“Nous avons toujours cru en la flexibilité pour attirer les talents dont nous avons besoin”, a déclaré Laura Adams, directrice des ressources humaines.

Cela dit, a noté Adams, aux fins de la collaboration et de la créativité, “nous croyons fondamentalement que le bureau est un élément clé de l’écosystème du travail”. Et en tant que telle, l’entreprise continuera d’essayer d’inciter les gens à venir plus souvent par des choses comme des rassemblements sociaux.

La clémence va-t-elle durer ?

L’occupation des bureaux est désormais le double de ce qu’elle était au début de l’année, mais elle n’est toujours qu’à 43% de ce qu’elle était avant la pandémie, a déclaré Mark Ein, président de la société de gestion de la sécurité immobilière Kastle Systems.

Dans ses relations avec les clients, cependant, Ein a déclaré qu’il voyait de nombreuses entreprises demander plus de temps au bureau après la fête du Travail. Il s’attend donc à ce que le pourcentage d’occupation augmente.

En effet, à mesure que Covid devient un risque plus gérable, les PDG sont impatients d’avoir plus de personnes sur place, a déclaré Johnny C. Taylor, Jr., président et chef de la direction de la Society for Human Resource Management.

“A moins d’une nouvelle poussée – dans laquelle la communauté scientifique dit qu’il n’est pas sûr de venir travailler – les PDG disent que ce n’est plus un problème de sécurité et que les enfants sont à l’école”, a déclaré Taylor.

Et la façon dont Taylor l’a fait sonner, ils sont énervés d’avoir dû faire tellement de cajoleries pour avoir des mégots dans les sièges. Ils estiment que le modèle hybride oblige les dirigeants et les employés à faire des aménagements, a-t-il noté. “Ils ont accepté que nous ne retournions pas au bon vieux temps, mais [feel] les employés ne veulent rien donner.”

Cependant, si la perspective de licenciements augmentait, cela pourrait donner beaucoup plus de poids aux PDG.

“La donne changerait la donne si des licenciements généralisés commençaient. À ce stade, les employés pourraient volontairement commencer à passer plus de temps au bureau pour protéger leur emploi”, a déclaré Ben Wigert, directeur de la recherche et de la stratégie pour la gestion du lieu de travail chez Gallup.

Quoi qu’il en soit, il est probable que les entreprises annonceront ce qu’elles attendent en termes de temps passé au bureau après la fête du travail. Beaucoup suivront les badges dans le bâtiment et pourraient tenir les gestionnaires responsables de la présence, a suggéré Taylor.

Jusqu’à présent, ce suivi est resté assez léger. Lorsque Gartner a demandé aux entreprises si elles surveillaient l’assiduité des employés, la moitié ont répondu que non. Parmi ceux qui sont, ils se sont appuyés sur les données provenant des balayages de badges (40%), du suivi des responsables (5%) et des auto-déclarations sur les applications numériques (7%).

En réponse à une question ouverte de Gartner pour savoir s’ils licencieraient quelqu’un qui ne se conformerait pas, pas plus de 3% des employeurs ont indiqué qu’ils le feraient, a déclaré Brian Kropp, chef de la recherche au sein de la pratique des ressources humaines de Gartner. Et environ 30 % ont déclaré que les RH ou un responsable auraient une conversation avec un employé qui se présentait moins que nécessaire.

En d’autres termes, “Si vous ne rencontrez pas l’assistance [requirement] vous avez des ennuis, mais vous ne vous faites pas virer », a déclaré Kropp. « Ils essaieront de faire en sorte que cela fonctionne … parce que le marché du travail est toujours aussi compétitif. Ils ne sont donc pas disposés à aggraver leur problème d’embauche.”

Mais pour les entreprises qui affirment plus fortement leurs attentes à l’égard des employés après la fête du Travail, les répercussions pourraient être plus lourdes en cas de non-conformité. Cela peut d’abord impliquer quelques conversations au fil du temps. Ensuite, si la non-conformité persiste, dans certains cas, cela pourrait entraîner une perte d’emploi, a déclaré Taylor.

“Les organisations ont pensé à, ‘Et si 10% des salariés refusent de le faire ? Qu’est-ce qu’on fait?'”

En fin de compte, cela pourrait signifier une plus grande volonté d’externaliser les emplois. “Une fois que vous avez fait le cas, vous pouvez le faire entièrement à distance, je peux embaucher à distance. Pourquoi devrais-je vous garder?”, A-t-il déclaré.

Plus immédiatement, cependant, le non-respect des exigences en vigueur au bureau pourrait rendre un employé plus vulnérable à toute mise à pied imminente. Même les joueurs A pourraient figurer sur la liste pour démontrer que l’entreprise voulait dire ce qu’elle disait à propos de se présenter.

“Peut-être que la star devient l’exemple”, a déclaré Taylor.

Réprimer pourrait se retourner contre vous

Les dirigeants qui exigent que les travailleurs soient sur place plus de jours que le personnel ne le souhaite et les menacent de réductions de salaire ou de licenciement s’ils ne s’y conforment pas peuvent créer un problème à plus long terme, selon les experts du lieu de travail.

Les arguments de nombreux dirigeants en faveur de l’entrée au travail se concentrent désormais sur la nécessité de préserver la culture d’entreprise, la collaboration et le mentorat des jeunes travailleurs.

“Les PDG réalisent que ce n’est pas une question de productivité, mais une question de camaraderie/culture”, a déclaré Kropp.

Et ils ont raison… jusqu’à un certain point.

Le temps passé face à face est toujours important. Mais la recherche sur le lieu de travail montre que ni la culture ni la collaboration ne sont nécessairement optimisées simplement en faisant passer 40 heures par les employés une semaine dans la même chambre. Cela montre également que lorsque les employés et les équipes sont autorisés à planifier leur temps en personne plutôt qu’à distance, cela peut stimuler l’engagement, le moral et la rétention.

Menacer de licencier des travailleurs simplement parce qu’ils ne viennent pas assez au bureau pourrait également se retourner contre eux.

“Le vent n’a pas encore complètement changé. C’est toujours un bon marché du travail. Les employés ont des options. Et même si le vent tourne, ne les privez pas de leurs droits par la peur et la méfiance”, a averti Wigert.

Parce que la peur et la méfiance, a-t-il noté, conduiront à un désengagement et un roulement encore plus grands à l’avenir.