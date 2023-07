L’été est désormais synonyme de peur pour certains, car une étude montre que la pauvreté a entraîné le plus grand risque de décès dans le dôme chauffant de la Colombie-Britannique

Lorsqu’une couverture de chaleur oppressante a étouffé la Colombie-Britannique fin juin 2021, Q Lawrence et leur colocataire ont commencé à dormir dans l’endroit le plus frais qu’ils aient pu trouver – le sol de la cuisine.

Les températures dans leur communauté de la vallée du Fraser à Chilliwack ont ​​atteint des sommets records, atteignant plus de 40 ° C pendant des jours consécutifs.

« Honnêtement, je me sentais assez pris au piège », se souvient Lawrence. « La température de la maison augmenterait tout au long de la journée, puis la nuit, il n’y aurait même pas de baisse subtile. Elle resterait simplement à la même température, puis le lendemain, elle recommencerait à se construire. »

Le jeune homme de 26 ans se débrouille avec moins de 1 400 $ par mois en aide aux personnes handicapées du gouvernement de la Colombie-Britannique, avec de petits ajouts grâce à la tenue d’ateliers sur la justice pour les personnes handicapées, donc l’achat d’un climatiseur était hors de portée. La fumée des feux de forêt rendait risqué d’ouvrir les fenêtres ou de rester dehors longtemps.

Les conséquences ont été mortelles pour des centaines de Britanno-Colombiens. On estime que 619 personnes sont mortes de la chaleur pendant le dôme de chaleur de 2021 – Lawrence en connaissait trois.

C’est pourquoi ils disent qu’il n’est pas surprenant d’apprendre que la pauvreté a créé le plus grand risque de décès pendant le dôme de chaleur, mettant les gens en plus grand danger que tout problème de santé chronique ou handicap, selon une recherche non publiée du BC Center for Disease Control (BCCDC) .

« Je pense que ce n’est pas surprenant pour la plupart des pauvres. Nous sommes conscients du nombre de morts dans la communauté qui nous entoure », a déclaré Lawrence.

« C’est énervant, parce que c’est quelque chose qui peut être changé. C’est quelque chose qui est un facteur externe qui, en fait, avec suffisamment de volonté politique, est modifiable. »

Les résultats incitent les défenseurs, les scientifiques et les médecins à appeler les gouvernements à faire davantage pour protéger les gens des épisodes de chaleur extrême qui deviennent de plus en plus fréquents en raison du changement climatique d’origine humaine. Cela inclut d’aller au-delà d’un récent engagement du gouvernement pour les climatiseurs afin de créer des systèmes permanents fournissant des unités aux personnes qui ne peuvent pas se le permettre, d’améliorer les normes de construction et de fixer des températures maximales autorisées pour les espaces intérieurs.

Sarah Henderson, directrice scientifique des services de santé environnementale du BCCDC, a déclaré qu’il était impératif d’agir maintenant.

« J’ai peur de l’été », a-t-elle déclaré à CBC News. « Ils décrivent cela comme un événement unique sur 1 000 ans. Je n’y crois pas. Je ne serai pas surpris si nous voyons une autre anomalie de température comme celle-ci au cours de la prochaine décennie et je crains pour les habitants de la province qui sont donc en danger. »

Ceux qui sont morts deux fois plus susceptibles d’être pauvres

La nouvelle recherche du BCCDC montre que les personnes décédées pendant le dôme de chaleur étaient plus de deux fois plus susceptibles de recevoir une aide au revenu du gouvernement qu’un échantillon comparable de personnes qui ont survécu.

« C’était le plus grand facteur de risque de mortalité pendant le dôme de chaleur, suivi de très près par preuve de schizophrénie « , a déclaré Henderson.

La grande majorité de ces décès se sont produits à l’intérieur, dans des résidences privées, a-t-elle ajouté. Le BCCDC a suivi les données des thermomètres intelligents montrant que dans les maisons sans climatisation, les températures sont restées dangereusement élevées la nuit pendant des jours pendant le dôme de chaleur, contrairement à l’extérieur, où il y avait un certain soulagement.

La possibilité de se rafraîchir la nuit est essentielle, car sans elle, le corps fait face effort supplémentaire essayant de réguler la température corporelle.

Pour déterminer qui, parmi les 619 décès, dépendait de l’aide gouvernementale, les chercheurs ont utilisé les données du programme Pharmacare de la Colombie-Britannique, en suivant les ordonnances qui avaient été remplies au cours de l’année précédente.

Sarah Henderson est la directrice scientifique des services de santé environnementale du BC Center for Disease Control. (Mike Zimmer/CBC)

Ils ont pu déterminer quelles ordonnances ont été payées en vertu de « Régime C », qui couvre le coût total des médicaments admissibles pour les personnes qui reçoivent des prestations et une aide au revenu par l’intermédiaire du ministère du Développement social et de la Réduction de la pauvreté.

Environ 15% des personnes décédées pendant le dôme chauffant avaient rempli des ordonnances via le plan C, contre 6% de celles qui ont survécu.

Henderson a déclaré qu’il pourrait y avoir un certain nombre de raisons à cet écart. Les personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté sont plus susceptibles d’être handicapées et de vivre dans des logements collectifs insalubres avec peu de contrôle sur la température à l’intérieur, et elles n’ont souvent pas les ressources nécessaires pour prendre des mesures d’urgence en cas de crise.

« Si j’ai vraiment chaud dans ma maison, je vais sortir et acheter un climatiseur », a-t-elle déclaré.

« Nous devons être très clairs sur le fait que ces options ne sont pas disponibles pour un très large segment de la population. »

Le gouvernement de la Colombie-Britannique affirme que de nouveaux programmes fourniront environ 10 000 climatiseurs aux ménages à faible revenu, mais les défenseurs affirment que ce n’est pas suffisant pour répondre aux besoins. (Jonathan Migneault/CBC)

Joan Casey, professeure adjointe à l’École de santé publique de l’Université de Washington à Seattle, a décrit les recherches du BCCDC sur la pauvreté et les décès dus à la chaleur comme « parfaites ».

Casey a également suivi les décès dus à la chaleur extrême dans le nord-ouest du Pacifique et a déclaré que les découvertes en Colombie-Britannique illustrent une vérité fondamentale sur le changement climatique.

« Cela va vraiment exacerber les disparités existantes en matière de santé », a-t-elle déclaré. « Nous devons vraiment nous attacher et commencer à prendre cela au sérieux, car nous allons, plus que jamais, commencer à voir cet élargissement [between] qui peut rester en bonne santé et qui tombe très malade ou meurt à moins que nous, en tant que société, ne prenions certaines mesures. »

Elle recherches récemment publiées montrant un pic de décès par blessures dans l’État de Washington pendant le dôme de chaleur – des choses comme la violence armée, les noyades et les accidents de voiture qui n’étaient pas directement liés à l’exposition à la chaleur. L’équipe de Casey a trouvé 159 décès supplémentaires dus à des blessures sur trois semaines au cours de la vague de chaleur de 2021 par rapport aux années précédentes.

Des recherches similaires doivent encore être menées en Colombie-Britannique, selon le coroner provincial.

Mais Casey a déclaré que des recherches antérieures avaient montré une augmentation de la violence, des collisions, des accidents du travail et de la consommation d’alcool à mesure que les températures augmentaient.

« Cela me fait me demander à quoi cela ressemblera à l’avenir si nous ne prenons pas de mesures pour ralentir le changement climatique et répondre aux températures vraiment extrêmes, en particulier pour les personnes vraiment vulnérables », a-t-elle déclaré.

L’engagement du gouvernement en matière de CA est « extrêmement insuffisant »

Au cours des deux années qui ont suivi les événements tragiques du dôme chauffant, il y a eu de plus en plus de demandes de financement gouvernemental pour la climatisation résidentielle dans une province où cela a traditionnellement été inutile. Un peu plus du tiers de tous les ménages de la Colombie-Britannique disposaient de la climatisation en 2021, contre 84 % en Ontario, selon Statistique Canada .

Mardi, le ministre de la Santé de la Colombie-Britannique, Adrian Dix, a annoncé l’octroi de 10 millions de dollars à BC Hydro pour fournir environ 8 000 climatiseurs aux ménages à faible revenu médicalement vulnérables au cours des trois prochaines années. Il a indiqué qu’en incluant certains autres programmes exploités par le service public, environ 10 000 unités seront mises à disposition en tout.

Lorsqu’on lui a demandé si cela suffirait à répondre au besoin, Dix a répondu : « Notre point de vue était que ce serait un point de départ important. C’est un investissement très important.

La Dre Karina Zeidler essaie de convaincre le gouvernement de la Colombie-Britannique de couvrir le coût de la climatisation pour ses patients. (Janella Hamilton/CBC)

Mais la médecin de Vancouver, la Dre Karina Zeidler, a qualifié cet engagement de « tout à fait inadéquat ». Environ 382 000 Britanno-Colombiens vivent dans la pauvreté selon le ministère du Développement social et de la Réduction de la pauvreté de la Colombie-Britannique.

L’été dernier, Zeidler a tenté d’amener la province à financer la climatisation d’un patient bénéficiant d’une aide aux personnes handicapées par un programme provincial couvrant le coût des appareils médicaux , mais elle a été refusée. Elle a dit qu’elle prévoyait de réessayer cet été.

« J’aimerais vraiment voir un déblocage immédiat de fonds pour les personnes à faible revenu ou médicalement vulnérables pour pouvoir se permettre un refroidissement médical », a déclaré Zeidler.

Henderson a décrit la proposition visant à fournir des climatiseurs en tant qu’appareils médicaux dans le cadre des programmes provinciaux existants comme une « excellente idée ».

La ville de Toronto, par exemple, finance les climatiseurs portables pour les personnes à faible revenu avec certaines conditions médicales.

Le gouvernement de la Colombie-Britannique a procédé à un examen de l’idée en réponse aux recommandations de juin 2022 d’un comité d’examen des décès du coroner, dans l’espoir que les conclusions seraient rendues publiques d’ici le 1er décembre 2022. Cela ne s’est pas produit.

Un rapport a finalement été publié jeudi matin, recommandant plutôt le financement des programmes récemment annoncés de BC Hydro.

« L’été est une période de peur et d’anxiété »

Henderson soutient qu’il existe un certain nombre d’options politiques que les gouvernements de tout le Canada devraient envisager en réponse à ces constatations troublantes.

Cela pourrait inclure des améliorations à la conception des bâtiments, avec des ajouts tels que des volets et des auvents pour bloquer une partie de la chaleur, ainsi que davantage d’espaces verts dans les environnements urbains. La Colombie-Britannique a également amélioré son système d’alerte d’urgence pour avertir les résidents des conditions météorologiques extrêmes.

Mais Henderson pense que ces mesures n’iront pas plus loin.

Elle a dit qu’elle aimerait voir des normes à travers le pays pour les températures intérieures maximales autorisées.

« Il est bien admis que les maisons ne doivent pas être plus froides que 18 degrés en hiver. Maintenant, nous devons faire en sorte qu’il soit bien accepté que les maisons ne doivent pas être plus chaudes que 26 degrés en été », a-t-elle déclaré.

Certains défenseurs quant à eux, ont appelé à des températures intérieures maximales de 23 degrés.

Le ministère du Logement de la Colombie-Britannique affirme que des travaux sont en cours pour mettre à jour le code du bâtiment de la province, y compris de nouvelles exigences en matière de refroidissement. Il envisage une proposition qui exigerait que chaque nouveau bâtiment résidentiel fournisse au moins un espace de vie conçu pour ne pas dépasser 26 degrés.

Q Lawrence veut que les climatiseurs soient mis à la disposition de toutes les personnes pauvres et handicapées de la Colombie-Britannique (Andrew Lee/CBC)

Quant à Q Lawrence, eux et leur colocataire ont maintenant un climatiseur assez puissant pour refroidir une pièce de leur maison, grâce aux efforts de collecte de fonds. Ils veulent la même chose pour tous les Britanno-Colombiens handicapés et pauvres, y compris ceux qui n’ont pas la chance d’avoir le solide soutien communautaire dont ils bénéficient.

« Il y a l’idée que les climatiseurs sont mauvais pour l’environnement, et à cela je dis que la vie des personnes handicapées n’est pas menacée », a déclaré Lawrence.

Mais le dôme chauffant a eu un effet durable sur leur santé. Lawrence a déclaré que les conditions préexistantes dans leurs poumons et leur peau ont été aggravées par la chaleur, et même deux ans plus tard, ils n’ont pas complètement rebondi.

Entre la fumée des feux de forêt, la sécheresse, la chaleur extrême et les inondations qui ont frappé la Colombie-Britannique ces dernières années – toutes liées au changement climatique – l’été n’est plus une source de joie pour Lawrence.

« Honnêtement, l’été est une période de peur et d’anxiété à ce stade », ont-ils déclaré.

« D’autres personnes parlent des choses pour lesquelles ils sont excités en été. Ils parlent d’aller nager, d’aller à la plage, de sortir et de voyager, et je pense à qui dans ma communauté va mourir et ce que ça va faire à ma santé et à celle de mes amis. »