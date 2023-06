L’été est arrivé et le mélanome est en hausse. Voici ce à quoi vous devez faire attention

Depuis le début de la vingtaine, Maureen Meehan, 63 ans, protège sa peau des rayons ultraviolets (UV) du soleil et vérifie fréquemment les grains de beauté sur son corps.

Pour cette raison, cela a été un choc majeur pour la résidente de London, en Ontario, en août 2017, lorsqu’elle a découvert qu’elle avait un mélanome de stade 3 – une forme mortelle de cancer de la peau, qui s’était rapidement métastasée, se propageant à ses ganglions lymphatiques. .

« La première chose à laquelle j’ai pensé était ma fille et mon mari et c’était bouleversant pour moi de penser qu’ils devraient peut-être continuer sans moi », a déclaré Meehan. « C’était vraiment horrible et le fait qu’il ait métastasé était vraiment effrayant. »

Meehan a eu un grain de beauté sur son avant-bras droit pendant de nombreuses années, mais ce n’est que lorsqu’elle a fait une balade à vélo un jour qu’elle a remarqué que c’était « drôle et un peu irritant ». Elle en a immédiatement parlé à son médecin de famille, qui a d’abord rejeté les inquiétudes, mais après un suivi et des tests, il s’est avéré cancéreux.

Dans 2022, environ 9 000 Canadiens ont reçu un diagnostic de mélanome et 1 200 en sont morts, selon la Société canadienne du cancer. C’est environ 8 700 en 2021qui représentait déjà une augmentation de 8,5 % par rapport à 2020.

Un survivant du cancer de la peau souligne l’importance de vérifier fréquemment les grains de beauté Maureen Meehan, une résidente de London, en Ontario, qui a reçu un diagnostic de mélanome de stade 3 en 2017 et qui a subi une intervention chirurgicale réussie, explique comment vérifier les grains de beauté dans les zones inaccessibles et pourquoi vous ne devriez pas prendre à la légère la menace d’un cancer de la peau.

Meehan a subi une intervention chirurgicale à l’avant-bras pour retirer le mélanome. Les médecins ont également retiré deux ganglions lymphatiques affectés de son aisselle droite.

Maintenant qu’elle est officiellement en rémission depuis un an, Meehan partage son expérience pour faire prendre conscience de l’importance de la détection précoce et de la défense de sa propre santé.

« Une fois que vous avez eu un cancer, la peur ne s’en va jamais et cette insistance pour que je fasse vérifier mon grain de beauté m’a littéralement sauvé la vie », a-t-elle déclaré.

Alors, à quoi devez-vous faire attention ?

Suivez les ABCDE, dit le docteur

Selon le Dr Maxwell Sauder, onco-dermatologue, le mélanome est un cancer qui prend naissance dans la peau et se présente généralement sous la forme d’un grain de beauté d’aspect irrégulier.

« C’est essentiellement la cellule productrice de pigments dans la peau qui se détériore et finit par grossir, mais elle peut également se propager ailleurs dans le corps », a-t-il déclaré, ajoutant que le mélanome est l’une des formes les plus mortelles de cancer de la peau s’il n’est pas attrapé. tôt.

La grande majorité des mélanomes sont limités à la peau et peuvent être trouvés n’importe où sur le corps, mais les sites communs incluent le dos, les mollets et les zones exposées au soleil, a déclaré Sauder.

Le médecin de Toronto suggère de suivre les ABCDE du mélanome. Cela signifie rechercher :

Asymétrie – Si vous deviez couper un grain de beauté en deux, il devrait être différent des deux côtés.

Bordure – Si le bord de la taupe est inégal ou irrégulier.

Couleur – Si la couleur de la taupe n’est pas la même partout, elle peut avoir des nuances de trois couleurs différentes ou plus.

Diamètre – Si le grain de beauté est plus grand que le bout d’un stylo ou d’une gomme à crayon.

Évolution – Toute partie du grain de beauté qui change radicalement de taille, de forme, de couleur ou de symptômes.

Pour les zones de la peau que vous ne pouvez pas voir comme votre dos, Sauder conseille de demander à quelqu’un d’autre de jeter un coup d’œil ou d’utiliser un miroir à main pendant que votre dos est tourné vers un miroir pleine longueur pour le vérifier.

L’épaisseur du mélanome est un facteur important pour déterminer s’il se propage. La majorité des cas au Canada sont relativement minces, a déclaré Sauder, soulignant l’importance d’une détection précoce.

« Lorsqu’il est pris tôt, c’est un traitement très simple et direct pour le couper. C’est quand nous laissons les choses progresser, c’est à ce moment-là que le taux de survie global à cinq ans diminue, donc l’attraper tôt est presque infiniment guérissable », a-t-il déclaré.

Sauder recommande des pratiques solaires sûres, notamment en évitant les lits de bronzage, en minimisant le temps passé au soleil et en utilisant régulièrement un écran solaire. Le conseil de Meehan est de ne pas prendre le mélanome à la légère.

« Cela peut arriver à n’importe qui et même à quelqu’un qui fait aussi attention que moi à être au soleil. Ne rejetez pas ou ne négligez pas en pensant que ce n’est probablement rien parce que cela pourrait être quelque chose. »