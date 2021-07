L’été du Real Madrid a été exceptionnellement discret, c’est ainsi que Carlo Ancelotti l’aime

Lorsque le tableau a augmenté, Carlo Ancelotti aussi. Ils arrivaient vers la fin du premier match de pré-saison du Real Madrid à Ibrox, mais pas assez rapidement. Leur nouvel entraîneur, qui est également l’un de leurs anciens entraîneurs, en avait assez vu, alors il a approché l’arbitre Willie Collum et lui a demandé si, plutôt que de jouer les dernières minutes, il ne serait pas préférable de simplement siffler maintenant. Collum a honoré la demande d’Ancelotti.

Ce qui pourrait être le reflet du respect qu’il y a pour l’homme qui a été partout, et a gagné partout aussi. C’était certainement le reflet du fait que, eh bien, ce n’était qu’un match amical – même si on peut parfois avoir l’impression que cela n’existe pas au Real Madrid. Cette fois, cependant, cela aurait pu être un peu différent: celui-ci ne s’était pas bien passé – Madrid avait perdu 2-1 contre les Rangers, une fin précoce empêchant peut-être le score d’être pire – et pourtant il y avait quelque chose de calme à propos de tout.

Quelque chose comme… Carlo.

Écoutez, ce n’est pas seulement le manager de Madrid qui signifie que la réaction à ce match – l’été de Madrid dans son ensemble, en fait – a été inhabituellement discrète. Après tout, naturellement, l’accent a été mis ailleurs. Il y a eu les Euros, l’attention sur l’Espagne (même si la couverture centrée sur les clubs ne disparaît jamais vraiment, tout a filtré à travers le prisme de Madrid et de Barcelone) ; il y a eu une Copa America ; et maintenant il y a des Jeux Olympiques. De meilleures choses à faire, en gros.

Il n’y a pas eu grand-chose d’autre non plus, pas à Madrid. Pas si loin en tout cas, pas en ce qui concerne le bruit habituel. Bien sûr, il y a des rumeurs, des noms, une partie de la bêtise estivale normale ; bien sûr, il y a le nouveau manager normal qui se passe à propos de combien ils travaillent plus dur maintenant ; mais le volume n’a pas l’air d’être monté si fort. Des choses réelles se sont réellement produites – et des choses assez importantes quand on y pense – mais même cela ne semble pas aussi sismique qu’il le pourrait en ce moment. Pas même les cassettes de Florentino Perez, mais c’est un autre problème.

Le départ de Sergio Ramos pour le Paris Saint-Germain a été annoncé tôt. Le départ de Raphael Varane pour Manchester United n’a pas encore été annoncé, bien qu’il soit imminent. David Alaba a été sécurisé tôt et avec un minimum de tracas. Et les autres « signatures » sont les joueurs qu’ils ont déjà, les rapatriés retournant au Bernabeu. Et, oui, c’est toujours comme ça qu’on dit : des signatures offertes en notes parce que, eh bien, c’est ce qu’on fait quand on sait que ce que l’on dit n’est pas vraiment vrai. Il y avait même un titre récemment qui déclarait : « Madrid signe gratuitement ».

Le Real Madrid n’est également revenu au travail que cette semaine, du moins en ce qui concerne les joueurs qui constitueront probablement son équipe cette saison. Contre les Rangers, sur les 17 joueurs qui sont entrés sur le terrain, seuls quatre semblent être des personnalités importantes – Nacho, Martin Odegaard, Lucas Vazquez, Rodrygo – bien que Miguel Gutierrez impressionne. Et même cela n’est pas si certain. Il y avait huit joueurs de Castilla dans l’équipe et 16 hommes absents : des joueurs qui avaient participé à l’Euro (huit), à la Copa America (quatre) et aux Jeux olympiques (quatre de plus).

Pendant que tout se passe à Barcelone — ou ne pas se passe, si nous parlons du séjour officiel de Lionel Messi, il ne se passe pas grand-chose à Madrid. Il n’y a même pas beaucoup plus de préparation : ils ont joué Rayo Vallecano et Fuenlabrada à huis clos, les Rangers à Ibrox, et maintenant Madrid n’a plus qu’un match de pré-saison, contre l’AC Milan, bien qu’ils essaient d’en organiser un autre. Et bien qu’il en ait assez vu en Ecosse, ça ne dérange pas Ancelotti.

Tout aussi important, il savait que ce serait comme ça ; c’est en partie la raison pour laquelle il est ici, même si une conversation fortuite l’a ramené, son retour imprévu par aucun d’entre eux. Et en partie c’est aussi précisément car c’est l’homme qui est là pour que les choses semblent se calmer, son caractère y contribue.

Revisitez sa conférence de presse de présentation et s’il y a un thème récurrent c’est celui-ci : j’aurai ce qu’on me donne. Aucune demande, aucune poursuite publique des joueurs, aucune pression. Aucune plainte. Non: c’est avec ça que je dois travailler ? Pas de bruit. Au lieu de cela, il y a une facilité tranquille. Plus encore qu’avant, la dernière fois qu’il était ici.

Avant de signer, Madrid a exposé la situation à Ancelotti. Bien qu’il ne soit pas aussi dramatique que ce qui se passe à 400 milles chez leurs rivaux, le message était simple : les choses ne vont pas bien. Il n’y a pas vraiment d’argent, il n’y aura pas de grosses signatures. À moins que, d’une manière ou d’une autre, ils puissent obtenir le plus gros. En fait, les ventes sont plus probables : elles sont nécessaires. Il y a trop de joueurs – littéralement, plus que ce qui peut contenir dans une équipe de première division – et certainement trop de joueurs qui gagnent beaucoup et livrent très peu. Il y a des enfants qui doivent être examinés, des anciens combattants qui doivent être rétablis. Ce est votre travail.

Carlo Ancelotti est de retour au Real Madrid après avoir remporté quatre trophées en deux saisons, dont la Ligue des champions, lors de son premier passage au Bernabeu. Hélios de la Rubia/Real Madrid via Getty Images

Ce n’est pas parfait, non, mais c’est une chose qu’Ancelotti se réjouit de faire. Notamment parce que c’est celui qu’il n’avait pas prévu de refaire. Après Napoli et Everton, c’est un retour à sa place, à son niveau qu’on avait laissé de côté. C’est une seconde chance à laquelle il ne s’attendait pas, et pour laquelle il est mieux outillé, une acceptation née de l’expérience. Quand il est parti la dernière fois, Ancelotti n’était pas content de la façon dont il avait été traité par le président du club Perez, c’est vrai, mais Madrid est Madrid. Même quand ce n’est pas tout à fait le Madrid c’était.

Toutes ces autres choses n’ont pas vraiment d’importance, ou du moins il n’y a plus grand intérêt à les laisser compter. Ancelotti a un contrat de trois ans qu’il sait qu’il ne terminera probablement pas, que le limogeage arrive un jour, mais cela n’a pas beaucoup d’importance non plus. Il sait que la critique viendra et qu’une grande partie viendra de l’intérieur mais il ne s’en soucie plus. Il aimerait des dédicaces, bien sûr, qui ne le ferait pas ? Un attaquant et un autre défenseur central seraient utiles, un milieu de terrain plein d’énergie, mais s’il ne les obtient pas : très bien. Si un accord peut être conclu, c’est encore mieux, mais ce ne sera pas lui qui le fera. Pas de transpiration.

Il n’est pas un allume-feu. D’autres le sont, c’est pourquoi ils ont fini par être non partants. Il était un choix confortable, ainsi qu’un choix qualifié. Imaginez Conte perdre Ramos et Varane – il est curieux de voir à quel point la réaction a été calme face à l’arrachement du cœur défensif de Madrid – puis regardez ce qu’il en est réellement. Si Ramos et Varane pensaient qu’Ancelotti se battrait dans leur coin, et ils l’ont fait, ils se sont trompés. Ce qui n’est pas la même chose que de dire qu’il n’en voulait pas.

Ancelotti ne peut pas ignorer que l’argent de Varane ne sera probablement même pas réinvesti – les fonds pouvant être générés sont destinés à faciliter une tentative de signature de Kylian Mbappe, l’obsession de Perez – mais c’est bien aussi. Il peut penser qu’il peut obtenir quelque chose d’Odegaard, mais s’il se voit refuser cette possibilité, ce ne sera pas une crise. Il essaiera avec Gareth Bale et Eden Hazard, mais accepte que cela pourrait ne pas réussir. Il connaît les limites des équipes de jeunes, mais là où il en a besoin, elles seront utilisées.

Tranquillement, il se met au travail avec ce qu’il a, le retour de l’entraîneur de conditionnement Antonio Pintus – une autre grande question pour Perez – correspondant à la conviction d’Ancelotti que le football est devenu de plus en plus physique. Varane, Luka Modric, Bale, Toni Kroos et Alaba ont commencé leur travail avec lui à Valdebebas cette semaine. Ce qui était probablement plus important que ce qui se passait en Écosse.

Il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler, Ancelotti le sait, et d’autres que vous pouvez. Si vous êtes dans le coin depuis assez longtemps, vous apprenez que parfois vous pouvez même contrôler le temps lui-même.