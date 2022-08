« L’été du cynisme » ? Comment les investisseurs en ETF gèrent la volatilité

Le rallye estival s’est transformé en une période de crises et de démarrages jusqu’en août alors que la menace d’une éventuelle récession se profile. Mais alors qu’un pivot potentiel de la Réserve fédérale est en jeu, certains investisseurs se débarrassent de la dette à court terme et trouvent des poches de force dans les grandes capitalisations.

“Les investisseurs agissent en quelque sorte comme si c’était l’été du cynisme”, a déclaré Matt Bartolini, responsable de la recherche SPDR Americas à State Street, à Leslie Picker de CNBC dans une interview lundi sur “ETF Edge”.

“Ils n’achètent pas tellement ce rallye.”

Bartolini a déclaré qu’un point de pessimisme envers le rallye d’été est sa durée. Dans l’ensemble, les flux ont été généralement positifs avec environ 44 milliards de dollars d’entrées au cours du seul mois d’août. Mais au cours des trois derniers mois, a-t-il dit, la tendance est inférieure aux chiffres historiques.

“Au mois d’août, s’il n’y avait pas eu les actions américaines – qui ont absorbé plus de 30 milliards de dollars jusqu’à présent – le seul segment des actions aurait en fait enregistré des sorties nettes”, a-t-il déclaré.

Les flux positifs vers certains secteurs sont un signe optimiste de reprise économique, a déclaré Bartolini, avec des domaines défensifs comme les soins de santé, les biens de consommation de base et les services publics qui fonctionnent généralement bien historiquement en période de ralentissement et continuent d’être alloués.

“C’est la première fois qu’ils ont des entrées au cours des trois derniers mois”, a déclaré Bartolini. “Mais quand vous creusez sous la surface, c’est toujours un positionnement défensif.”

Les ETF peuvent souvent être utilisés pour obtenir une exposition aux paris directionnels sur les baisses du marché, ainsi que pour couvrir des positions spécifiques. Au cours des dernières semaines, le positionnement court a augmenté à mesure que le marché évolue vers des niveaux plus élevés.

“Parce que la Fed est un peu plus claire sur la hausse des taux d’intérêt et qu’elle lutte contre l’inflation, elle est moins préoccupée par la récession mais par l’ampleur de cette récession”, a déclaré Tom Lydon, vice-président de VettaFi, dans la même interview.

À son tour, cela se traduit par des investisseurs plus optimistes sur le marché, a-t-il ajouté.

Lydon a déclaré que VettaFi a vu l’argent revenir dans les entreprises et les rendements élevés suite aux rachats nets d’ETF à revenu fixe au cours des quatre premiers mois de l’année et quitter des zones plus sûres comme la durée à court terme.

“Les dividendes ont reçu beaucoup de flux au début de l’année”, a-t-il déclaré, “et en fait, au cours des deux derniers mois, il y a eu des sorties.”

Avec les changements de sentiment au milieu de la volatilité estivale, la perspective que les investisseurs en ETF approchent d’un point d’inflexion alors que le marché se dirige vers la saison d’automne.

“Je pense que la réalité est que cette vaste transition telle que nous la voyons depuis la nouvelle économie énergétique continue d’être plus forte”, a déclaré Tim Johnston, associé chez Blue Horizon Capital et co-fondateur de Li-Cycle, dans la même interview.

Johnston a noté que bien qu’il puisse y avoir des reculs à court terme, il existe des leaders clairs parmi les fonds négociés en bourse alors que l’industrie continue d’innover et que de plus en plus de produits entrent sur le marché.

“Nous voyons que la tendance se poursuit”, a-t-il déclaré. “On voit que l’engouement pour le secteur reste fort même si à court terme il y a un certain scepticisme sur ce qui va se passer au jour le jour.”