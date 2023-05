L’été du changement au PSG : Messi laisse son nouveau manager arriver

Où allons-nous commencer? Nous approchons d’un autre été et d’une autre série de choix cruciaux à faire pour le Paris Saint-Germain. Bien sûr, nous sommes déjà venus ici – cela se produit après presque toutes les mauvaises saisons et la campagne 2022-23 ne fait pas exception, une course difficile à la fois sur et en dehors du terrain.

La Ligue des champions a de nouveau échappé au club, la mauvaise discipline a de nouveau pesé sur l’équipe et bien qu’il soit sur le point de remporter un 11e titre consécutif en Ligue 1, le record de France, le PSG doit changer. Non seulement ils doivent évoluer, mais ils doivent viser la bonne décision… pour une fois.

Alors, comment les propriétaires peuvent-ils réparer le gâchis? Commençons par le plus important.

Ce que les fans veulent plus que tout, c’est de voir une vraie équipe du PSG la saison prochaine. Pas seulement 11 individus sur le terrain essayant de se trouver ou d’improviser : à la place, une véritable équipe avec des schémas de jeu, un style de football, de nouvelles idées et des mouvements imprévisibles, avec des triangles de passes, de l’intelligence et de la structure. Rien de tout cela n’a pratiquement existé ces dernières années, ou certainement pas assez régulièrement.

Sous Christophe Galtier ou Mauricio Pochettino, les deux derniers managers du PSG, les joueurs se plaignaient de ne pas travailler suffisamment sur les tactiques d’équipe. Avoir de grandes stars comme Lionel Messi, Neymar ou Kylian Mbappe n’est qu’un élément d’une équipe performante ; cela ne signifie pas que votre équipe doit simplement leur donner le ballon et les laisser le découvrir par eux-mêmes.

Lorsque le PSG joue avec une défense à trois, il leur est souvent difficile de trouver les arrières latéraux dans l’espace et, par conséquent, ils changent rarement de jeu pour rejeter les défenses adverses. Les neuf (!) défaites subies en 26 matches toutes compétitions confondues en 2023 – une défaite tous les trois matches – sont dues à l’équipe manquant de tactique (Lyon, Monaco, Lyon), incapable de bien presser (Bayern Munich, Rennes) ou battre la presse adverse (Marseille, Lens, Rennes, Bayern Munich encore). Il faut que ça change : le PSG doit pouvoir presser et aussi avoir la réponse face à une équipe agressive, tout en ayant une idée claire sur comment bien déplacer le ballon.

Pour devenir une véritable équipe, cette équipe aura besoin du bon manager, et les deux sont fortement liés. Après des années de mauvais rendez-vous d’entraîneur, le PSG doit bien choisir cette fois.

La saison du PSG se terminera avec un autre titre de Ligue 1 et rien d'autre.

Galtier (depuis juillet 2022) n’a jamais été assez bon, et l’ancien entraîneur de Lille et de Saint-Etienne sera limogé cet été alors qu’il reste un an à son contrat. Mauricio Pochettino (janvier 2021 à juillet 2022) a dû trop se compromettre pour réussir correctement. La pourriture remonte plus loin : Thomas Tuchel (août 2018 à décembre 2020) a payé sa relation toxique avec l’ancien directeur sportif Leonardo et a été écarté sous prétexte d’une nouvelle restructuration. Unai Emery (août 2016 à mai 2018) a toujours été le mauvais choix. Laurent Blanc (août 2013 à mai 2016) n’a jamais été assez dur.

Cette fois, celui qui vient occuper le banc doit être la bonne personne – quelqu’un avec une vraie identité et philosophie, mais aussi le bon degré d’adaptabilité à une équipe en évolution. Ils ont également besoin d’une forte personnalité pour faire face aux projecteurs à Paris : la pression de la performance, les attentes des supporters et des propriétaires qatariens du club, sans parler de la politique au sein du club.

Ce manager n’existera peut-être pas sur le marché cet été, mais le candidat retenu devra être le plus proche possible du profil ci-dessus. Donc, que Nasser al Khelaifi et les grands décideurs comme Thiago Motta, Luis Enrique, José Mourinho, Antonio Conte, Luciano Spalletti, Zinedine Zidane ou Julian Nagelsmann importe peu. Parmi ces gars, le meilleur doit être choisi.

Enfin, les joueurs doivent correspondre à ce que le nouveau manager voudra. Luis Campos, le directeur sportif du PSG, et le propriétaire du club doivent d’abord désigner le responsable puis livrer les joueurs dont il aura besoin. Mais globalement, on sait ce que le club veut faire cet été.

Il est déjà clair que le PSG cessera de se contenter de signer des superstars. Cet été, Lionel Messi partira après deux saisons en deçà des attentes ; son séjour à Paris a fonctionné dans une certaine mesure, bien sûr, avec de nombreux trophées nationaux remportés sur le terrain et le développement de la marque PSG dans le monde entier, mais ce n’est pas ainsi que vous gagnez la Ligue des champions.

Des sources ont déclaré à ESPN que la plupart des cibles de transfert cet été seront des joueurs plus jeunes, principalement français et, idéalement si possible, de Paris. Les goûts des milieux de terrain Manu Koné (Borussia Mönchengladbach) et Kephren Thuram (Nice), des attaquants Randall Kolo Muani (Eintracht Francfort), Moussa Diaby (Bayer Leverkusen), du meneur de jeu Rayan Cherki (Lyon) ou du défenseur Evan N’Dicka (Francfort) sont tous sur la liste. Il y a bien sûr des exceptions, comme Bernardo Silva (Manchester City), qui souhaite rejoindre, et Victor Osimhen (Napoli) ou Harry Kane (Tottenham), qui seront plus difficiles compte tenu de l’intérêt des deux.

En termes de sorties, Messi va partir et le club veut que Neymar le suive, ce qui en fait un été énorme pour Campos. Jusqu’ici, probablement parce qu’il est vraiment proche de Mbappe, le directeur sportif a été assez exempt de critiques. Il devra bien acheter et bien vendre (et beaucoup) une fois la fenêtre ouverte ; sinon, la deuxième partie de la reconstruction, en janvier, se fera sans lui.