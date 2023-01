L’été dernier a été le plus chaud d’Europe | Nouvelles du monde

L’été dernier a été le plus chaud jamais enregistré en Europe avec une nette marge, selon de nouvelles données.

Il s’agit également de la deuxième année la plus chaude jamais enregistrée sur le continent, dépassée seulement en 2020 et légèrement plus chaude qu’en 2019, 2015 et 2014, a déclaré le service Copernicus de l’Union européenne sur le changement climatique.

L’année dernière a également été l’année la plus chaude jamais enregistrée pour plusieurs pays d’Europe, y compris le Royaume-UniIrlande, Espagne, France, Italie et Portugal.

L’automne a également été le troisième plus chaud jamais enregistré.

Il s’agit de la cinquième année la plus chaude au monde jamais enregistrée, avec des températures annuelles supérieures de 0,3 °C à la moyenne de 1991-2020, soit environ 1,2 °C au-dessus des niveaux préindustriels.

Les huit dernières années ont été les plus chaudes enregistrées alors que le monde est témoin des effets du changement climatique.

Les chiffres correspondent à d’autres données mondiales montrant que les températures européennes ont augmenté de plus de deux fois la moyenne mondiale au cours des 30 dernières années – et qu’elles ont le taux d’augmentation le plus élevé de tous les continents du monde.

L’année dernière, l’Europe occidentale et septentrionale a connu une flambée des températures et des vagues de chaleur combinées à des précipitations constamment faibles, entraînant des sécheresses généralisées, en particulier dans les parties sud et centrale du continent.

Il y a eu des niveaux inhabituellement élevés d’incendies de forêt dans le sud-ouest de l’Europe, en particulier en France et en Espagne, ce qui a poussé les émissions des incendies à leurs niveaux les plus élevés en 15 ans pour l’UE et le Royaume-Uni.

0:42





0:42

La sécheresse a asséché les rivières en France



“Une autre année d’extrêmes climatiques”

Samantha Burgess, directrice adjointe du service Copernicus sur le changement climatique, a déclaré : « 2022 a été une nouvelle année d’extrêmes climatiques en Europe et dans le monde.

“Ces événements montrent que nous subissons déjà les conséquences dévastatrices du réchauffement de notre monde.

“Les derniers faits saillants climatiques de 2022 du C3S fournissent des preuves claires que pour éviter les pires conséquences, la société devra à la fois réduire de toute urgence les émissions de carbone et s’adapter rapidement au changement climatique.”

1:59





1:59

Des vues aériennes ont montré plusieurs incendies à Londres



Le rapport a également montré que les gaz à effet de serre continuaient de s’accumuler dans l’atmosphère, les concentrations de dioxyde de carbone augmentant d’environ 2,1 parties par million, ce qui est similaire aux taux de ces dernières années.

Les concentrations de méthane ont augmenté de près de 12 parties par milliard – plus élevées que la moyenne mais inférieures aux sommets records des deux dernières années.