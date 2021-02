L’été de trempage: les États de l’Est se préparent à une pluie battante ce week-end

L’été tirant officiellement à sa fin dimanche, les États de l’est de l’Australie se préparent à une pluie battante au cours des prochains jours.

Mais dans une bonne nouvelle, l’averse devrait ensuite se dissiper dans la plupart des régions de la côte est d’ici mardi ou mercredi.

Sydney subira des averses pendant la majeure partie de samedi, les nuages ​​ne devant disparaître que brièvement dimanche alors que le mercure atteindra un maximum de 28 degrés.

Brisbane, réputée pour son climat chaud et son humidité, atteindra une température maximale de 31 degrés – avec des nuages ​​également prévus tout le week-end.

Un jogger (photo ci-dessus) passe devant le Sydney Harbour Bridge par temps pluvieux à Circular Quay à Sydney

À Melbourne, les pulls seront portés par beaucoup, avec des températures aussi basses que 11 degrés samedi. Demain est sur le point d’être tout aussi froid, avec une température basse de 12 degrés prévue.

Canberra notoirement froide atteindra un maximum de 26 degrés samedi, avant de chuter à 20 degrés pour le dernier jour de l’été.

La Tasmanie sera froide de 10 degrés samedi avant de monter à 12 degrés dimanche, avec des conditions partiellement nuageuses prévues pour tout le week-end.

Jackson Browne, du Bureau de météorologie, a révélé les chutes les plus lourdes du pays jusqu’à 9 heures du matin samedi.

«Caroda en Nouvelle-Galles du Sud a enregistré 80,8 mm de pluie, avec des averses et des orages qui devraient se poursuivre dans le nord-est de la Nouvelle-Galles du Sud et le sud du Queensland», a-t-il déclaré au Daily Mail Australia.

Dans l’attente des prochains jours, un changement de vent du sud devrait balayer NSW au début de la semaine prochaine, avec une crête de haute pression s’étendant à l’est.

«Cela apportera des conditions météorologiques stables dans la plupart des États, à l’exception d’une activité orageuse persistante dans le nord-est.

«Dans le Queensland, un creux intérieur à mouvement lent déclenchera des averses et des orages au cours des prochains jours, avec une crête ferme le long de la côte du Queensland.

«Des alertes d’inondation sont également prévues dans certaines régions, en particulier dans le nord de la mer de Corail, au large de l’extrême nord du Queensland.

La sombre prévision à 48 heures de la côte est intervient alors que les experts météorologiques ont prédit la même chose à l’automne, qui commence lundi.

La Nina devrait voir la pluie continuer sur la côte est de l’Australie à l’automne

Les experts prévoient que les précipitations resteront constantes sur la côte est – après un été très humide

Le pays a tremblé pendant son été le plus frais et le plus humide depuis cinq ans et les experts ont déclaré qu’il n’y aurait aucun signe de sursis dans les mois à venir alors que le système météorologique de La Nina se mettrait en marche.

Le climatologue du Bureau de météorologie, le Dr Andrew Watkins, a déclaré que le phénomène atmosphérique maintiendrait la pluie en mars et avril – en particulier sur la côte est.

Les températures cet été ont été les plus fraîches depuis 2012 – ne dépassant que la moyenne dans le Queensland et sur la côte ouest de l’Australie occidentale.

Le mois de décembre a été le troisième plus humide depuis le début des records nationaux en 1900, a également révélé le Dr Watkins.

«Les pluies d’automne devraient être plus humides que la moyenne dans les grandes régions de l’est de l’Australie, en particulier en mars et avril», a-t-il déclaré.

Des précipitations supérieures à la moyenne sont également attendues dans les zones sèches du Queensland, tandis que le reste de l’Australie bénéficiera de niveaux généralement normaux.