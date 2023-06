L’été de Towie tourne dans le chaos alors que les stars en conflit ne se suivent pas après les disputes

Les stars de TOWIE se sont peut-être envolées vers un paradis chypriote pour la série estivale – mais dans les coulisses, tout l’enfer se déchaîne.

Certaines de ses plus grandes stars sont à la gorge alors que les querelles hors caméra voient les loyautés testées et de nouvelles factions émergent.

Ella Rae Wise

Chloe Brockett

Dan Edgar

Les téléspectateurs ont été témoins d’une relative harmonie alors que la dernière série touchait à sa fin il y a quelques mois à peine, mais c’est déjà devenu une image très différente avec un initié de l’émission promettant l’un des débuts de série les plus explosifs depuis des années.

Les retombées ont vu les stars avoir un remaniement des médias sociaux avec Chloe Brockett ne suivant pas Amber Turner et Chloe Meadows, et Junaid Ahmed ne suivant pas Ella Rae Wise.

Les meilleurs amis Courtney Green et Chloe Meadows ont expulsé la fougueuse Chloé de leur « groupe de filles », tandis que Jordan Brook est dans une querelle avec plusieurs membres de la distribution qui visaient sa romance avec la star de Geordie Shore, Sophie Kasaei.

La séparation du couple en or Dan Edgar et Amber pendant la pause du tournage a également eu un effet sur les amitiés, les acteurs étant obligés de prendre parti.

Les téléspectateurs étaient auparavant enracinés pour le nouveau couple Elma Pazaar et Diags, mais leur forte amitié est sur un terrain rocheux après que leur romance ait calé à Brentwood après leur retour de la dernière série de Thaïlande.

Pendant ce temps, Ella Rae Wise a été expulsée de sa clique avec Junaid et Dani Imbert avec d’autres membres de la distribution insistant sur le fait qu’elle s’est isolée et a « brûlé ses ponts ».

Dani et Roman Hackett ont mis fin à leur romance naissante et sortent déjà tous les deux avec de nouvelles personnes.

Harry Derbidge et Junaid ne sont également plus un élément et sont déjà tous les deux de retour sur la scène des rencontres.

Towie revient à ITVBe & ITVX plus tard cet été.

Amber

Jordan Brook