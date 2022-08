L’été de NIMBY dans la ville la plus chic de la Silicon Valley

SAN FRANCISCO – Les titans de l’industrie technologique ont beaucoup navigué pour arriver là où ils sont aujourd’hui – l’effondrement des dot-com, la récession de 2008, une réaction contre le pouvoir technologique, la pandémie. Ils ont surmonté les affrontements dans les salles de conseil, les luttes de pouvoir des investisseurs et les mines terrestres réglementaires. Mais cet été, certains d’entre eux ont rencontré leur adversaire le plus menaçant à ce jour : les maisons de ville multifamiliales. Leur bataille a eu lieu dans l’une des villes les plus exclusives et les plus riches de la Silicon Valley : Atherton, Californie., une enclave de 4,9 miles carrés juste au nord de l’université de Stanford avec une population de 7 500 habitants. Là-bas, les PDG de la technologie et les investisseurs en capital-risque se sont regroupés sur le spectre que plus d’une maison pourrait exister sur un seul acre de terrain à proximité générale de leurs domaines.

Leur arme ? Lettres fortement rédigées. Face à la possibilité d’une nouvelle construction, Rachel Whetstone, directrice des communications de Netflix et résidente d’Atherton, a écrit au conseil municipal et au maire qu’elle était “très préoccupée” par la circulation, l’abattage des arbres, la pollution lumineuse et sonore et les ressources scolaires.