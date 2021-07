« L’été de l’indigestion » est une opportunité d’achat majeure : le taureau Tony Dwyer

« L’été de l’indigestion va créer des opportunités de fin d’année », a déclaré Dwyer. « Nous cherchons à ajouter notre exposition au marché à partir d’une position neutre sur encore plus de cette indigestion. »

« Nous vivons l’été d’indigestion vraiment depuis la fin mars, lorsque les taux ont culminé », a-t-il déclaré. « Même si le S&P 500 et le Nasdaq atteignent de nouveaux sommets quotidiens, la participation y est beaucoup plus faible. »

Cela peut être difficile à avaler pour certains investisseurs, mais Dwyer pense qu’un revers estival est pratiquement inévitable. Il évoque une période de transition dans la politique monétaire, la politique budgétaire, l’économie et les bénéfices.

Les principaux indices viennent de rompre une séquence de deux jours de victoires consécutives. Mais le S&P 500 et le Nasdaq ont atteint des sommets historiques lors de la séance de mardi. De plus, le Dow Jones n’est qu’à 0,58 % de son record.

« Nous avons eu une sacrée course. Cela a été une course excessive dans les indices », a déclaré mardi le stratège en chef du marché de Canaccord Genuity à « Trading Nation » de CNBC. « Généralement, quand il s’agit de ce genre d’indigestion sous la surface du marché, cela finit par apparaître dans les indices eux-mêmes. »

Dwyer prévoit de bondir à nouveau sur les actions en raison de la faiblesse générale du marché.

« Vous voulez juste attendre une opportunité », a-t-il noté. « Achetez dans les zones exposées à une reprise économique. »

En tête de sa liste : Financière, industrielle, matériaux et énergie.

« Ils voyaient tous vraiment des montées excessives à la hausse », a-t-il déclaré. « Vous avez redonné tout le gain de performance relative dans ces quatre secteurs au cours des dernières semaines. »

Dwyer s’attend à plus de faiblesse pendant les canicules de l’été. Cependant, il s’attend à ce qu’une baisse prépare le terrain pour une forte tendance haussière en fin d’année.

« L’été dernier, nous étions très positifs sur le thème de la reprise économique et avons tiré notre épingle du jeu à la mi-avril », a déclaré Dwyer. « [Now] Vous ne voulez pas devenir trop positif et vous ne voulez pas devenir trop négatif. »

