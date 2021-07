L’été de la durabilité de Sky Sports : comment Sky et la F1 mettent en évidence le besoin de changement

0:31



Sky Sports mettra en évidence l’impact du changement climatique lors de certains des événements sportifs les plus en vue du Royaume-Uni cet été, avant que le Royaume-Uni n’accueille la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique à Glasgow en novembre.

Dans le cadre du Summer of Sustainability de Sky Sports, Sky Sports F1 diffuse deux reportages spéciaux dans la couverture du GP de Grande-Bretagne de ce week-end, soulignant le rôle que la chaîne et la Formule 1 jouent pour aider à réduire leurs émissions de carbone et leur impact sur l’environnement.

Jamie Coley, producteur adjoint senior chez Sky F1, explique plus en détail la campagne et son rôle dans l’assemblage des longs métrages…

Ma contribution à une planète plus propre, plus verte et plus positive a toujours été relativement discrète et modeste.

Recycler comme et où je pouvais, reloger les objets inutiles via des magasins de charité, manger moins de viande et choisir des produits plus respectueux du bien-être. Cependant, mon désir d’améliorer notre monde a été amplifié par une chose simple. Devenir papa d’une fille belle, curieuse et créative.

Maintenant plus que jamais, je veux la meilleure version du monde où ma fille de quatre ans peut s’épanouir et s’épanouir, quel que soit son sexe. Où elle peut vivre sans être gênée ou affectée par les problèmes environnementaux créés par les générations avant elle.

Le directeur général de McLaren, Zak Brown, explique comment le sport aborde le problème du changement climatique et devient plus durable

Cela m’a amené à faire du bénévolat et à représenter l’équipe Sky Sports F1 au sein du groupe de contenu de durabilité de Sky, dans l’espoir de jouer un rôle plus significatif dans les plans ambitieux de l’entreprise pour lutter contre le changement climatique.

Le Sky Sustainability Content Group rassemble des producteurs et des journalistes de tout Sky Sports pour trouver des moyens d’obtenir des résultats tangibles et de sensibiliser aux problèmes environnementaux auxquels notre monde est confronté grâce à notre couverture sportive.

Au cours de la dernière année, ce groupe a franchi des étapes importantes, notamment en faisant en sorte que toutes nos productions sportives diffusées par nos hôtes soient certifiées albert des productions durables et en rejoignant le cadre d’action du sport pour le climat de la CCNUCC. Cela a également conduit Sky Sports à marquer un «été de la durabilité» lors de certains des plus grands événements du calendrier sportif cette semaine, y compris le Grand Prix de Grande-Bretagne.

La Formule 1 partage l’ambition de Sky d’être zéro carbone net d’ici 2030. Les deux se réunissent donc à Silverstone pour souligner le besoin de changement et montrer ce que les deux organisations font pour réduire leurs émissions de carbone et leur impact sur l’environnement.

En tant que producteur pour Sky Sports F1, mon rôle dans cela aide à raconter les grandes histoires de la façon dont Sky et F1 se mettent au vert. La meilleure personne pour présenter l’excellent travail que la F1 a fait et continue de faire pour améliorer son impact environnemental, ce qui pour un sport à essence n’est pas une mince affaire, est Nico Rosberg avec qui j’ai tourné un long métrage spécial diffusé lors de la couverture de ce week-end à Silverstone .

Rosberg est le champion du monde 2016, l’un des experts de Sky F1 et en fin de compte, un gars très sympa. Depuis qu’il a quitté la F1, il est également devenu l’un des plus grands militants et défenseurs de la lutte contre le changement climatique.

Il a investi dans de nombreuses start-up vertes et a même créé sa propre équipe pour la série de courses entièrement électriques, Extreme E.

Rosberg est maintenant mondialement reconnu pour son travail dans ce domaine et a également tourné son attention vers les technologies respectueuses de l’environnement, créant le GreenTech Festival, qui en est à sa troisième année. Nico sera également un conférencier principal au Sommet sur le changement climatique COP26 plus tard cette année, dont Sky est un partenaire média principal.

Dans un autre article, nous avons également exploré comment, au cours de ses 70 ans d’histoire, la F1 a été le pionnier de nombreuses technologies et innovations qui ont contribué à réduire les émissions de carbone, les moteurs hybrides étant l’une de leurs réalisations les plus réussies.

Le groupe motopropulseur hybride actuel est le plus efficace au monde, fournissant plus de puissance en utilisant moins de carburant et moins de CO2 que n’importe quelle autre voiture de route.

Comme Sky, la F1 a reconnu le rôle essentiel que toutes les organisations peuvent jouer dans la résolution des problèmes mondiaux et avec autant d’individus talentueux et passionnés des deux côtés travaillant ensemble vers le même objectif, je suis sûr que nous verrons un impact significatif et positif sur l’environnement.

Messagerie clé de Sky Zero

Nous passerons à zéro carbone net d’ici 2030

Nous croyons en un monde meilleur. De la première entreprise de médias à devenir neutre en carbone, au lancement du premier décodeur à mise en veille automatique au monde

Chez Sky, nous nous engageons depuis 15 ans à réduire notre impact sur l’environnement. Maintenant, nous allons plus loin, en aidant nos clients et nos fournisseurs à faire moins de mal également et en devenant zéro carbone net d’ici 2030

Le zéro net signifie ne faire aucun mal à la planète par le biais des émissions de carbone. Parce que le monde ne peut pas attendre

Rechercher Ciel zéro pour en savoir plus et voir ce que vous pouvez faire.