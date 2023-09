« L’été de grève chaud » n’était que le début de la lutte des syndicats contre le changement climatique

Après l’été 2023, le plus chaud de l’histoire enregistrée, ce ne sont pas seulement les ouvriers mais le travail lui-même qui est sur la sellette. Les travailleurs qui passent leurs journées exposés aux éléments peuvent trouver un répit au fil des saisons, mais comme une plus grande partie du monde commence à réagir face au changement climatique, la question demeure : où en sera le travail organisé alors que le réchauffement de la Terre se poursuit ?

Le effets du réchauffement de la planète évoluent rapidement. Cet été de grève chaud, mettant en vedette tout le monde de hôtesses de l’air à Baristas Starbucksoffre quelques indices sur la manière dont le mouvement syndical doit également évoluer.

Le revendications des Travailleurs unis de l’automobile Inclure ses membres dans les usines de batteries pour véhicules électriques envoie un signal fort de la part d’une industrie essentielle à la transition énergétique. Les trois grands de Détroit mettent en garde que les obligations syndicales ralentiront la transition vers les véhicules électriques. Mais la récente décision du président américain Joe Biden visite à la ligne de piquetage de l’UAW a souligné l’importance de la transition vers des emplois verts et bien rémunérés (lire : syndiqués), et a rappelé à tous que le dernier mot sur la place des travailleurs dans le mouvement climatique n’a pas été écrit.

La chaleur est au travail

D’une certaine manière, le changement climatique peut rendre plus difficile pour les travailleurs de s’organiser contre leurs employeurs. Les dirigeants des studios hollywoodiens ont récemment été condamnés à une amende pour militarisation des températures à trois chiffres : ils avaient ordonné l’élagage des arbres d’ombrage qui offraient aux écrivains et aux acteurs un soulagement saisissant du soleil. Plus tard, l’ouragan Hillary touche terre à Los Angeles a forcé les grévistes chez eux après plus de 100 jours de piquetage ininterrompus.

Mais cet été de grève brûlant a également été marqué par d’importantes victoires syndicales catalysées par le changement climatique. La chaleur extrême, destructrice pour presque tous les lieux de travail qui ne sont pas soumis à un contrôle climatique obsessionnel, y compris les chantiers de construction, les cuisines, les entrepôts et les champs, a déclenché une chaleur extrême. débrayages spontanés d’Atlanta à l’Italie.

Chez UPS, des centaines de milliers de chauffeurs-livreurs gagné des garanties pour la climatisation et des ventilateurs de cabine dans leurs camions ressemblant à des fournaises, évitant ainsi ce qui aurait été la plus grande grève de l’histoire des États-Unis. Chez Amazon, une vague de chaleur incessante a entraîné la toute première syndicalisation des sous-traitants de livraison de l’entreprise, conduisant à une grève en juin qui s’est propagé à d’autres installations d’Amazon à travers le pays.

Les régulateurs fédéraux sont encore en train de formuler des normes sur le lieu de travail concernant le stress thermique, et les règles des États sont incohérentes. Au Texas, par exemple, les législateurs ont choisi de sabrer, et non pas étendre, la protection des travailleurs en éliminant les coupures d’eau obligatoires dans les grandes villes. En l’absence de règles de bon sens, les travailleurs se sont tournés vers la négociation collective pour obtenir des protections sur leur lieu de travail.

Nous savons que les entreprises s’efforcent déjà, ou le feront bientôt, de s’adapter aux effets du changement climatique. Chaleur extrème réduit la productivité par milliards d’heures et accumule d’énormes factures de climatisation. Plus forte les tempêtes menacent la croissance de l’emploi tout en augmentant paradoxalement les salaires au milieu des efforts de reconstruction.

Mais les revendications en faveur de meilleures pratiques de travail face au changement climatique risquent toujours d’être présentées comme entrant en conflit avec les besoins d’une action climatique urgente : le « Nous devons agir de manière plus ambitieuse, hier ! impératif. Les pompiers de Californie, par exemple, fait face à un refoulement lorsqu’ils cherchaient à améliorer les salaires pour la gestion préventive des incendies. Les critiques ont fait valoir que les dépenses supplémentaires pourraient ralentir les campagnes de débroussaillage avant une brutale saison des incendies de forêt. C’est un exercice d’équilibre délicat pour un État qui « s’approvisionne » en une grande partie de ses forces de lutte contre les incendies proviennent des prisonspour quelques centimes par dollar.

Là sont des exemples, cependant, alors que les impacts mondiaux du changement climatique pourraient donner plus de poids aux travailleurs américains, pas moins. Comme négatifotiations traîné entre les dockers et les terminaux portuaires de la côte Ouest, par exempleune sécheresse assèche le canal de Panama a rendu la tâche plus difficile pour les fournisseurs pour rediriger le trafic maritime vers des entrées alternatives. Soudain, c’était à nouveau clair, juste comme c’était le cas pendant la pandémie lorsque les perturbations de la chaîne d’approvisionnement ont provoqué une réserve de navires et de conteneurs, les ports ont autant besoin de travailleurs que les travailleurs ont besoin des ports.

De l’automobile à l’agriculture et au-delà

Les travailleurs des infrastructures et de la logistique ne sont pas les seuls à être pris dans la ligne de mire du changement climatique. Les ouvriers agricoles américains deviendront eux aussi de plus en plus critiques à mesure que le réchauffement de la planète se poursuit.

Des années de pression sur la main-d’œuvre agricole du pays ont été quelque peu atténuées par l’accès aux marchés alimentaires mondialisés. Mais le réseau est fragile. Les perturbations récentes – dues aux facteurs climatiques, à la hausse des coûts de l’énergie et aux tensions géopolitiques – ont provoqué un Augmentation de 10 % des prix des denrées alimentaires aux États-Unis rien qu’en 2022. Comme de nombreux pays producteurs se tourner vers le nationalisme alimentaire Face à la baisse des rendements agricoles, comme l’Inde l’a fait l’été dernier en interdisant les exportations de céréales, les États-Unis devront s’appuyer davantage sur leurs propres travailleurs agricoles.

Les luttes syndicales sont une caractéristique inévitable de l’aggravation du changement climatique. La manière dont ces problèmes seront résolus façonnera notre transition énergétique et d’autres éléments importants de la réponse. Verrons-nous plus de Tesla sur les routes que de véhicules électriques des trois grands constructeurs syndiqués ? Nos colis continueront-ils à atterrir rapidement sur nos perrons alors que les livreurs peinent sous une chaleur extrême ? Pouvons-nous nous attendre à davantage de transformations commerciales à l’échelle de l’ALENA alors que les pays tentent de faire face à la détérioration des conditions climatiques ? Et quand vais-je récupérer ma sriracha? Autant de questions que pose le changement climatique.

Les réponses ne se trouveront pas aujourd’hui sur les lignes de piquetage. Mais il existe des solutions. Leur concrétisation dépend de la manière dont les employeurs, les gouvernements et le mouvement syndical se recalibrent pour faire face au réchauffement de la planète.

Adam Met est directeur exécutif de l’organisation à but non lucratif de recherche et de défense du climat Planète réinventée et est titulaire d’un doctorat en droits de l’homme et développement durable. Il a aussi joue de la basse dans le groupe multi-platine AJR. Ben Dahan, conseiller en bourses et partenariats de Planet Reimagined, a contribué à cet article.

