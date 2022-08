L’été de continuité du Real Madrid a été rafraîchissant alors que les rivaux redémarrent, mais cela les aidera-t-il à rester au top?

L’été du Real Madrid a été un travail tranquille et continu par rapport aux turbulences et au roulement de tous les autres grands clubs d’Europe. Mais cette approche sera-t-elle payante ? Omar Véga/Getty Images

HELSINKI, Finlande – Alors que le Real Madrid entame sa quête pour remporter six trophées en une seule saison, il est remarquable de voir à quel point son panorama est serein et serein comparé aux turbulences auxquelles sont confrontés presque tous ses rivaux nationaux et européens. Leur défi de taille commence avec la Supercoupe de l’UEFA ici à Helsinki, contre les vainqueurs de la Ligue Europa, l’Eintracht Francfort, prend son envol avec le premier match de LaLiga (à Almeria nouvellement promu ce week-end) et se poursuit à travers la Ligue des champions, la Copa del Rey, la Supercopa espagnole et le Championnat du Monde des Clubs de la FIFA, le voyage se terminant enfin en juin prochain.

Oh, et il y a la “petite” affaire d’une Coupe du monde pour la plupart des Los Blancos‘ les joueurs soigneusement rangés en novembre et décembre.

Mais le minimum que l’on puisse demander avant qu’un ballon ne soit botté de colère est que le club, l’équipe, la première équipe et le staff soient dans un état d’harmonie, de faim et de bonheur. Il en a été ainsi. Il y a eu des départs (Marcelo, Gareth Bale, Luka Jovic, Isco), mais pas un seul joueur important n’a quitté l’équipe qui a conquis l’Espagne et l’Europe la saison dernière. Deux signatures importantes, intelligentes et potentiellement percutantes ont été ajoutées dans Aurélien Tchouameni (milieu axial de premier choix pour la France championne du monde) et, en tant qu’agent libre, Antonio Rüdigerun défenseur férocement compétitif qui a l’habitude de gagner des choses pour le club et le pays.

Cette vue bucolique pour leur club paraîtra encore plus attrayante à Madrid et Madridistas se ressemblent dès qu’ils regardent de côté leurs concurrents chez eux et dans toute l’Europe.

Sur le plan national, Barcelone est potentiellement un rival plus épineux que l’an dernier. Mais ils sont engagés dans une bataille épuisante, humiliante, bec et ongles simplement pour enregistrer leurs nouvelles signatures avec LaLiga. S’ils y parviennent, alors continuez à jouer. Autrement? Avantage madrilène. Cependant, d’autres clubs espagnols comme Séville, le Real Betis, Villarreal et l’Atletico Madrid n’ont pas été en mesure de renforcer de manière significative les équipes qui n’étaient pas à la hauteur des normes exigeantes de Madrid l’année dernière.

En Angleterre, Chelsea est nettement plus faible à la fois en équipe première et en équipe globale. De plus, sous un nouveau propriétaire pour la première fois en deux décennies, ils dégagent l’odeur piquante de l’agitation. Aucune comparaison avec Los Blancos cet été.

Liverpool continue, toujours formidable et toujours ambitieux, mais ils ne voulaient pas perdre Sadio Manéet tandis que Darwin Nunez a des qualités notables, ce sera une saison d’apprentissage et d’adaptation énorme pour lui. Pourtant, Carlo Ancelotti n’a à faire face à aucun de ces facteurs.

Manchester City, certes, a maintenant Erling Haaland à l’avant, plus l’excitant Julian Alvarez, et par conséquent, ils pulvériseront souvent leurs rivaux. Mais Chelsea les a battus sur le marché pour acquérir leur arrière gauche préféré (Marc Cucurella), tandis que les départs de Rahim Sterling, Gabriel Jésus et Oleksandre Zintchenko se fera sentir et Bernardo Silva veut manifestement partir pour Barcelone aussi. Turbulence.

jouer 1:02 Julien Laurens estime qu’il n’est pas trop tard pour Isco pour ressusciter sa carrière après avoir rejoint Séville depuis le Real Madrid sur un transfert gratuit.

Tottenham Hotspur, sans doute, a connu l’été le moins perturbateur des quatre premiers anglais – mais sont-ils vraiment en forme pour renverser les champions d’Europe? Pendant ce temps, aucun vainqueur de Serie A ne s’est avéré être un rival sérieux de la Ligue des champions pour Madrid ces dernières années, et aucun des clubs de marque italiens n’a réussi à se renforcer à un degré menaçant cet été.

Le Bayern Munich est le Bayern Munich. Ils sont fiers, bien structurés, bien entraînés et dangereux, voire sous-estimés, mais ils ont prouvé à quel point ils craignaient de perdre Robert Lewandowski compte tenu de la férocité avec laquelle ils ont essayé, sans succès, de s’accrocher à lui. Pendant une longue saison, ils souffriront de son absence.

Francfort, les adversaires de mercredi de la Super Coupe de l’UEFA qu’Ancelotti a clairement indiqué qu’il était déterminé à gagner, ont dit au revoir à leur chef spirituel totémique, favori des fans. Martin Hintereggersubissent de fortes pressions de la Juventus pour laisser leur ailier serbe hors pair Filip Kostic changer de club, et ils ont été battus 6-1 à domicile par le Bayern le week-end dernier (diffuser la rediffusion sur ESPN + aux États-Unis). Aucune de ces dégradations n’a été subie par Madrid.

Ce qui, en termes de rivaux sérieux, laisse le Paris Saint-Germain.

Les champions de France ont limogé un autre entraîneur – ce qui revient un peu à souligner que septembre suit août – ainsi que leur directeur du football. En tant que tel, il se passe beaucoup de choses à “faire connaissance” cet été dans un club dont les trois super-attaquants (Neymar, Lionel Messi, Kylian Mbappé) vont tous être beaucoup plus concentrés sur la victoire de la Coupe du monde que sur la Ligue 1 ou la Ligue des champions.

Cependant, et c’est la seule vraie tache à l’horizon de Madrid, le PSG se vante toujours du phénomène absolu qu’est Mbappe. OK, ses buts au Parc des Princes et au Bernabeu n’ont pas suffi au PSG pour éliminer Madrid de la Ligue des champions la saison dernière, mais c’est un gars que tout le monde, du président madrilène Florentino Perez, à travers Luka Modric, Karim Benzéma et, plus important encore, Ancelotti, qui devrait catégoriquement jouer sous le célèbre maillot blanc et contribuer à alimenter un doublé historique consécutif de titres de LaLiga et de Ligue des champions cette saison.

Modric a récemment fait valoir la situation dans les médias croates. “Mbappe avait parfaitement le droit de prendre sa décision, mais maintenant il doit vivre avec son choix. Nous pensions tous qu’il venait à Madrid, mais finalement, ce n’était pas comme ça. Alors, et maintenant? Nous ne pouvons pas accrocher C’est un grand joueur, mais je dis toujours : personne n’est plus important que le club. Madrid est au-dessus de tout le monde.”

jouer 1:28 Eden Hazard parle de rejoindre potentiellement la MLS et de ses espoirs pour cette saison avec le Real Madrid.

S’il vous plaît ne soyez pas confus sur ce que cela signifie. Ce n’est pas que Madrid sera dans le dépotoir, manquant de confiance en soi ou se sentant gêné par la décision très médiatisée et interminable de Mbappe de rester à Paris plutôt que de déménager, gratuitement, vers les champions d’Europe. Aucune chance. Mais son absence, néanmoins, peut être un facteur important dans la façon dont l’équipe d’Ancelotti fait face au Saint Graal – seuls le Barça et le Bayern l’ont atteint – d’une campagne potentielle de six trophées.

Mbappe n’aurait pas simplement été un “galactique” signature, le meilleur joueur du monde rejoignant Madrid afin d’ajouter de l’éclat et de l’éclat au marketing mondial, ou d’ajouter des millions de “followers” à qui le club pourrait fouetter des marchandises. Non : nous parlons d’un 23- extrêmement doué un an, pas encore au sommet de sa carrière, qui contribue bien mieux qu’un but par match en Ligue 1 et en Ligue des champions (buts et passes décisives confondus), soit 252 buts ou passes décisives en 236 matches (un toutes les 84 minutes) . Incroyable.

Pourtant, Madrid n’a absolument rien fait pour essayer de remplacer l’énorme coup de pouce de buts qu’ils avaient passé les trois dernières années à comploter, à économiser et à planifier de déclencher. À moins qu’ils n’aient un «as» du marché des transferts dans leurs manches, l’impact stratégique de la décision de Mbappe sur ce qu’Ancelotti et son personnel prévoyaient, stratégiquement, sera fascinant.

Il s’agit de la réaction de Madrid.

L’Italien a en effet déclaré que “l’équipe est finalisée”. Nous verrons, mais cela signifie que si Los Blancos vont imiter ou dépasser les exploits de la saison dernière, alors ils seront ultra-dépendants de quatre facteurs : Benzema, Vinicius, Rodrygo et l’attitude compétitive écrasante qui en a fait des champions d’Espagne et d’Europe.

Modric a poursuivi: “Lorsque vous jouez pour ce club, après chaque trophée, vous pensez immédiatement” comment pouvons-nous gagner le suivant? Pendant les célébrations à Paris, chacun de nous a commencé à parler du fait qu’« à partir de demain », nous commencions tous à travailler pour gagner notre 15e Ligue des champions, comme si c’était quelque chose de « normal ». Mais ce n’est pas une attitude que vous pouvez adopter : cela doit être dans votre ADN.”

Lucas Vazquez a dit à Diario AS quelque chose de similaire le mois dernier. “Notre secret est notre mentalité madrilène. Nous ne nous rendons jamais, nous ne sommes jamais battus jusqu’au coup de sifflet final, nous nous ressaisissons tous quoi qu’il arrive. Nous savons tous que quoi que nous fassions face, nous pouvons le renverser en un instant. Cela semble cliché , mais c’est ce que nous faisons.”

La saison dernière, Benzema, qui aura 35 ans en décembre, a marqué 50 buts entre le club et le pays. De plus, il était le “Eureka!” joueur de Madrid. Quand c’était nécessaire, il a produit le génie du football. Vinicius est devenu crucial, pas seulement créatif, et Rodrygo a terminé la saison en produisant tellement de magie qu’il s’est senti capable non seulement de se plaindre à Ancelotti de l’avoir mis au banc contre Liverpool, mais de répéter l’anecdote aux médias brésiliens.

Ancelotti a supervisé un été de raffinement d’équipe indispensable et est l’homme idéal pour diriger le Real Madrid vers tout gagner en vue. Victor Carretero/Real Madrid via Getty Images

Lucas Vazquez estime que Benzema (34 ans) et Modric (36 ans) représentent un changement sismique dans le football d’élite.

“Ce sont des exemples non seulement pour Madrid, mais dans le monde entier. Ils courent autant ou plus que n’importe qui d’autre dans nos matchs. Qui aurait pu imaginer Luka diriger notre milieu de terrain à 36 ans, jouant un meilleur football maintenant que lorsqu’il est arrivé des Spurs? Qui aurait pu ont prédit que Karim serait LaLiga ‘Pichichi‘, qu’il marquerait 44 buts en club à 34 ans et qu’il jouerait également un meilleur football maintenant qu’à 29 ans ?”

Il y a aussi l’effet Antonio Pintus à calibrer. L’Italien de 59 ans est réputé pour la pression bestiale qu’il exerce sur le travail de conditionnement physique des joueurs. Mais regardez : aucune autre équipe des meilleures ligues européennes n’a marqué plus de buts tardifs (définis comme les 15 dernières minutes d’un match) que Madrid. Compte tenu de leur profil d’âge, c’est incroyable.

Ainsi, tout le processus, moins Mbappe et l’avantage emphatique qu’il aurait pu leur donner, moins quiconque a signé pour remplacer ce que Madrid comptait acquérir, recommence.

Je donnerai le dernier mot à Lucas. “Dès le début de la pré-saison, c’était dans nos têtes : ‘Gagnez la Super Coupe de l’UEFA, gagnez la Liga, gagnez la Ligue des Champions, gagnez la Supercoupe d’Espagne, gagnez la Copa del Rey, gagnez la Coupe du Monde des Clubs. Gagnez le lot ! ‘”

Peuvent-ils?