Les voyageurs traversent l’aéroport international d’Orlando le week-end du Nouvel An, malgré des milliers d’annulations et de retards de vols à travers les États-Unis. Paul Hennessy | Fusée lumineuse | Getty Images

Ce fut un été coûteux et chaotique pour les voyages en avion. Une plus grande part des vols ont été retardés ou annulés au cours de la principale saison de voyage de la fin du printemps et de l’été, qui s’étend du week-end du Memorial Day à la fête du Travail, par rapport à la même période d’avant la pandémie 2019. Les tarifs ont augmenté avec les prix du carburant et alors que des millions de les consommateurs ont réservé des voyages après deux ans d’absence de vols. Les allers-retours intérieurs coûtaient en moyenne 342 $ entre mai et septembre, soit près de 11 % de plus qu’à la même période en 2019, selon le tarif Hopper. Les pénuries de main-d’œuvre ont rendu encore plus difficile pour les compagnies aériennes de se remettre d’événements de routine. Les transporteurs trop ambitieux ont réduit leurs horaires chargés pour donner plus de marge de manœuvre à leurs opérations. Les hubs européens débordés ont plafonné le nombre de passagers. Même les avantages de voyage des employés des compagnies aériennes ont été réduits. Les agences gouvernementales et les compagnies aériennes se sont disputées pour savoir qui était à blâmer. Et le 1er septembre, le ministère des Transports a publié un tableau de bord qui précise ce qui est dû aux clients lorsque les compagnies aériennes retardent ou annulent leurs vols. Les tarifs commencent enfin à baisser avec les températures, mais la demande de voyages de vacances est toujours forte, ont déclaré les dirigeants cette semaine. “Nous assistons à un mois de septembre très fort”, a déclaré Patrick Quayle, vice-président senior de la planification et des alliances du réseau mondial chez United Airlines, lors d’une conférence de l’industrie à Cowen cette semaine. “Il ne semble pas que l’été soit terminé. C’est si fort.” Alors que les compagnies aériennes se préparent pour l’automne – et les vacances de fin d’année chargées – voici comment elles ont géré la chaleur cet été :

Partir en vacances comme en 2019

Le nombre de passagers cet été a bondi par rapport aux deux dernières années. Pendant le week-end de la fête du Travail, la Transportation Security Administration a contrôlé environ 8,76 millions de personnes, marquant le premier week-end de vacances depuis le La pandémie de Covid a commencé qui était plus occupée qu’une en 2019.

Les perturbations augmentent

Les compagnies aériennes ont annulé ou retardé une plus grande part de leurs vols par rapport à 2019. Des niveaux de dotation en personnel plus faibles et des renforts de formation signifiaient qu’elles avaient moins de membres d’équipage à intervenir lorsque les employés réguliers comme les pilotes atteignaient les limites de jours de travail imposées par le gouvernement fédéral. Les opérations se sont améliorées en août et au cours de l’importante fin de semaine de la fête du Travail pour certaines compagnies aériennes. Delta Air Lines a réduit les annulations de 25% en août par rapport à juillet, a déclaré jeudi le PDG Ed Bastian dans une note de service du personnel, qui a été examinée par CNBC. Au cours de la fête du Travail, le transporteur a annulé 15 vols principaux sur 16 636 départs, a-t-il déclaré.

Les retards aéroportuaires variaient à travers le pays, mais certains des plus grands hubs avaient une plus grande part de vols arrivant tardivement, souvent entraînés par des tempêtes printanières et estivales.

Les plaintes montent en flèche

Les plaintes des voyageurs au Département des transports ont explosé, ainsi que les perturbations de vol.

Tarifs cool