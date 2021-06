L’été apporte une nouvelle énergie inconnue

L’été est presque là, et c’est me faire sentir vivant.

Bien qu’il fasse déjà plus chaud à New York au cours des dernières semaines, le début officiel de l’été dimanche ressemble à un signe tant attendu de des jours plus radieux à venir – au propre comme au figuré.

Je lance la saison en sortant et absorber de la sérotonine fournie par le soleil. Une façon dont je prévois de profiter du beau temps est de faire un pique-nique à Central Park pour fêter l’anniversaire d’un ami.

Et on y va : apéritif d’été, planche de charcuterie, gâteau et jeux !

Le pique-nique marquera la première « fête » à laquelle je suis allé depuis le début de la pandémie, ce qui est fou et passionnant à la fois. Comme c’est à l’extérieur et que tout le monde sera complètement vacciné, je me sens très en sécurité. L’idée de se mêler à nouveau à des amis et des amis d’amis est vraiment excitante.

Bien sûr, comme beaucoup d’entre nous, je suis toujours en train de me détendre dans des situations sociales, donc le reste de mon week-end, je serai probablement recharger avec un après-midi de lecture en solo dans le parc ou une balade à vélo dans mon quartier.

Je suis optimiste pour le début de cette saison, c’est une émotion à laquelle je vais m’accrocher le plus longtemps possible.

En plus du début de l’été, ce week-end est aussi juinteenth et Fête des pères. Consultez les sections ci-dessous pour plus d’informations sur ces jours et passez un merveilleux week-end!

Aujourd’hui c’est le dix juin

Les Américains célébreront le samedi de juin, un jour férié commémorant la journée nouvelles de la proclamation d’émancipation atteint le Texas, avec des fêtes de quartier, des barbecues et des événements éducatifs, selon les journalistes Sudiksha Kochi et N’dea Yancey-Bragg.

Alors que Juneteenth célèbre la proclamation d’émancipation, qui n’a libéré les esclaves que dans le Sud, le 13e amendement est ce qui a officiellement mis fin à l’esclavage aux États-Unis

Les vacances sont à la recherche d’un peu différent de la plupart des années.

Des millions d’Américains sont descendus dans la rue pour protester contre l’injustice raciale l’été dernier en réponse à la mort de George Floyd, Breonna Taylor et d’autres Noirs américains. Le mouvement de protestation a déclenché une dialogue permanent sur le racisme systémique et la brutalité policière.

Les manifestations ont également attiré l’attention sur l’importance de Juneteenth, car des entreprises telles que Nike, Twitter et Uber accordent des jours de congé payés à leurs employés.

Avec 144 millions d’Américains entièrement vaccinés contre le COVID-19, beaucoup se réuniront en personne après avoir célébré virtuellement en 2020.

Cliquez ici pour en savoir plus sur l’histoire de Juneteenth et sur les célébrations qui ont lieu cette année.

Lectures d’aujourd’hui

L’animal de compagnie d’aujourd’hui

Rencontrez Mollie.

« Mollie est un laboratoire noir qui vient d’avoir 1 an », écrit Bob Hails. « Un jour, pour une raison inconnue, elle a décidé de déchirer son lit pour chien. Il a fallu une semaine pour nettoyer toutes les plumes. »

