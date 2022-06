L’été 2022 a commencé par une vague de chaleur. Ça ne va pas mieux d’ici.

L’été vient à peine de commencer, mais une grande partie du monde connaît déjà une chaleur brutale. Au cours des deux dernières semaines, des vagues de chaleur extrêmes ont frappé de nombreuses régions des États-Unis, d’Europe et de Chine, menaçant des vies, augmentant le risque d’incendies de forêt et testant les limites des réseaux électriques.

Au Minnesota, des températures dépassant les 100 degrés Fahrenheit ont déformé les rues et brisé les vitres des voitures plus tôt cette semaine. Des milliers de bovins ont péri au Kansas. Les températures en France, quant à elles, ont atteint près de 110 ° F et établi ou égalé plus de 200 records de chaleur mensuels à travers le pays.

Et c’était avant le début technique de l’été – mardi était le solstice d’été – ce qui fait craindre aux climatologues que les vagues de chaleur arrivent plus tôt à mesure que la planète se réchauffe. « C’est particulièrement impressionnant (et troublant) de voir des records de chaleur absolus être établis en Europe avant même d’arriver au solstice d’été », a déclaré le météorologue Bob Henson. a écrit sur Twitter pendant le week-end.





La canicule européenne commence à s’estomper. Mais la chaleur extrême aux États-Unis – le phénomène météorologique le plus meurtrier du pays – persiste et se déplace vers l’est des Grandes Plaines vers le sud-est des États-Unis. Un étonnant 70% de la population américaine pourrait voir des températures dans les années 90 au cours de la semaine prochaine, y compris les habitants des grandes villes comme Atlanta, la Nouvelle-Orléans et Dallas. Des dizaines de millions d’Américains étaient sous un avis de chaleur mardi. En regardant plus loin, le National Weather Service prévoit des mois de juillet, août et septembre plus chauds que la moyenne, offrant peu d’espoir de soulagement.

Ce n’est pas normal pour juin, ou pour n’importe quelle partie de l’été, d’ailleurs, par rapport aux moyennes passées. C’est un extrême. Mais «normal» est devenu un mot inutile en météorologie – et «extrême», un mot banal – alors que les combustibles fossiles continuent de réchauffer la planète. Dans les années à venir, de telles vagues de chaleur risquent de pire, pas mieux. Ainsi, bien que cet été puisse être insupportablement chaud, il pourrait s’agir de l’un des étés les plus frais des décennies à venir.

D’où vient toute cette chaleur ?

« Vague de chaleur » est une sorte de terme technique qui fait référence à des températures qui restent beaucoup plus chaudes que la moyenne locale pendant une période prolongée – au moins deux jours, selon le National Weather Service. Et généralement, ils commencent là où il y a une accumulation de haute pression dans l’atmosphère, écrit Umair Irfan de Vox :

Cela crée une colonne d’air descendante qui se comprime, se réchauffe et souvent se dessèche. Le système à haute pression repousse également les courants d’air plus frais et rapides et éloigne les nuages, ce qui donne au soleil une ligne de visée dégagée vers le sol. Le sol – sol, sable, béton et asphalte – cuit alors au soleil, et pendant les longues journées et les courtes nuits d’été, l’énergie thermique s’accumule rapidement et les températures augmentent.

Ces systèmes à haute pression ont contribué à alimenter les récentes vagues de chaleur en Amérique du Nord et en Europe, rapporte Andrew Freedman d’Axios. Et toute cette pression dans l’atmosphère agit comme un couvercle sur une casserole, emprisonnant la chaleur pour qu’elle ne puisse pas se dissiper. C’est pourquoi ces vagues de chaleur sont souvent appelées « dômes de chaleur » — la chaleur est emprisonnée sous un dôme de pression.

Lorsque ces dômes persistent, ils mettent des vies humaines en danger. Sans accès à la climatisation ou à des espaces publics frais, les personnes – en particulier celles qui ont des problèmes de santé sous-jacents qui sont jeunes ou âgées – sont à risque de maladies, notamment les coups de chaleur et l’épuisement dû à la chaleur. Aux États-Unis, plus de 1 300 personnes meurent chaque année de la chaleur accablante, selon certaines estimations. (Consultez ce tableau utile qui détaille les symptômes et ce qu’il faut faire si vous en avez.)

Les vagues de chaleur menacent également le monde naturel. Ils peuvent tuer du bétail et des animaux sauvages. L’été dernier, par exemple, une vague de chaleur dans le nord-ouest du Pacifique a tué des centaines de millions de créatures marines, ont estimé les scientifiques. Lors de la récente vague de chaleur européenne, les températures de l’eau en Méditerranée étaient de 9 ° F au-dessus de la moyenne.

« Des vagues de chaleur se produisent désormais régulièrement et dépassent les seuils physiologiques de certaines espèces », ont écrit les auteurs d’un récent rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat. En d’autres termes, les vagues de chaleur sont devenues une autre menace pour les plantes et les animaux, dont beaucoup sont déjà menacés d’extinction.

L’été devient de plus en plus chaud et commence plus tôt (dans le mauvais sens)

Le monde s’est réchauffé de 1,1 °C (environ 2 °F) depuis l’aube de la révolution industrielle. Et bien que cette augmentation puisse sembler modeste, elle rend les extrêmes beaucoup plus probables – il suffit de consulter les graphiques ci-dessous.

Service météorologique national/NOAA

Les vagues de chaleur sont de plus en plus fréquentes, elles durent plus longtemps et les températures qu’elles apportent sont plus extrêmes. Dans les années 1960, il y avait en moyenne environ deux vagues de chaleur par an, alors que dans la dernière décennie, il y en avait en moyenne six, selon l’Agence américaine de protection de l’environnement.

N’importe qui peut être dévastateur. Le mois dernier encore, une forte vague de chaleur alimentée par le changement climatique a frappé l’Inde et le Pakistan, une région qui abrite 1,5 milliard d’habitants.

Ce qui est particulièrement alarmant, selon les experts du climat, c’est que ces événements se produisent plus tôt dans l’année, lorsque les gens, les villes et les infrastructures dont ils dépendent pourraient ne pas être préparés à une chaleur extrême. « Les vagues de chaleur qui se produisent plus tôt au printemps ou plus tard à l’automne peuvent prendre les gens au dépourvu et augmenter l’exposition aux risques pour la santé associés aux vagues de chaleur », écrit l’EPA. (À mesure qu’il fait plus chaud au cours d’une saison, le corps des gens peut s’adapter physiologiquement un peu pour faire face à la chaleur, mais le processus prend du temps.)

La bonne nouvelle est que les météorologues peuvent, dans une certaine mesure, prévoir les phénomènes météorologiques extrêmes, et les modèles climatiques s’améliorent. Le National Weather Service a publié un rapport en mai indiquant que juin serait chaud.

Le problème est qu’une grande partie de l’infrastructure, des politiques et de la planification dans le monde est basée sur des moyennes historiques – et il est clair que l’avenir ne ressemblera pas au passé.

Umair Irfan a contribué au reportage.