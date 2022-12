L’État veut révoquer les licences des entreprises de Batavia, St. Charles vendant des chiots – Shaw Local

Deux entreprises vendant des chiots à Batavia et St. Charles pourraient perdre leur licence dans un différend sur la question de savoir si les marchands de chiens peuvent vendre des chiens dans les magasins de détail.

Le ministère de l’Agriculture de l’Illinois veut révoquer les licences de vente de chiens du Petland magasin au 401 N. Randall Road à Batavia et Le chiot parfait au 2400 E. Main St. à St. Charles.

Tous deux ont été accusés le 14 novembre d’avoir enfreint la loi sur la protection des animaux de l’Illinois. L’allégation est qu’ils exploitaient des animaleries sans avoir de licence d’animalerie.

The Perfect Pup et le magasin Petland ont des licences de vente de chiens. Mais la loi de l’État interdit aux marchands de chiens de vendre des chiens dans des points de vente au détail, selon le département de l’agriculture.

Selon les demandes de révocation, un inspecteur de l’État a visité les installations le 27 septembre et a vu qu’ils vendaient des chiens.

Le magasin Petland avait auparavant une licence d’exploitant d’animalerie, mais l’a abandonnée le 25 juillet, selon l’État. La pétition indique que les demandeurs ont déclaré avoir retiré tous les animaux du magasin. Il a reçu une licence de marchand de chiens le 28 juillet.

The Perfect Pup avait également une licence d’animalerie mais l’a abandonnée le 19 mai. Il a reçu une licence de marchand de chiens le 26 mai, selon l’État.

Le problème découle d’une modification de la loi de l’État qui est entrée en vigueur le 1er janvier. L’État a interdit aux animaleries de vendre des chiens à moins qu’ils ne les aient obtenus auprès de refuges pour animaux ou d’installations de contrôle des animaux, et non d’éleveurs.

En août, l’État a demandé la révocation de la licence de vente de chiens des magasins Furry Babies dans les centres commerciaux de Lombard, Aurora et Rockford. Furry Babies lutte contre les révocations. Furry Babies, Petland et The Perfect Pup disent qu’ils obtiennent leurs chiots d’éleveurs.

Réponses

Le magasin Batavia a renvoyé une demande de commentaires à Petland Inc.

Elizabeth Kunzelman, vice-présidente des affaires législatives et publiques de Petland Inc., a déclaré que le magasin était détenu et exploité de manière indépendante.

«Ils opèrent légalement avec une licence de marchand de chiens accordée par l’État. Petland Batavia combattra la pétition car ils ont fonctionné comme l’exige la licence. Petland pense que les consommateurs devraient avoir le choix de l’endroit où ils obtiennent leur animal de compagnie et sont fiers du travail effectué dans les coulisses pour s’assurer que leurs chiots proviennent d’éleveurs responsables, agréés et réglementés », a déclaré Kunzelman.

Starfish Ventures possède les magasins Petland à Batavia, Bolingbrook et Hoffman Estates. Les deux autres magasins ne vendent pas de chiens ; leurs sites Web dirigent les clients vers le site de Batavia.

Une demande de commentaire a été laissée à The Perfect Pup.

