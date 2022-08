L’état stable de Raju Srivastav confirme sa fille, Antara; Ravi Kishan envoie de l’aide [Read Report]

Raju Srivastav a subi une crise cardiaque aujourd’hui dans la matinée et a été admis à l’AIIMS de Delhi. Maintenant, il a été rapporté qu’il est stable sous la supervision des médecins. Il semble qu’il s’entraînait au gymnase lorsqu’il a commencé à se plaindre de se sentir mal à l’aise. Ils l’ont transporté d’urgence à l’hôpital. Alors que certains rapports disent qu’il s’agit d’un arrêt cardiaque, d’autres soutiennent qu’il s’agit d’une crise cardiaque. Sa fille Antara a déclaré à ETimes qu’elle ne pouvait pas confirmer s’il s’agissait d’une crise cardiaque légère ou non. Elle a dit que leur mère s’envolait pour Delhi et devrait être là dans quelques heures.

D’autre part, Ravi Kishan a déclaré qu’il avait envoyé son secrétaire personnel à l’hôpital pour surveiller la santé de Raju Srivastav. L’acteur – politicien est maintenant à Londres. Il surveille également les débats. Il a été cité comme disant: “Je suis à Londres mais j’ai envoyé mon secrétaire personnel à l’hôpital. Je l’ai envoyé pour s’occuper de Raju car je reçois toutes les mises à jour sur la santé. Je prie pour son rétablissement rapide. ”

Sa fille Antara a déclaré que Raju Srivastav se porte bien sous l’observation des médecins de l’AIIMS. Ses enfants sont à Mumbai en ce moment. Raju Srivastav, 58 ans, est l’un des comédiens les plus reconnus en Inde. Il est connu sous le nom de Gajodhar parmi ses fans.

Raju Srivastav a commencé sa carrière à la télévision avec The Great Indian Laughter Challenge. Le spectacle était un super hit. Plus tard, il a continué à faire des spectacles comme Comedy Nights avec Kapil, Bigg Boss, Nach Baliye et Comedy Ka Maha Muqabla. Il vient de Kanpur. Le talentueux comédien est issu d’une famille de poètes. Cette nouvelle est en effet réconfortante pour les fans de Raju Srivastav.