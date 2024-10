L’État sollicite des commentaires sur les programmes visant à réduire les factures de services publics et à réduire la pollution

12 octobre — WILKES-BARRE — Le Département de la protection de l’environnement de Pennsylvanie (DEP) organise des séances d’écoute pour recueillir les commentaires du public sur deux programmes de 129 millions de dollars qui aideront les propriétaires à réduire leurs coûts énergétiques.

Les programmes de remise sur l’efficacité énergétique et de remise sur l’électrification et les appareils électroménagers de la maison rembourseront les propriétaires pour les améliorations éconergétiques admissibles, ce qui rendra les projets de rénovation domiciliaire tels que l’étanchéité à l’air et l’installation d’isolation plus abordables et réduira les coûts des services publics à long terme.

« Grâce à l’administration Biden-Harris et à l’Inflation Reduction Act, les résidents de Pennsylvanie auront la possibilité de réduire leurs factures de services publics et de contribuer à lutter contre le changement climatique », a déclaré la secrétaire par intérim du DEP, Jessica Shirley. « Le DEP sollicite les commentaires des Pennsylvaniens ordinaires, des propriétaires d’immeubles multifamiliaux et des entrepreneurs en CVC pour aider à guider le développement du programme. Nous voulons avoir de vos nouvelles. »

Le DEP sollicite des commentaires sur la conception de deux programmes afin qu’ils puissent mieux servir les résidents et les communautés de Pennsylvanie.

—La remise sur l’efficacité énergétique domestique encourage les améliorations de l’efficacité énergétique grâce à l’étanchéité à l’air, à l’isolation, au chauffage, à la ventilation et à la climatisation, et plus encore. La Pennsylvanie vise à donner la priorité au financement de projets de logements multifamiliaux abordables grâce à ses remises sur l’efficacité domestique.

—Le rabais pour l’électrification et les appareils électroménagers offrira des rabais par unité aux familles à revenu faible ou modéré afin d’encourager l’adoption de pompes à chaleur pour le chauffage et la climatisation des locaux ; chauffe-eau à pompe à chaleur; lecteurs de vêtements par pompe à chaleur ; et les cuisinières, tables de cuisson, cuisinières ou fours électriques. Les fonds de remise peuvent également être utilisés pour couvrir les centres de service de charge électrique, le câblage, l’isolation, l’étanchéité à l’air et les produits de ventilation mécanique.

La législation renforcerait la surveillance du Bureau de la protection financière des consommateurs

Le représentant américain Dan Meuser, R-Dallas, a récemment co-parrainé le HR 9877 – la loi sur l’intégrité budgétaire du CFPB, une législation bipartite visant à améliorer la transparence et la responsabilité au sein du Bureau de protection financière des consommateurs (CFPB).

Meuser a déclaré que cette législation est financièrement et judiciairement responsable en garantissant la transparence des fonds alloués au CFPB tout en freinant la tendance de l’agence à outrepasser son autorité légale.

Lorsque le CFPB opère au-delà de son champ d’application prévu, Meuser a déclaré qu’il crée un environnement réglementaire lourd qui peut conduire à des règles plus strictes affectant de manière disproportionnée les petites entreprises, qui manquent souvent de ressources pour répondre à des exigences de conformité complexes.

Étant donné que le CFPB est financé par la Réserve fédérale, Meuser a déclaré qu’il est soumis à une surveillance limitée du Congrès, ce qui peut entraîner des décisions qui négligent les défis uniques auxquels les petites entreprises sont confrontées.

Plus tôt cette année, Meuser a signé une lettre demandant pourquoi le CFPB continue de demander des transferts importants à la Réserve fédérale alors qu’elle dispose déjà d’un montant important de fonds inutilisés – 203 millions de dollars à la fin de l’exercice 2023. Meuser a déclaré que ce solde important soulève des inquiétudes quant à savoir si l’agence reste dans les limites financières prévues. L’accumulation par le CFPB d’importants fonds inutilisés, tout en continuant à en demander davantage, fait soupçonner qu’il pourrait créer une « caisse noire » pour échapper au contrôle du Congrès.

« Pour prospérer, les petites entreprises dépendent de réglementations claires et équitables », a déclaré Meuser. « La mission de protection des consommateurs du CFPB ne devrait pas être utilisée pour tirer parti d’une autorité bureaucratique incontrôlée. Cette législation continue de plaider en faveur d’une surveillance stricte pour prévenir l’utilisation abusive des fonds et garantir que le CFPB adhère strictement à ses responsabilités légales tout en soutenant les petites entreprises par des moyens équitables et équitables. des réglementations raisonnables. »

Le HR 9877 a été renvoyé au Comité des services financiers pour un examen plus approfondi.

L’inscription ouverte à Medicare commence le 15 octobre

Le Département du vieillissement de Pennsylvanie (PDA) a rappelé cette semaine aux personnes âgées que la période d’inscription annuelle ouverte pour les bénéficiaires de Medicare débutera le 15 octobre et se terminera le 7 décembre.

Toute nouvelle couverture sélectionnée ou modification des prestations existantes entrera en vigueur le 1er janvier 2025.

Lors de l’inscription ouverte, les nouveaux bénéficiaires de Medicare peuvent s’inscrire à la couverture des médicaments sur ordonnance et aux plans de santé de Medicare pour compléter Medicare, et les bénéficiaires actuels de Medicare peuvent examiner et adhérer, changer ou abandonner Medicare Advantage ou la couverture des médicaments sur ordonnance afin qu’ils répondent mieux à leurs besoins.

Pour aider les bénéficiaires de Medicare à comprendre leurs options, le département propose des conseils gratuits et objectifs en matière de prestations de santé par le biais de Pennsylvania Medicare Education and Decision Insight, également connu sous le nom de PA MEDI.

Disponibles dans les 52 agences régionales sur le vieillissement (AAA) de Pennsylvanie, les conseillers PA MEDI peuvent aider les bénéficiaires de Medicare à comparer les plans, les aider à s’inscrire à un nouveau plan et évaluer l’éligibilité à l’un des programmes d’économies Medicare de Pennsylvanie.

Les changements apportés à Medicare en 2025 incluent un nouveau plafond de 2 000 $ pour les médicaments sur ordonnance, l’élimination de l’écart de couverture en « beignet » pour les médicaments sur ordonnance, un plan de paiement facultatif pour répartir les coûts des médicaments, et Medicare Part B couvrira désormais les pré-médicaments. Prophylaxie d’exposition (PrEP) pour la prévention du VIH sans quote-part ni franchise.

« Si une personne âgée n’a pas revu son plan Medicare au cours des dernières années, c’est peut-être le moment de s’enregistrer », a déclaré Susan Neff, directrice de PA MEDI. « PA MEDI peut aider les personnes âgées à comparer tous les aspects des régimes Medicare Advantage et des régimes de médicaments sur ordonnance en examinant les coûts globaux, les réseaux de prestataires, les prestations supplémentaires, les exigences d’autorisation préalable et les formulaires de médicaments. »

Les individus peuvent en savoir plus sur PA MEDI, les événements et les programmes, ou devenir bénévoles sur le site Web du Département du vieillissement ou en appelant la ligne d’assistance PA MEDI au 1-800-783-7067, du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h.

1,5 million de dollars disponibles pour les collèges et universités pour lutter contre les agressions sexuelles

Le ministère de l’Éducation de Pennsylvanie a annoncé cette semaine que 1,5 million de dollars de subventions « It’s On Us PA » seraient disponibles pour les collèges, universités et autres écoles postsecondaires de Pennsylvanie pour aider à lutter contre les agressions sexuelles sur les campus.

« Les collèges et universités de Pennsylvanie devraient être des lieux où les apprenants peuvent développer leurs connaissances et leurs compétences tout en se développant mentalement, émotionnellement et physiquement », a déclaré le secrétaire à l’Éducation, le Dr Khalid N. Mumin. « Les étudiants méritent d’apprendre dans un environnement sain et encourageant, exempt de menaces et de préjudices, et les subventions It’s On Us aident les établissements postsecondaires à assurer la sécurité des étudiants afin qu’ils puissent se concentrer sur l’apprentissage et l’obtention de leurs diplômes.

Les demandes de subvention sont disponibles sur le site Web du ministère de l’Éducation de Pennsylvanie. Les candidatures seront acceptées jusqu’à 23 h 59 le 28 octobre 2024.

Les établissements et écoles éligibles comptant 10 000 étudiants ou moins peuvent demander jusqu’à 40 000 $ ; ceux qui comptent plus de 10 000 étudiants peuvent demander jusqu’à 60 000 $. Les écoles de carrière privées agréées qui n’offrent pas de diplômes associés spécialisés peuvent demander jusqu’à 10 000 $.

Les établissements utilisent les fonds des subventions pour mettre en œuvre des stratégies sur leurs campus afin d’atteindre les objectifs de la campagne It’s On Us PA, qui comprennent :

—Améliorer les systèmes de sensibilisation, de prévention, de signalement et de réponse concernant la violence sexuelle dans les écoles, les collèges et les universités afin de mieux servir tous les étudiants.

—Supprimer ou réduire les obstacles qui empêchent les survivants de violences sexuelles de signaler et/ou d’accéder à des ressources vitales en créant un processus de signalement plus cohérent et plus responsabilisant pour les étudiants survivants de violences basées sur le genre.

— Faire preuve d’un leadership significatif, proactif et durable pour changer la culture du campus en mettant les dirigeants de l’éducation de Pennsylvanie au défi – y compris les présidents de collèges et d’universités – ainsi que les étudiants, les enseignants, les professeurs, le personnel, les familles et les communautés de s’engager à améliorer le climat de leurs établissements.

Les législateurs co-organiseront un événement de reconnaissance des anciens combattants à Misericordia

Le représentant Mike Cabell (R-117), ainsi que la sénatrice Lisa Baker (R, D-20) et le représentant Aaron Kaufer (R-120), co-animeront à nouveau une cérémonie et une exposition de reconnaissance des anciens combattants le samedi 11 novembre. .2, à l’Université Misericordia.

« L’événement que nous avons organisé en novembre dernier a attiré une forte participation, et nous nous attendons à ce que le taux de participation soit similaire cette année », ont déclaré les législateurs. « C’est notre petite façon de reconnaître le service et le sacrifice de nos anciens combattants locaux. L’événement offre également l’occasion de se renseigner sur les divers programmes et services qui leur sont offerts dans notre région. »

La journée débutera à 10 heures par une cérémonie spéciale de reconnaissance des anciens combattants au théâtre Lemmond de l’université. Ensuite, les vétérans pourront s’arrêter à Insalaco Hall, où des dizaines de vendeurs seront rassemblés jusqu’à 13 heures.

De plus, le centre mobile des anciens combattants du ministère américain des Anciens Combattants sera disponible dans le parking du théâtre pour fournir des services de conseil.

Les participants à l’Expo peuvent également éliminer en toute sécurité tous les médicaments périmés ou inutilisés dans la boîte de dépôt de médicaments parrainée par le bureau du procureur du comté de Luzerne.

Les événements sont ouverts à tous les anciens combattants résidant dans le comté de Luzerne. Les anciens combattants peuvent amener leur conjoint ou un invité.

L’inscription est obligatoire. Pour confirmer votre présence, contactez le bureau du représentant Cabell au 570-675-6000 ou le bureau du représentant Kaufer au 570-283-1001. La date limite d’inscription est le vendredi 25 octobre.

Contactez Bill O’Boyle au 570-991-6118 ou sur Twitter @TLBillOBoyle.