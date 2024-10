La Norvège cherche à protéger les mineurs de 15 ans et moins contre les « contenus préjudiciables », a déclaré le Premier ministre Jonas Gahr Store.

La Norvège a annoncé son intention d’augmenter la limite d’âge pour l’utilisation des médias sociaux de 13 à 15 ans et d’introduire des contrôles beaucoup plus stricts, afin de répondre aux préoccupations concernant l’influence de l’activité en ligne sur les jeunes utilisateurs.

Le pays scandinave a intensifié sa campagne contre les géants de la technologie qui, selon le Premier ministre norvégien Jonas Gahr Store, sont « opposé au cerveau des petits enfants. » Les nouvelles règles empêcheraient également les entreprises technologiques telles que Netflix et d’autres abonnements au streaming de collecter des données personnelles sur des mineurs de moins de 15 ans.

La mesure vise à protéger les enfants du « le pouvoir des algorithmes » Magasin expliqué.

L’âge minimum actuel pour utiliser les médias sociaux en Norvège est de 13 ans mais, malgré cette restriction, plus de la moitié des enfants de neuf ans utilisent les médias sociaux, selon l’autorité des médias du pays.

« Cela envoie un signal assez fort. Les enfants doivent être protégés des contenus préjudiciables sur les réseaux sociaux. » Store a déclaré mercredi au média local VG.

« Nous savons que c’est une bataille difficile, car il existe des forces puissantes ici, mais c’est aussi là que la politique est nécessaire. »

L’initiative comprend la modification de la loi sur les données personnelles et la mise en œuvre d’un système de vérification de l’âge pour les plateformes de médias sociaux, dans le but de protéger les enfants contre les contenus en ligne préjudiciables.















Tout en admettant que les médias sociaux peuvent offrir aux enfants solitaires un sentiment de communauté, le Premier ministre a déclaré que c’est également « abusé par l’industrie » et a mis en garde contre la domination des algorithmes sur l’expression de soi.

« Cela peut amener les enfants à devenir déterminés et apaisés parce que tout se passe si vite à l’écran », Dit le magasin.

Le ministre de la Famille, Kjersti Toppe, a ajouté que cette mesure vise à soutenir les parents.

« Les parents ne peuvent pas rester seuls dans une bataille contre les géants de la technologie. C’est pourquoi nous envisageons une législation plus stricte. dit-elle, ajoutant qu’il s’agissait de « donner aux parents la confiance nécessaire pour dire non. Beaucoup de parents le souhaitent, mais ne s’en sentent pas capables.

Cette décision intervient alors que plusieurs pays, dont la France, les États-Unis et l’Australie, introduisent également des réglementations dans le but de réduire la dépendance aux écrans et de protéger les mineurs contre l’accès à des contenus inappropriés.

Plus tôt cette année, 200 écoles en France ont commencé à tester un « pause numérique » qui empêche les élèves de moins de 15 ans d’utiliser leur smartphone pendant les heures de classe.

En Russie, des restrictions similaires sont entrées en vigueur en septembre, interdisant aux élèves d’utiliser leur téléphone portable dans les écoles, sauf en cas d’urgence impliquant un risque pour la santé ou la vie.