L’État s’apprête à investir dans la main-d’œuvre des services à la personne – Shaw Local

L’argent ne résout pas tous les problèmes. Peut-être même pas la plupart des problèmes. Mais lorsque les finances entravent considérablement les progrès, les liquidités peuvent être correctives.

Dans le cadre d’une courte série examinant les lois des États entrant en vigueur le 1er janvier, compte tenu Projet de loi du Sénat 3925, qui déclarent la sénatrice Laura Fine, D-Glenview, présentée en janvier. Le Sénat a approuvé, 51-0, le 24 février et la Chambre, 109-0, le 31 mars. La signature du gouverneur le 10 juin signifie que la Commission d’aide aux étudiants de l’Illinois peut accorder des subventions de remboursement de prêt aux personnes titulaires d’un diplôme universitaire et travaillant pour un agence de services à la personne qui est sous contrat ou subventionnée par une agence d’État.

Les candidats peuvent se qualifier pour quatre subventions annuelles avec des montants maximums liés au diplôme de la personne : 3 000 $ pour un diplôme d’associé, 15 000 $ pour un baccalauréat et 25 000 $ pour tout diplôme d’études supérieures. Il existe une option annuelle de 5 000 $ liée aux licences professionnelles. Les candidats doivent déjà avoir 24 mois consécutifs d’emploi qualifié sans défaut de prêt étudiant. Accepter la bourse, c’est accepter de rester dans le même emploi pendant un an.

Scott T.Holland

“Bien qu’il soit nécessaire que les professionnels des services sociaux aient des diplômes spécialisés pour travailler avec les communautés à risque, une éventuelle dette étudiante ne devrait pas dissuader les étudiants intéressés”, Bien dit en juin. “Ce programme de remboursement de prêt contribuera à faire en sorte que les frais de scolarité ne soient plus un obstacle financier lors de la poursuite d’une carrière dans les services sociaux.”

Lancé en 1997, l’État Département des services sociaux emploie directement 13 000 personnes se concentrant sur les troubles du développement, la petite enfance, les services familiaux et communautaires, la santé mentale, la réadaptation et la toxicomanie. Des milliers d’autres Illinoisiens sont employés dans ces domaines, et nous bénéficions tous de leur travail en aidant les personnes dans le besoin.

Comme un projet de loi sur les anciens combattants discuté le 22 décembre, ce plan est également soumis à des crédits, ce qui le rend intéressant à surveiller lors du processus budgétaire du printemps.

CONFIGUREZ VOTRE DVR : Si la diffusion de la parade des roses ne fait pas partie de votre tradition du Nouvel An, voici deux conseils rapides : premièrement, la parade est en fait le 2 janvier 2023, afin d’éviter le dimanche, et deuxièmement, cela marque l’inauguration de l’Office du tourisme de l’Illinois. apparition dans la procession de Pasadena. Selon un communiqué de presse, le char mesure 24 pieds de haut, comprend près de 30 000 fleurs et a nécessité environ 22 000 heures de bénévolat.

Grace Kinstler, originaire de Chicago, troisième “American Idol” en 2021, interprétera sa chanson “Leo” sur le char, qui regorge d’iconographie de l’Illinois, y compris la sculpture Cloud Gate et un hommage au Shawnee National Forest Garden of the Gods incorporant une cascade qui coule. L’oiseau, l’insecte et la fleur de l’État sont présentés, tout comme un panneau de la Route 66 faisant référence à Pontiac et, en tête, une réplique du buste en bronze de la tombe d’Abraham Lincoln à Springfield, avec un nez décoloré.

