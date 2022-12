L’État recherche des écoles qui progressent en matière d’éducation et de gestion vertes – Shaw Local

Le conseil de l’éducation de l’État de l’Illinois a annoncé mercredi qu’il acceptait les candidats au prix des écoles du ruban vert de l’Illinois.

Le prix est décerné en association avec l’Illinois Green Alliance.

Les écoles qui ont utilisé les meilleures pratiques en matière d’efficacité énergétique, de gestion de l’eau et des déchets, d’environnements scolaires sains et d’éducation environnementale sont éligibles. Des informations sur le processus de candidature sont disponibles sur le site Web de l’ISBE. La date limite pour postuler est le 9 janvier.

Le Community High School District 99 à Downers Grove a remporté l’année dernière pour ses efforts visant à réduire l’impact environnemental et les coûts des services publics, ainsi que ses efforts pour améliorer la santé et le bien-être et assurer une éducation à la durabilité.

La candidature gagnante est soumise au Département américain de l’éducation pour un prix national.

“Les écoles qui consacrent du temps, de l’attention et des ressources aux initiatives vertes jouent un rôle si important dans l’éducation de nos élèves et dans leur avenir”, a déclaré la surintendante d’État à l’éducation, Carmen Ayala.

Ayala a déclaré que les programmes enseignent aux étudiants de l’Illinois à être de bons intendants et à promouvoir le bien-être.