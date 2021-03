Un soignant s’occupe d’un bébé à la garderie Dottie’s Family Child Care dans le quartier Dorchester de Boston, Massachusetts, le 17 mars | Craig F.Walker / Le Boston Globe via Getty Images

Les choses empirent. Voici ce dont les fournisseurs ont besoin maintenant.

Deborah Corley Marzett n’a pas manqué une journée de travail depuis le début de la pandémie.

Lorsque les fournitures comme le papier hygiénique et les essuie-tout étaient rares, le fournisseur de services de garde familiale était debout avant l’aube pour faire la queue au magasin. Lorsque les écoles ont été fermées et que les enfants plus âgés ont commencé à venir chez elle pour un apprentissage à distance, elle a acheté de nouvelles tables et a amélioré son Internet afin qu’ils puissent zoomer sur leurs leçons. Lorsque Covid-19 a introduit de nouvelles exigences en matière de ventilation, elle a fermé son porche pour construire un endroit sûr où les enfants pourraient jouer avec beaucoup de circulation d’air.

Mais rien de tout cela n’était bon marché. Internet coûte à lui seul 100 dollars par mois, a déclaré Marzett à Vox. Et obtenir une aide financière a été une lutte constante. Lorsqu’elle est allée demander un prêt PPP, il était difficile d’obtenir simplement des informations auprès de la banque. Elle a finalement reçu un prêt aux petites entreprises, mais elle a peur de toucher à l’argent: «Je n’ai pas les moyens de rembourser ce prêt», a-t-elle déclaré.

Pour les fournisseurs à domicile comme elle, «pour chaque centime que nous gagnons, cela sert à soutenir nos maisons», a déclaré Marzett. «Nos entreprises sont nos maisons.»

Alors que Marzett a pu rester ouverte, les pressions de la pandémie – l’augmentation des coûts, associée à la baisse des inscriptions alors que les parents retirent leurs enfants de la garde – ont poussé de nombreuses entreprises comme la sienne à fermer. En Californie, où habite Marzett, 2160 services de garde d’enfants ont fermé définitivement depuis le début de la pandémie, une perte d’environ un tiers de toutes les places pour enfants de l’État, Kim Kruckel, directeur exécutif du Child Care Law Center basé en Californie, dit Vox. La même tendance est évidente dans tout le pays: on estime que 20 000 garderies ont fermé leurs portes à travers le pays depuis le début de la pandémie.

Pour ceux qui restent, l’aide est à l’horizon, avec près de 40 milliards de dollars réservés pour la garde d’enfants dans le cadre du Plan de sauvetage américain récemment adopté. Mais cet argent passera par les gouvernements des États, qui doivent encore distribuer les fonds équitablement et efficacement à des centaines de milliers de très petites entreprises qui manquent souvent de comptables ou même de comptes bancaires – et qui ont souvent été mal servies par les programmes gouvernementaux dans le passé. .

Afin d’éviter davantage de fermetures et d’aider les fournisseurs à atteindre leurs limites par Covid-19, l’argent doit sortir rapidement. «Nous n’en avons pas besoin trois, quatre, cinq mois plus tard», a déclaré Marzett. «Nous en avons besoin maintenant.»



Gracieuseté de Deborah Corley Marzett Dispensateur / dispensatrice de soins de jour en famille Deborah Corley Marzett.

La pandémie a fermé des milliers de programmes de garde d’enfants et en a laissé d’autres en crise

Pour les fournisseurs de services de garde en période de pandémie, les chiffres sont sombres. Dans une enquête menée en décembre par l’Association nationale pour l’éducation des jeunes enfants, 81 pour cent des prestataires ont déclaré avoir perdu leurs inscriptions au cours de l’année écoulée, avec une baisse moyenne de près d’un tiers. Lorsque Covid-19 a commencé à se répandre dans tout le pays au printemps dernier, de nombreux programmes de garde d’enfants ont fermé temporairement, perdant parfois de l’argent pour les frais de scolarité. Même lors de leur réouverture, certaines familles n’ont pas renvoyé leurs enfants en raison de préoccupations concernant le virus. Pendant ce temps, de nombreux parents – en particulier les femmes noires et latines et les parents occupant des emplois à bas salaire – ont été licenciés dans la crise économique déclenchée par la pandémie et n’ont plus les moyens de payer pour la garde d’enfants.

Et tandis que les inscriptions ont diminué, les coûts ont augmenté – 91% ont déclaré des dépenses supplémentaires pour les produits de nettoyage et 73% ont déclaré avoir payé plus pour les EPI. Alors que certains États ont offert de l’aide pour les paiements de loyer et d’hypothèque et d’autres coûts, 42 pour cent des fournisseurs ont déclaré qu’ils s’étaient endettés en inscrivant les dépenses du programme sur leurs cartes de crédit personnelles.

Cette combinaison de moins d’argent entrant lorsque les enfants abandonnent et plus d’argent dépensé pour les soins nécessaires pendant une pandémie, a poussé les finances des programmes au point de rupture. Alors que des données complètes à l’échelle nationale sont encore difficiles à trouver, entre 7 et 10% des prestataires ont probablement fermé leurs portes définitivement, a déclaré à Vox Rasheed Malik, analyste politique principal pour la politique de la petite enfance au Center for American Progress.

Pour les travailleurs, cela signifiait des licenciements – 166800 personnes de moins travaillaient dans les services de garde d’enfants en décembre 2020 qu’en décembre 2019, selon le rapport Hechinger. C’est particulièrement préoccupant étant donné que de nombreux travailleurs de la garde d’enfants vivaient chèque de paie avant que la pandémie ne frappe, gagnant en moyenne moins de 11 $ l’heure et utilisant souvent des coupons alimentaires ou d’autres aides publiques pour joindre les deux bouts.

Pour les familles, en particulier les parents qui recherchent à nouveau du travail avec la réouverture des économies locales, cela signifie un manque d’accès aux soins. Cela est particulièrement vrai dans les déserts de garde d’enfants américains – les nombreuses régions du pays où il y a trois enfants ou plus pour chaque place de garderie disponible – et qui sont situés de manière disproportionnée dans les zones à faible revenu, comme l’a récemment rapporté Lily. En 2018, 51% des Américains – et 58% des familles Latinx, 60% des familles rurales et 55% des familles à faible revenu – vivaient dans un désert de garde d’enfants.

Et ces chiffres ont presque certainement augmenté pendant la pandémie, car les programmes dans les zones à faible revenu ont été touchés de manière disproportionnée par la hausse des coûts et la baisse des inscriptions. Par exemple, alors que les programmes destinés aux familles à revenu élevé pourraient augmenter les prix pour couvrir les coûts, ceux qui desservent les communautés à faible revenu ne pourraient pas faire de même, a déclaré Malik – parce que les familles de la région ne peuvent tout simplement pas se permettre de payer plus. Pendant ce temps, des niveaux plus élevés de chômage parmi les parents à faible revenu – en particulier les femmes noires et latines -, associés à des taux élevés de Covid-19 en noir, en Latinx et dans d’autres communautés de couleur, signifient que plus de familles dans ces communautés retirent leurs enfants de la garde d’enfants. «Il y avait vraiment une tempête parfaite de conditions pour les services de garde d’enfants», a déclaré Malik.

Tout cela signifie que ceux qui ont déjà eu du mal à trouver des services de garde avant la pandémie pourraient vivre une période encore plus difficile dans les mois à venir. «Ce sont les gens qui sont toujours les plus touchés quand quelque chose se passe dans ce pays» qui sont les plus touchés par les fermetures de garderies, a déclaré à Vox Shantel Meek, directeur fondateur du Children’s Equity Project à l’Arizona State University. «Les groupes qui sont déjà les plus marginalisés vont avoir le plus de difficultés.»

L’American Rescue Plan peut aider, mais les États doivent travailler pour atteindre ceux qui en ont le plus besoin

Aussi désastreuse que soit la situation pour de nombreux prestataires, il y a aussi une nouvelle source d’espoir: le plan de sauvetage américain, signé par le président Joe Biden plus tôt ce mois-ci, fournit 39 milliards de dollars pour la garde d’enfants – 15 milliards de dollars pour étendre le bloc existant de garde d’enfants et de développement. Programme de subventions et 24 milliards de dollars pour créer un nouveau fonds de stabilisation pour les fournisseurs.

C’est une bouée de sauvetage cruciale pour une industrie en crise, disent les défenseurs et les experts. «L’industrie des services de garde et la main-d’œuvre des garderies réclament ces dollars depuis près d’un an maintenant», a déclaré Malik. «C’est une première étape très importante pour nous de sauver bon nombre de ces programmes.»

Mais le soulagement ne se fera pas du jour au lendemain. Pour que l’argent parvienne aux fournisseurs, il devra passer par les États, qui auront une grande latitude pour décider de la meilleure façon de le dépenser. Une partie prendra la forme de subventions élargies pour les familles pour les aider à payer la garde d’enfants (ce qui aide également les prestataires qui dépendent des subventions à fonctionner). Et une partie de ce sera des subventions directes aux prestataires eux-mêmes pour aider à faire face à l’augmentation des coûts et à la baisse des inscriptions causées par la pandémie.

Mais lorsque l’argent commencera à sortir, les États devront s’assurer qu’il parvient réellement aux fournisseurs qui en ont le plus besoin – et pas seulement aux programmes les plus importants, ou à ceux dont les propriétaires sont les mieux à même de faire face à la bureaucratie d’État. Ce processus sera difficile car les programmes de garde d’enfants sont souvent des «microentreprises minuscules», comme l’a dit Kruckel, avec une ou une poignée de personnes qui font tout, de la garde des enfants à la tenue des livres – et travaillent de longues heures pour le faire. Dans le passé, les programmes de secours Covid-19 n’ont pas réussi à atteindre bon nombre de ces entreprises. Le processus de demande de prêt PPP, par exemple, «exigeait des tonnes de documents d’enregistrement de la paie, des projections de vos revenus passés et futurs», a déclaré Kruckel. «Ce ne sont tout simplement pas des pratiques qui sont nécessaires au quotidien pour ces petits programmes de garde d’enfants.

En revanche, toute demande de secours dans le cadre de l’American Rescue Plan devra être simple et directe, et traduite en plusieurs langues, a déclaré Kruckel, car une grande partie des fournisseurs de services de garde d’enfants sont des immigrants qui parlent l’anglais comme langue seconde. Ces processus de candidature relèveront également des États, dont certains ont eu du mal à fournir des informations dans plusieurs langues pendant le déploiement du vaccin.

Il ne suffit pas que les gouvernements des États rendent simplement l’argent disponible – ils doivent tendre la main et en parler aux gens. Cela a été un problème dans le passé. La Californie, par exemple, a pris des mesures pour aider les prestataires pendant la pandémie en versant des subventions en fonction de l’inscription et non de la fréquentation – de sorte que si un enfant était inscrit mais ne fréquentait pas en raison de préoccupations concernant Covid-19, le programme pourrait toujours obtenir de l’argent. Mais les agences qui gèrent le financement de la garde d’enfants de l’État n’ont pas toujours transmis ces informations aux fournisseurs, a déclaré Marzett, ce qui signifie qu’elles n’ont pas obtenu les fonds auxquels elles avaient droit.

Lorsqu’il s’agit d’obtenir des informations précises, «les fournisseurs doivent compter sur les fournisseurs», a déclaré Marzett.

Pour s’assurer que ceux qui en ont le plus besoin reçoivent réellement l’argent auquel ils ont droit, les États devront mener des actions de sensibilisation ciblées. «Souvent, les prestataires qui appartiennent aux communautés de couleur, en particulier les communautés de couleur à faible revenu, sont moins connectés, ont moins accès aux ressources», a déclaré Meek. «Les États vont devoir travailler très dur pour s’adresser à eux en premier.»

Cela signifiera travailler avec des groupes communautaires et d’autres réseaux qui sont connectés à des fournisseurs sur le terrain, a déclaré Meek, «pour s’assurer que cet argent est distribué équitablement, et non de la manière dont l’argent en Amérique est toujours distribué, avec ceux qui sont sur le terrain. les marges sont les plus faibles et les durent en dernier. »

Les 39 milliards de dollars du plan de sauvetage américain ne sont que le début. Les nombreux déserts de garde d’enfants du pays nous rappellent que le système était en panne bien avant que Covid-19 ne frappe, et les défenseurs disent que sa réparation nécessitera un investissement fédéral chaque année, pas seulement aujourd’hui. «Nous ne pouvons jamais revenir à une époque où notre gouvernement fédéral n’accorde pas chaque année une allocation sérieuse en dollars à la garde d’enfants», a déclaré Kruckel.

Pendant la campagne électorale, Biden a présenté un plan de soins qui résoudrait certains des problèmes à long terme du système, augmentant la rémunération des fournisseurs et créant un système de crédits d’impôt et de subventions pour rendre les soins plus abordables pour les familles. La Maison Blanche serait en train d’élaborer un plan législatif qui pourrait inclure certaines de ces priorités. Mais une telle législation est sûre de faire face à des obstacles au Congrès – et parmi un public américain qui, historiquement, n’a pas valorisé la garde d’enfants.

Pourtant, la pandémie, qui a soudainement contraint de nombreux parents à assumer le rôle d’aidants à temps plein tout en travaillant à temps plein, a mis en lumière l’importance des fournisseurs de services de garde et le travail qu’ils font. Et maintenant, beaucoup disent qu’il est grand temps de prêter attention à leurs perspectives.

«Nous sommes ceux sur le terrain», a déclaré Marzett. «Pour réparer ce système défectueux, vous devez écouter les gens sur le terrain.»