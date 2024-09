L’État poursuit Express Scripts, alléguant son rôle dans la crise mortelle de la dépendance aux opioïdes

FRANCFORT, Kentucky — Le procureur général du Kentucky a poursuivi Express Scripts, affirmant que le grand gestionnaire de prestations pharmaceutiques était au centre d’une chaîne de distribution d’opioïdes qui a alimenté une crise de dépendance mortelle qui hante toujours son État.

Le procès que le procureur général Russell Coleman a déposé cette semaine devant le tribunal de l’État affirme que Express Scripts, basé à Saint-Louis, et ses organisations affiliées ont été de connivence avec les fabricants d’opioïdes dans des programmes de marketing trompeurs visant à augmenter les ventes de drogues addictives.

Le résultat a été une épidémie « d’overdoses et de décès causés par une offre excédentaire d’opioïdes inondant les communautés de la part de puissantes sociétés qui cherchaient à faire des profits aux dépens du public », indique la poursuite.

Express Scripts a répondu vendredi qu’il travaillait depuis longtemps pour lutter contre la surutilisation et l’abus d’opioïdes et qu’il « contesterait vigoureusement ces allégations sans fondement devant les tribunaux ».

Les poursuites judiciaires intentées par le gouvernement contre les gestionnaires de prestations pharmaceutiques constituent la dernière étape – et peut-être la dernière grande étape – dans les années de litiges liés à la pire épidémie de drogue que les États-Unis aient jamais connue.

Cette classe de drogues est liée à environ 75 000 décès aux États-Unis au cours des 12 mois se terminant le 30 avril. La plupart des décès de ces dernières années sont liés au fentanyl illicite et à d’autres opioïdes produits en laboratoire qui sont les drogues de choix de certains utilisateurs. et qui sont également mêlés à d’autres drogues illégales.

Le Kentucky est à l’épicentre de la crise, avec des taux de mortalité par surdose parmi les plus élevés du pays.

« Le rôle d’Express Scripts dans l’apparition de l’épidémie d’opioïdes a été largement caché au public », indique le procès du Kentucky. « Mais il est maintenant devenu clair que, au cours des deux dernières décennies, Express Scripts a joué un rôle clé en facilitant l’offre excédentaire d’opioïdes par un comportement intentionnel qui ne tenait pas compte des garanties nécessaires afin d’augmenter la prescription, la délivrance et la vente de médicaments sur ordonnance. opioïdes.

Les gestionnaires de prestations pharmaceutiques, ou PBM, gèrent une couverture des médicaments sur ordonnance pour les assureurs maladie et les employeurs qui offrent une couverture. Ils aident à décider quels médicaments figurent sur le formulaire d’un régime ou sur la liste des médicaments couverts. Ils peuvent également déterminer où les patients vont faire exécuter leurs ordonnances.

Depuis des années, les gestionnaires des prestations pharmaceutiques sont les cible de colère pour les politiciens, les patients et autres. Mais les PBM ont déclaré qu’ils jouaient un rôle important dans le contrôle des coûts des médicaments et qu’ils répercutaient la plupart des réductions qu’ils négociaient sur leurs clients.

En juin, L’Arkansas poursuivi deux gestionnaires de prestations pharmaceutiques, les accusant d’alimenter la crise des opioïdes dans cet État. La plainte a été déposée devant un tribunal d’État contre Express Scripts et Optum et leurs filiales.

Les fabricants de médicaments, les grossistes et les chaînes de pharmacies ont déjà fait face à des milliers de procès et ont réglé bon nombre d’entre eux dans le cadre d’une série d’accords qui pourraient valoir plus de 50 milliards de dollars à terme, la majeure partie de l’argent nécessaire devant être utilisée pour lutter contre la crise des surdoses et de la toxicomanie.

Les PBM et plusieurs plaignants du gouvernement échangent des dossiers en prévision d’une série de procès fédéraux qui auront lieu dans au moins un an. Ils pourraient constituer un tremplin pour des colonies.

Le procès du Kentucky contre Express Scripts et ses entités liées indique que l’État devrait recevoir 2 000 $ pour chaque violation délibérée de la loi sur la protection des consommateurs du Kentucky, ainsi que toute autre sanction que le tribunal juge appropriée. La plainte a été déposée devant le tribunal de circuit du comté de Jessamine à Nicholasville.

Coleman, un républicain, est le dernier d’une série de procureurs généraux du Kentucky des deux partis – y compris l’ancien procureur général et actuel gouverneur démocrate Andy Beshear – à saisir les tribunaux pour tenir les fabricants et distributeurs d’opioïdes responsables de ce qu’ils considéraient comme les entreprises. rôles dans la crise de dépendance.

Le prédécesseur de Coleman, le républicain Daniel Cameron, a obtenu plus de 800 millions de dollars pour le Kentucky dans le cadre d’accords avec des entreprises pour leur rôle dans la crise de la toxicomanie. La moitié de la population du Kentucky ira directement aux villes et aux comtés. Une commission supervise la répartition de la moitié de l’État.

Le dernier procès affirme qu’Express Scripts n’a pas signalé les volumes suspects d’opioïdes entrant dans le Kentucky. La société a également distribué des opioïdes par le biais de pharmacies de vente par correspondance sans contrôles efficaces, violant ainsi la loi du Kentucky et la loi fédérale, selon la poursuite.

« Express Scripts et les autres gestionnaires de prestations pharmaceutiques ont accumulé un niveau de pouvoir sans précédent, en l’utilisant pour promouvoir des pilules d’opioïdes et dissimuler des activités illégales », a déclaré Coleman jeudi dans un communiqué. « Ils doivent être tenus responsables d’avoir profité de la douleur des familles du Kentucky. »

Médicament décès par surdose au Kentucky a chuté de près de 10 % en 2023, marquant une deuxième baisse annuelle consécutive, mais les dirigeants des États affirment que le nombre de décès reste tragiquement élevé et que la lutte contre l’épidémie de drogue est loin d’être terminée. Près de 2 000 Kentuckiens sont morts l’année dernière des suites d’une overdose de drogue.

Coleman a récemment annoncé son intention de créer un programme de prévention des drogues à l’échelle de l’État destiné aux jeunes. Beshear affirme que le Kentucky est à l’avant-garde à l’échelle nationale en termes de nombre par habitant de lits résidentiels de traitement de la toxicomanie et de l’alcoolisme. À Washington, le leader républicain au Sénat, Mitch McConnell, a alloué d’énormes sommes d’argent fédéral à son État d’origine pour lutter contre ses problèmes de dépendance.

Geoff Mulvihill, rédacteur d’Associated Press à Cherry Hill, New Jersey, a contribué à ce rapport.