L’Etat palestinien est la solution « la plus fiable » au conflit avec Israël, selon la Russie | Sergueï Lavrov Actualités

Moscou a de « sérieuses questions » sur la politique occidentale à l’égard d’Israël, a déclaré le plus haut diplomate russe au chef de la Ligue arabe.

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a déclaré que la création d’un État palestinien était la solution « la plus fiable » pour la paix en Israël et que les combats à eux seuls ne garantiraient pas la sécurité.

Lavrov s’est entretenu lundi lors d’une conférence de presse avec le chef de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, qui s’est rendu en Russie après que le Hamas, le groupe palestinien qui dirige Gaza, a lancé une attaque surprise massive samedi.

Créer un « État palestinien qui vivrait côte à côte avec Israël… est la voie la plus fiable pour résoudre [the conflict]», a déclaré Lavrov.

« Nous ne pouvons pas être d’accord avec ceux qui disent que la sécurité ne peut être assurée que par la lutte contre le terrorisme. »

Il a déclaré que Moscou était « profondément préoccupé par la mort de centaines d’Israéliens et de Palestiniens et par le fait que le secteur de Gaza ait été déclaré cible des représailles israéliennes ».

Lavrov a déclaré que la Russie – au milieu de son offensive en Ukraine qui dure depuis près de 20 mois – avait de « sérieuses questions » sur la politique occidentale à l’égard d’Israël.

« Ils disent ça [fighting] doit être arrêté immédiatement, qu’Israël doit détruire les terroristes », a déclaré Lavrov.

«Mais cela avait déjà été fait auparavant… et jamais après que la situation se soit calmée, ils n’en sont pas arrivés à la conclusion que la raison principale [for the conflict] doit être éliminé », a-t-il déclaré.

« Le problème palestinien ne devrait pas être retardé davantage. »

Lavrov a déclaré plus tôt que la Russie et la Ligue arabe s’efforceraient de « mettre fin à l’effusion de sang » en Israël et à Gaza.

Aboul Gheit a, quant à lui, affirmé condamner « les violences, mais de toutes parts ».

« Nous exigeons la création de perspectives politiques et une résolution juste du conflit palestino-israélien », a-t-il déclaré.

Le Kremlin a déclaré lundi qu’il craignait qu’un acteur étranger n’entre dans le conflit après que les États-Unis aient rapproché leurs navires de guerre de leur allié Israël.

« Le risque que des forces tierces soient impliquées dans ce conflit est élevé », a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, cité par l’agence de presse TASS.

« Il est très important de trouver le plus rapidement possible les moyens d’avancer vers une sorte de processus de négociation afin de réduire cette escalade et de s’éloigner d’une solution militaire », a-t-il déclaré.