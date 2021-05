L’État offrira 116 millions de dollars en prix pour le vaccin contre le coronavirus

Bon vendredi en ce week-end férié ! Je vous souhaite à tous un bon Memorial Day lundi alors que nous honorons les femmes et les hommes qui ont perdu la vie en servant dans l’armée américaine. Fait intéressant (tel que rapporté par history.com): Le Memorial Day, qui a commencé dans les années qui ont suivi la guerre civile et est devenu un jour férié fédéral officiel en 1971, était à l’origine connu sous le nom de Decoration Day.

Juste un petit avertissement : Si vous êtes dans la région de Fresno et que vous prévoyez de passer du temps dans un parc de la ville, assurez-vous de ne pas y déranger les lézards car, croyez-le ou non, cela est contraire à la loi.

Je suis Winston Gieseke, rédacteur en chef de la philanthropie et des sections spéciales pour The Desert Sun à Palm Springs, et je suis sur le point d’enlever mon chapeau de travail et mon chillax. Mais d’abord, voici quelques-uns des gros titres d’aujourd’hui du Golden State.

Vous avez un ami qui souhaite que les nouvelles californiennes soient livrées gratuitement dans sa boîte de réception? Faites-leur savoir qu’ils peuvent s’inscrire via ce lien.

La Californie offrira 116 millions de dollars en prix pour le vaccin contre le coronavirus

Les Californiens seront éligibles pour un prix de 116,5 millions de dollars pour avoir reçu des vaccins contre le coronavirus, a annoncé jeudi le gouverneur Gavin Newsom, une aubaine visant à faire vacciner des millions de résidents de Golden State supplémentaires avant la réouverture complète de l’État le plus peuplé du pays le mois prochain.

La Californie n’est pas le premier État à offrir des prix pour les vaccins, bien que sa cagnotte soit la plus importante, tout comme le prix unique le plus précieux : 1,5 million de dollars.

La réouverture de l’État est fixée au 15 juin et ce jour-là, un tirage au sort sera organisé pour attribuer le premier prix à 10 personnes vaccinées. 30 autres personnes gagneront 50 000 $ chacune, ces dessins ayant lieu les 4 et 11 juin.

Toute personne de 12 ans et plus qui a reçu au moins une injection sera éligible, quel que soit son statut d’immigration, a déclaré Newsom. Les exceptions incluent les personnes incarcérées, les résidents non californiens et d’autres « catégories », telles que les personnes qui travaillent pour la loterie d’État.

Les personnes qui ont reçu au moins une photo sont déjà inscrites dans le registre pour le dessin, a-t-il ajouté.

Newsom a déclaré que d’autres idées arriveraient après le 15 juin, mais il n’a pas partagé de détails supplémentaires.

Initiative de paris sportifs, soutenue par les tribus californiennes, éligible au scrutin de 2022

Une initiative qui permettrait aux casinos tribaux californiens d’offrir des paris sportifs est devenue éligible au scrutin jeudi, après que plus d’un million de signatures ont été vérifiées par les responsables électoraux des comtés de l’État.

La mesure permettrait aux tribus reconnues par le gouvernement fédéral en Californie d’exploiter la roulette, les jeux de dés et les paris sportifs sur les terres tribales, à condition que les accords de jeu entre les États tribaux soient négociés avec le gouverneur et approuvés par la législature de l’État.

Les hippodromes privés des comtés d’Alameda, de Los Angeles, d’Orange et de San Diego seraient également autorisés à proposer des paris sportifs sur place pour les 21 ans et plus, à partir de 2022.

Les tribus californiennes ont versé des millions de dollars en contributions en espèces au comité de soutien de l’initiative, appelé Coalition to Authorize Regulated Sports Wagering.

Cependant, un certain nombre de salles de cartes et de casinos non tribaux se sont opposés à l’initiative, et la California Gaming Association, un groupe commercial de salles de cartes et de vendeurs agréés dans l’État, s’oppose à la mesure.

« Cette initiative ne légalisera pas les paris sportifs en Californie », a écrit Kyle Kirkland, président de l’association, dans une déclaration au Desert Sun. « Au lieu de cela, il étend le monopole non taxé des exploitants de casinos tribaux sur les jeux sans avantage pour les Californiens et donne la priorité à la richesse des exploitants de casinos tribaux par rapport aux besoins des communautés californiennes et de la santé publique. »

La mesure apparaîtra probablement sur les bulletins de vote en novembre 2022.

Suspect dans 91 fusillades sur l’autoroute accusé de tentative de meurtre

La semaine dernière, ce bulletin faisait état d’une série de fusillades sur l’autoroute 91. Cette semaine, le Los Angeles Times rapporte qu’un suspect a été arrêté.

Jesse Leal Rodriguez, un résident d’Anaheim âgé de 34 ans, a été arrêté à Riverside et inculpé de trois chefs de tentative de meurtre en lien avec une éruption de tirs de balles et de plombs sur l’autoroute.

Le procureur du comté de Riverside, Mike Hestrin, a déclaré dans une déclaration que Rodriguez avait également été inculpé de trois autres chefs d’agression par des moyens susceptibles de causer de graves blessures corporelles.

« Tir sur des véhicules en mouvement avec un pistolet BB ou un pistolet à plombs tout en circulant à grande vitesse sur nos routes ou autoroutes est incroyablement dangereux », a déclaré Hestrin. « Tir par les vitres des voitures pourrait facilement surprendre les conducteurs dans la circulation et provoquer un accident majeur. Nous sommes tous soulagés que personne n’ait été grièvement blessé par ces crimes. »

Rodriguez doit être traduit en justice mardi. Il risque une peine de 90 ans de prison à perpétuité s’il est reconnu coupable de tous les chefs d’accusation, a déclaré le procureur.

Dans d’autres nouvelles de l’autoroute, la récompense pour les informations sur les suspects dans le meurtre apparent d’un garçon de 6 ans dans le sud de la Californie est passée à 310 000 $, selon NBC News.

Les demandes de chômage ont augmenté en Californie la semaine dernière

Les demandes initiales d’allocations de chômage en Californie ont augmenté la semaine dernière par rapport à la semaine précédente, a annoncé jeudi le département américain du Travail.

Les nouvelles demandes, qui sont un indicateur de licenciements, sont passées à 71 787 au cours de la semaine se terminant le 22 mai, contre 70 282 la semaine précédente, a rapporté le département.

Il y a eu 203 262 nouvelles réclamations en Californie à la même époque l’année dernière.

Les demandes de chômage aux États-Unis, quant à elles, sont tombées à 406 000 la semaine dernière, en baisse de 38 000 demandes par rapport aux 444 000 la semaine précédente sur une base désaisonnalisée.

« Avec les entreprises moins contraintes par les restrictions, les dépôts devraient encore se relâcher et les embauches devraient reprendre à mesure que l’économie se rapproche de sa capacité normale », a déclaré par e-mail Rubeela Farooqi, économiste en chef des États-Unis chez High Frequency Economics.

Farooqi a noté que les nouvelles réclamations sont toujours élevées. Dans les mois qui ont précédé la pandémie, il y a eu environ 200 000 nouvelles demandes par semaine. Les nouvelles réclamations ont culminé pendant la pandémie avec plus de 6 millions de réclamations début avril, et ont lentement diminué, avec quelques bosses en cours de route, depuis lors.

Pendant ce temps, dans le comté de Monterey, les avocats et les responsables s’affrontent au sujet des notifications d’application de pesticides. Jeudi, Californians for Pesticide Reform, une coalition nationale d’organisateurs et de défenseurs de la base, a organisé un rassemblement sur les marches du bureau du commissaire à l’agriculture du comté de Monterey, appelant à une notification générale des applications de pesticides envisagées. Les défenseurs disent que savoir à l’avance quand les produits chimiques dangereux seront appliqués près de leurs maisons et de leurs écoles aiderait les résidents à se protéger et à protéger leurs familles.

Cependant, le plus haut responsable agricole du comté de Monterey dit qu’il pense que les défenseurs utiliseront les notifications pour enfermer les producteurs et les bureaux agricoles du comté dans le purgatoire légal, parcourant d’innombrables défis à ce que l’État et le gouvernement fédéral considèrent comme des applications de pesticides sûres et légales.

C’est tout, les gars. Passez un week-end de vacances en toute sécurité et en toute connaissance de cause. Nous serons de retour dans votre boîte de réception mardi avec les derniers titres.

En Californie est un tour d’horizon des nouvelles des salles de rédaction du réseau USA Today. Contribuent également : history.com, Los Angeles Times, NBC News.

En tant que rédacteur en chef de la philanthropie et des sections spéciales de The Desert Sun, Winston Gieseke écrit sur les organisations à but non lucratif, la collecte de fonds et les personnes qui redonnent dans la vallée de Coachella. Contactez-le à winston.gieseke@desertsun.com.