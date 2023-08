L’État nigérian assouplit le couvre-feu après le pillage d’entrepôts et de magasins

ABUJA, Nigéria (AP) – Les autorités de l’État d’Adamawa, dans le nord-est du Nigéria, ont assoupli le couvre-feu annoncé en réponse à ce qu’elles ont qualifié de pillage généralisé de magasins et d’entrepôts.

Le couvre-feu de 24 heures a été assoupli pour ne durer que du crépuscule à l’aube, a déclaré le gouverneur d’Adamawa Ahmadu Umaru Fintiri, selon un communiqué publié par son bureau.

Le gouverneur avait déclaré le couvre-feu en réponse à « l’escalade de la violence par des voyous attaquant des personnes et des entreprises » dans la capitale de l’État, a déclaré son porte-parole dans un communiqué antérieur. Il a allégué que les contrevenants avaient agressé des habitants de Yola en pénétrant par effraction dans des entreprises et des maisons et en « emportant des biens ».

Plusieurs politiques gouvernementales introduites par le président nigérian Bola Tinubu, qui a pris ses fonctions fin mai, ont encore plus pressé des millions de personnes aux prises avec la faim et la pauvreté dans la plus grande économie d’Afrique. Le gouvernement a mis fin à des décennies de subventions à l’essence, faisant plus que doubler le prix de l’essence et provoquant une flambée des prix des denrées alimentaires et d’autres produits essentiels.

Des images publiées sur les réseaux sociaux semblaient montrer des jeunes de Yola fuyant les magasins avec des sacs et des articles ménagers. Des forces de sécurité supplémentaires ont été déployées dans la ville, où la situation semblait calme dès lundi matin.

Le gouverneur de l’Adamawa a déclaré qu’au moins 90 suspects pris en flagrant délit de pillage avaient été arrêtés lundi soir.

« J’appelle les parents à remettre leurs pupilles déviantes et les biens volés aux agences de sécurité ou à faire face aux foudres de la loi » qui pourraient impliquer la démolition des maisons des personnes arrêtées », a déclaré le gouverneur.

