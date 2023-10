TUCSON, Arizona : Le numéro 11 de l’Oregon State a battu deux équipes du Top 25 de l’AP cette saison et est déjà éligible au bowl pour la troisième saison consécutive, poursuivant la trajectoire ascendante des Beavers sous la direction de l’entraîneur Jonathan Smith.

Une victoire samedi en Arizona donnera à l’Oregon State son meilleur départ depuis 2012, lorsque les Beavers ont atteint la 7e place du sondage.

Ces dernières années, un voyage à Tucson signifiait souvent une victoire.

Ce n’est pas le cas cette saison. Les Wildcats ont fait d’énormes progrès au cours de leur troisième saison sous la direction de l’entraîneur Jedd Fisch et viennent de remporter une victoire sur la route contre un adversaire classé.

“Nous voulons un peu d’énergie et d’enthousiasme pour ce que nous faisons, mais en fin de compte, chaque semaine, on ne sait jamais comment ces matchs vont se dérouler”, a déclaré Smith. « La seule chose que nous pouvons contrôler, c’est la façon dont nous nous préparons. Nous voulons disputer des matchs significatifs à la fin de l’année, et la seule façon d’y parvenir est de nous occuper des affaires dès maintenant.

Oregon State (6-1, 3-1 Pac-12) a suivi une saison 2022 de 10 victoires avec un début fulgurant cette année.

Le quart-arrière DJ Uiagalelei a donné aux Beavers un énorme coup de pouce dans leur jeu de passes, lançant pour 1 573 verges et 15 touchés. L’État de l’Oregon dispose du jeu au sol pour équilibrer son attaque, avec une moyenne de 5,46 verges par course, 13e au niveau national.

La défense des Beavers a été solide, limitant les équipes à 20 points par match, dont trois à un chiffre. L’État de l’Oregon a battu le n°13 de l’Utah plus tôt dans la saison et a battu le n°23 de l’UCLA avant son congé la semaine dernière.

L’Arizona (4-3, 2-2) semble être sur la même voie que l’Oregon State a commencé il y a quelques années.

Les Wildcats ont connu une saison avec une victoire lors de la première saison de Fisch, se sont améliorés à 5-7 la saison dernière et ont poursuivi leur ascension cette année.

L’Arizona a toujours une attaque puissante, mais dispose désormais d’une bien meilleure défense pour l’accompagner. Les Wildcats viennent de remporter une victoire de 44-6 contre le numéro 1 de l’époque. 19 de l’État de Washington, a amené le n ° 24 de la Californie du Sud à tripler la prolongation et a perdu contre l’État du Mississippi en prolongation.

“Si vous regardez la façon dont son équipe s’est développée, le type de football qu’elle joue, la marque de football qu’elle joue, je pense que nous avons des similitudes à cet égard”, a déclaré Fisch. «Nous croyons en beaucoup de mêmes choses, en beaucoup de mêmes principes.»

LE TOUR DE LA FIFITA

Le quart-arrière de l’Arizona, Noah Fifita, a été superbe depuis que Jayden de Laura s’est blessé à la cheville contre Stanford le 23 septembre.

Fifita a totalisé 946 verges et huit touchés avec deux interceptions en trois départs, tous contre des adversaires classés. Fisch n’a pas encore annoncé de titulaire maintenant que de Laura semble en bonne santé, les Beavers devront donc se préparer à affronter les deux.

“Je pense qu’ils ont des compétences similaires, tous deux sont précis et connaissent ce schéma de fond en comble”, a déclaré Smith. « Les deux sont vraiment compétitifs et vous pouvez le voir non seulement dans la poche mais quand ils la quittent. Ils ont une très bonne attaque en général. Il ne fait aucun doute qu’ils ont quelques quarts avec lesquels ils peuvent gagner des matchs et Noah, les derniers avec lesquels ils l’ont montré.

EXCELLENCE EN ZONE ROUGE

L’Oregon State a été superbe dans la zone rouge, entrant dans le match de samedi comme l’une des trois équipes à marquer sur chaque possession dans les 20 de l’adversaire.

Les Beavers sont 25 sur 25 dans la zone rouge et mènent le pays avec un taux de conversion de touché de 84 % avec 23. Le sud de l’Alabama et l’ouest du Kentucky sont les seules autres équipes encore parfaites dans la zone rouge.

La perfection de la zone rouge de l’Oregon State sera mise à l’épreuve contre l’Arizona.

Après des années de difficultés en défense, les Wildcats occupent le 36e rang national à défendre la zone rouge, permettant aux équipes de se convertir 76 % du temps.

La rédactrice d’AP Sports, Anne Peterson, a contribué à cette histoire.

