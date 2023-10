L’État n ° 15 de l’Oregon apporte un jeu de passes supérieur dans son match contre Cal

BERKELEY, Californie : En ce qui concerne le jeu au sol, l’État n°15 de l’Oregon et la Californie présentent de nombreuses similitudes.

Les deux attaques ont des arrières dynamiques qui alimentent l’offensive avec Damien Martinez ouvrant la voie pour les Beavers et Jaydn Ott faisant de même pour les Golden Bears.

C’est le jeu de passes qui différencie les deux, et la principale raison pour laquelle les Beavers (4-1, 1-1 Pac-12) se lancent dans le match samedi soir contre la Californie (3-2, 1-1) en tant que prétendants à la conférence. et les Golden Bears se battent pour être éligibles au bowl.

Le transfert de Clemson, DJ Uiagalelei, a donné un grand coup de pouce à l’offensive de l’État de l’Oregon au cours de sa première année avec l’équipe. Il a lancé 1 032 verges et huit touchés en cinq matchs, tout en ajoutant cinq autres touchés au sol.

« Je pense qu’il joue avec confiance », a déclaré l’entraîneur Jonathan Smith. «Je pense que c’est un vétéran qui est conscient que ce n’est pas un jeu parfait. Son approche même dans le jeu, ne devient ni trop haut, ni trop bas. Et il l’a fait, il a joué très efficacement (la semaine dernière) et nous en aurons encore besoin ce week-end.

Les Bears n’ont pas réussi à trouver de réponse au poste de quart-arrière, Sam Jackson V et Ben Finley se partageant le temps cette année, sans qu’aucun des deux ne soit particulièrement efficace.

Les deux ont alterné les départs jusqu’à présent cette saison, les deux manquant du temps en raison de blessures. Jackson a été le premier quart-arrière de Cal à jouer tout le match la semaine dernière contre Arizona State, mais il n’a complété que 12 des 29 passes pour 130 verges avec un touché et aucune interception.

Jackson n’a complété que 52,6 % de ses passes cette saison tandis que Finley a lancé quatre interceptions et trois touchés.

L’entraîneur Justin Wilcox n’a pas voulu divulguer qui débutera samedi, mais sait que les Bears ont besoin d’un meilleur jeu à ce poste.

« Nous avons un plan, et peut-être que nous en parlerons plus tard dans la semaine, peut-être pas », a-t-il déclaré. « Mais comme pour beaucoup de postes, nous devons y obtenir plus de cohérence. »

CIBLAGE

Oregon State sera en désavantage numérique pour la première mi-temps avec le plaqueur défensif James Rawls et le secondeur Calvin Hart Jr. inéligibles pour jouer en première mi-temps après avoir été appelés pour avoir été ciblés en seconde période la semaine dernière contre l’Utah.

Cela mettra l’accent sur la défense contre la course, qui est un élément clé de ce match contre Ott et les Bears.

« Surtout la façon dont ils peuvent faire passer le ballon, ce dos est bon », a déclaré Smith. « Vous voulez donc disposer de tout votre arsenal défensivement. Alors oui, cela aura un impact sur certaines choses, mais encore une fois, nous avons une certaine profondeur dans ces deux positions.

FINISSEZ LE TRAVAIL

Les Beavers ont rebondi après une défaite contre l’État de Washington en battant l’Utah 21-7 la semaine dernière. Mais Smith était loin d’être satisfait de la performance, surtout en attaque.

« Je pense que du côté offensif, nous voulions pouvoir mieux finir », a-t-il déclaré. « Au quatrième quart-temps, nous avons pris une bonne avance. Je pense que nous avons en fait eu un premier essai en quatre drives au quatrième quart. Nous voulons améliorer cela, dont nous parlons en tant qu’équipe et en tant qu’entraîneurs.

EXTENSION DUR

Le match contre les Beavers marque le début d’une période périlleuse du calendrier pour les Bears, qui devraient jouer cinq matchs consécutifs contre des équipes actuellement dans le sondage AP. Cal termine la saison après cette séquence avec des matchs consécutifs sur la route contre Stanford et UCLA, offrant un calendrier difficile à une équipe qui a besoin de trois victoires supplémentaires pour être éligible à son premier match de bowling depuis 2019.

___

Football universitaire AP : https://apnews.com/hub/college-football et https://apnews.com/hub/ap-top-25-college-football-poll

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un fil d’agence de presse syndiqué – Presse associée)