GLENDALE, Arizona: Le Fiesta Bowl pourrait ajouter un autre match à haut score à son histoire avec le n ° 12 de l’Iowa State qui affrontera le n ° 25 de l’Oregon le 2 janvier.

Les Cyclones (8-3) ont perdu quatre places dans le classement des éliminatoires de football universitaire au n ° 10 après avoir perdu contre le n ° 8 Oklahoma dans le match de championnat Big 12. Les Ducks (4-2, n ° 25 CFP) ont remporté leur deuxième championnat Pac-12 consécutif en battant le n ° 13 du sud de la Californie vendredi.

Le Fiesta Bowl a connu des matchs sauvages au fil des ans, notamment la victoire en prolongation de Boise State contre l’Oklahoma en 2007 et un total de 94 points entre l’UCF et Baylor en 2014.

L’État de l’Iowa a le meilleur coureur du pays à Breece Hall, qui a totalisé 1 436 verges et 19 touchés. Le quart-arrière Brock Purdy a équilibré l’attaque, totalisant 2 594 verges et 18 touchés avec neuf interceptions.

L’Oregon n’est peut-être pas aussi prolifique à l’offensive que les saisons précédentes, mais le quart Tyler Shough a lancé pour 1 480 verges et 13 touchés avec cinq interceptions en six matchs.

L’Iowa State a débuté la saison 2020 de manière décevante avec une défaite à domicile contre la Louisiane, mais a remporté sept de ses huit prochains matchs avant de perdre 27-21 contre les Sooners lors du match pour le titre des Big 12 de samedi.

L’Oregon (4-2) a remplacé Washington dans le match de championnat Pac-12 après que les Huskies aient dû se retirer en raison de COVID-19[feminine problèmes.

Les Ducks, qui ont terminé deuxième du Pac-12 North, ont profité de l’occasion en battant l’USC 31-24 pour leur deuxième titre de conférence consécutif. Ils l’ont fait malgré le début de la semaine en pensant qu’ils joueraient au Colorado.

Cette victoire a valu à l’Oregon le Pac-12 de participer automatiquement au Six Bowl du Nouvel An et a ramené les Ducks dans le Top 25 AP au 25e rang.

Les Ducks ont bien démarré la saison de la conférence du Pac-12, marquant au moins 35 points en victoires contre Stanford, l’État de Washington et l’UCLA.

L’Oregon s’est hissé au 9e rang du Top 25 de l’AP et avait de longs espoirs de gagner une place dans les éliminatoires de football universitaire. La candidature aux séries éliminatoires s’est terminée par une décevante défaite 41-38 contre son rival de l’État de l’Oregon et le prochain match des Ducks, contre Washington, a été annulé en raison d’une situation positive. coronavirus tests dans le programme des Huskies.

