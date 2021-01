GLENDALE, Arizona: Le numéro 12 de l’Iowa State a terminé premier de la saison régulière du Big 12 pour la première fois et a établi un record scolaire avec huit victoires en conférence.

Cette percée a valu aux Cyclones une place dans leur premier bol du New Years Six, samedi contre le n ° 25 de l’Oregon dans le Fiesta Bowl.

Comme tout le reste dans une pandémie, l’expérience sera un peu différente.

Toutes les activités parascolaires liées au Fiesta Bowl ont été mises de côté, les visites touristiques parmi elles. Lorsque le match débutera, ce sera dans un stade presque vide au lieu de 70 000 fans.

Ce sera un jeu de bol majeur sur le terrain uniquement.

Nos joueurs, avoir l’opportunité de faire les choses qui seraient généralement impliquées dans le Fiesta Bowl serait une opportunité unique dans une vie », a déclaré le coordinateur offensif de l’Iowa State, Tom Manning. «Certainement, rater ça est difficile. Vous aimeriez avoir l’expérience complète du Fiesta Bowl, mais c’est comme ça que c’est parti cette année.

Le Fiesta Bowl est l’aboutissement de ce que l’entraîneur Matt Campbell a construit pendant cinq saisons à Ames.

Les Cyclones (8-3) ont remporté trois matchs sa première saison en 2016, mais font maintenant leur quatrième apparition consécutive dans le bol, une première au programme.

Mené par le demi-offensif Breece Hall et le quart-arrière Brock Purdy, l’attaque de l’Iowa State est proche des records scolaires pour la notation (32,8 points) et l’infraction totale (441,1 verges). La défense s’est montrée particulièrement avare ces quatre derniers matchs, accordant une moyenne de 13,3 points.

Il ne reste plus qu’à gagner le premier match de bowling du programme en janvier.

Jouer à un jeu comme celui-ci et faire des choses que ce programme n’a jamais faites et, à bien des égards, personne ne pensait pouvoir jamais faire, quel honneur pour nous de faire partie d’un jeu comme celui-ci et de jouer un adversaire comme étaient sur le point de jouer, a déclaré Campbell.

Un jeu de six bols du Nouvel An n’est pas nouveau pour l’Oregon (4-2). Les Ducks ont remporté le Rose Bowl la saison dernière et jouent dans leur septième tournoi majeur au cours des 12 dernières années.

La route vers celui-ci était un peu différente.

L’Oregon était limité à six matchs après que la Conférence Pac-12 ait choisi de commencer la saison 2020 en novembre. Les Ducks ont remporté leurs trois premiers matchs, mais ont perdu les deux suivants, notamment contre l’Oregon State.

L’Oregon a été un ajout tardif au match de championnat Pac-12 lorsque Washington a dû se retirer et a profité de l’occasion, battant la 21e Californie du Sud 31-24 pour son deuxième titre de conférence consécutif.

Extrêmement fier de l’effort et de l’accomplissement jusqu’à présent, mais jamais satisfait, a déclaré l’entraîneur de l’Oregon, Mario Cristobal. Nos gars ne le seront jamais. Être franc, cela ne fait tout simplement pas partie de l’ADN.

ARIZONA CONNECTION: Les deux quarts de départ se connaissent bien et se connaissent bien avec l’Arizona.

Purdy et Tyler Shough de l’Oregon ont joué au baseball ensemble quand ils étaient jeunes et ont le même entraîneur de quart-arrière. Ils ont joué les uns contre les autres dans des écoles rivales de la Vallée du Soleil et s’entraînent ensemble pendant l’intersaison.

Maintenant, ils peuvent porter leur amitié / rivalité sur la grande scène.

Nous n’avons pas beaucoup parlé tout au long de la semaine, simplement parce que nous savions que nous étions en compétition et que nous nous préparions à jouer les uns contre les autres, a déclaré Shough. Mais je suis excité d’aller contre lui. Nous avons eu de très bons matchs dans le passé.

IMPACT DE HALL: La défensive prioritaire de l’Oregon essaiera de ralentir Hall.

Le demi offensif de deuxième année a terminé deuxième à l’échelle nationale avec 1 436 verges et possède la plus longue séquence de matchs consécutifs du pays avec un touché à la course à 11. Hall a marqué 19 touchés au sol et deux autres recevant cette saison.

De sa vision à son éclat d’élite, sa capacité à briser les plaqués et, évidemment, il a une bonne ligne O et des bouts serrés qui font un excellent travail devant changer de fenêtre, a déclaré le coordinateur défensif de l’Oregon Andy Avalos. Les entraîneurs font un excellent travail en changeant les surfaces et en changeant l’apparence dans les formations, et ils font un excellent travail en l’exécutant.

WOUNDED DUCKS: L’Oregon espère récupérer plusieurs joueurs clés qui ont été blessés.

Le demi offensif CJ Verdell, le meilleur coureur des Ducks, a raté le match pour le titre Pac-12 en raison d’une blessure au genou qui le dérangeait depuis plusieurs matchs. Le joueur de ligne offensive Malaesala Aumavae-Laulu, le secondeur Adrian Jackson et le demi de coin Donte Manning ont également souffert de blessures, mais Cristobal était optimiste qu’ils peuvent tous jouer.

