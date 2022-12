L’État mexicain perd son troisième gouverneur d’affilée

Barbosa était un ancien chef du Parti de la révolution démocratique et a ensuite rejoint le parti Morena du président Andrés Manuel López Obrador.

MEXICO CITY – L’État de Puebla, au centre du Mexique, a perdu son troisième gouverneur consécutif, lorsque le gouverneur Miguel Barbosa est décédé mardi de causes non précisées.

López Obrador a tweeté ses condoléances à la famille de Barbosa, et le gouvernement de l’État a confirmé que le gouverneur était décédé à Mexico, mais n’a pas indiqué de cause.

Barbosa avait longtemps lutté contre le diabète. et a subi l’amputation d’une jambe il y a plusieurs années.

L’équipe mari et femme du gouverneur Martha Erika Alonso et de l’ex-gouverneur. Rafael Moreno Valle est décédé lorsque leur hélicoptère de location s’est écrasé en raison d’un problème de maintenance non résolu.