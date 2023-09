L’État met en place l’inscription automatique des électeurs | Actualités, Sports, Emplois

Les responsables de l’État ont annoncé la mise en œuvre d’un « inscription automatique des électeurs » système en Pennsylvanie.

Au cœur du changement se trouve le lien entre les processus d’obtention du permis de conduire et d’inscription sur les listes électorales.

Voici comment l’administration Shapiro dit que cela fonctionnera : « Les résidents du Commonwealth qui obtiennent ou renouvellent leur permis de conduire et leur carte d’identité et qui sont éligibles pour voter seront automatiquement dirigés vers le processus de demande d’inscription des électeurs, à moins qu’ils ne choisissent de ne pas le faire », selon un communiqué.

« Auparavant, les électeurs éligibles devaient prendre des mesures supplémentaires pour participer au processus d’inscription des électeurs. Les changements apportés aujourd’hui améliorent également l’accès à l’inscription des électeurs en ajoutant des instructions dans des langues supplémentaires, pour un total de 31 langues.

« La Pennsylvanie est le berceau de notre démocratie, et en tant que gouverneur, je m’engage à garantir des élections libres et équitables qui permettent à chaque électeur éligible de faire entendre sa voix », » a déclaré le gouverneur Josh Shapiro. « L’inscription automatique des électeurs est une mesure de bon sens pour garantir la sécurité des élections et permettre aux Pennsylvaniens d’économiser du temps et de l’argent des contribuables.

« Les résidents de notre Commonwealth fournissent déjà une preuve d’identité, de résidence, d’âge et de citoyenneté au DMV – toutes les informations requises pour s’inscrire sur les listes électorales – il est donc logique de rationaliser ce processus avec l’inscription des électeurs. Mon administration continuera à prendre des mesures innovantes comme celle-ci pour que le gouvernement fonctionne mieux et plus efficacement pour tous les Pennsylvaniens.

La Pennsylvanie est l’un des 23 États – certains rouges, certains bleus – à avoir franchi cette étape.

Mais le changement n’est pas seulement une question de commodité.

« Pour les responsables des élections locales, recevoir des mises à jour automatiques lorsque les résidents obtiennent une nouvelle pièce d’identité – ce que font souvent les résidents lorsqu’ils changent de nom ou d’adresse – renforcera les efforts en cours pour maintenir l’exactitude des listes électorales de Pennsylvanie », a expliqué une déclaration du bureau du gouverneur.

« Les bureaux électoraux des comtés sont souvent inondés d’inscriptions d’électeurs et de mises à jour de statut pendant les années d’élections présidentielles et de mi-mandat et reçoivent très peu de changements pendant les années d’élections municipales. Grâce à ce nouveau processus automatisé, le travail important des responsables électoraux visant à maintenir nos listes électorales devrait être considérablement rationalisé et amélioré au cours du cycle électoral de quatre ans.

Le bureau de Shapiro affirme qu’il a été démontré que le changement profite également aux familles des militaires, qui ont tendance à le faire plus souvent, et qu’il réduit également le traitement des demandes papier qui incombe aux responsables électoraux des comtés.

« Les inscriptions électroniques enregistrées lors des interactions avec le centre de permis de conduire sont plus sécurisées et prennent une fraction du temps de traitement » selon le bureau du gouverneur.

Ils citent plusieurs études qui montrent que l’enregistrement automatique a « a produit une augmentation marquée du nombre d’électeurs éligibles ajoutés aux listes électorales et a produit des augmentations appréciables du taux de participation électorale » dans d’autres États.

Les estimations montrent que 8,7 millions de personnes étaient inscrites sur les listes électorales en décembre dernier, tandis que 10,3 millions étaient éligibles.







