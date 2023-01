L’État islamique revendique le bombardement d’une église dans l’est du Congo ; 14 morts

KASINDI, Congo (AP) – Des extrémistes islamiques ont revendiqué l’attentat à la bombe contre une église dans l’est du Congo, les autorités ayant déclaré lundi que le bilan de l’attaque de dimanche s’était élevé à au moins 14 morts.

Le groupe État islamique et son média Aamaq ont publié des déclarations disant que ses militants avaient placé un engin explosif à l’intérieur de l’église pentecôtiste de Kasindi et l’avaient fait exploser pendant que les gens priaient.

“Faites savoir aux forces congolaises que leurs attaques continues contre les moudjahidines ne feront que leur apporter plus d’échecs et de pertes”, a déclaré le groupe dans son communiqué.

Les extrémistes ont affirmé que la bombe avait tué 20 chrétiens. Les autorités congolaises ont évalué lundi le bilan à 14 morts et au moins 63 blessés.

Les blessés ont été évacués vers l’hôpital général de Beni par la mission de maintien de la paix de l’ONU connue sous le nom de MONUSCO, ont indiqué les autorités.

La violence ravage l’est du Congo depuis des décennies alors que plus de 120 groupes armés et milices d’autodéfense se battent pour la terre et le pouvoir. Près de 6 millions de personnes sont déplacées à l’intérieur du pays et des centaines de milliers sont confrontées à une insécurité alimentaire extrême, selon l’ONU

Des combattants des Forces démocratiques alliées, une organisation rebelle soupçonnée d’avoir des liens avec le groupe État islamique, ont mené plusieurs attaques à Kasindi, située à la frontière avec l’Ouganda.

Des troupes de l’armée ougandaise se sont déployées dans l’est du Congo pour tenter d’endiguer la violence, mais les attaques se sont multipliées et étendues. Les attaques des ADF depuis avril ont tué au moins 370 civils et entraîné l’enlèvement de plusieurs centaines d’autres, selon un rapport des Nations Unies le mois dernier.

The Associated Press